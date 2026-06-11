'Chai yo', 'Sù sù ná', 'Allez!': Màn tiếp sức độc lạ chỉ có ở điểm thi này

Tình nguyện viên mang cả thế giới cùng cổ vũ thí sinh 'cố lên'

Tại điểm thi Trường tại điểm thi Trường THCS Võ Trường Toản, không khí đã trở nên sôi động hơn bao giờ hết nhờ sự xuất hiện của những tấm biển cổ động chưa từng có. Đây là sản phẩm sáng tạo của nhóm tình nguyện gồm 37 thành viên, phần lớn là sinh viên đến từ Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM.

Vốn là sinh viên của môi trường đa ngành và giàu bản sắc ngôn ngữ, các bạn tình nguyện viên đã quyết định tạo nên sự khác biệt bằng cách thiết kế các khẩu hiệu cổ vũ đa ngữ. Bên cạnh tiếng Việt chiếm số lượng lớn, các thí sinh còn vô cùng thích thú khi bắt gặp lời chúc bằng tiếng Anh, Trung Quốc, Pháp và Tây Ban Nha. Đây cũng chính là các chuyên ngành học của các bạn tình nguyện viên tại điểm thi này.

Cù Nguyên Hương Chi, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, trưởng nhóm tại điểm thi, cho biết: “Ý tưởng về các câu slogan đa ngôn ngữ và việc bắt tay vào vẽ, hoàn thiện biển hiệu được tụi mình thực hiện chỉ vỏn vẹn trong vòng một đêm. Dù nhận thông báo khá gấp từ đêm hôm trước, nhưng với tinh thần nhiệt huyết, cả nhóm đã nhanh chóng tập hợp ý tưởng, thức thâu đêm để hoàn thành các bảng cổ động, kịp mang đến điểm thi ngay sáng hôm sau để gây bất ngờ cho các thí sinh”.

Từ "cố lên" được phiên dịch ra thành nhiều thứ tiếng để tiếp sức thí sinh ẢNH: THÁI PHÚC

Đứng ở một góc cổng trường, nâng cao tấm bảng có dòng chữ tượng hình nổi bật, Nguyễn Chí Hiếu, sinh viên ngành ngôn ngữ Trung Quốc, thành viên đội tình nguyện tỉ mẩn giải thích cho các thí sinh đi ngang qua. Hiếu cho biết hai chữ lớn nhất ở giữa là "Chai yo" (加油), có nghĩa là cố lên.

Đặc biệt hơn, phía dưới tấm bảng còn có một dòng chữ nhỏ với ý nghĩa sâu sắc. "Đây là câu nói em từng nghe trong bài phát biểu của các anh chị đi trước ở Trung Quốc, mang ý nghĩa: Không phụ công ơn dạy dỗ của cha mẹ, không phụ thời đại thịnh vượng, không hổ thẹn với bản thân và không hổ thẹn với thời đại. Em muốn mượn lời gửi gắm này để chúc các thí sinh vững tâm, làm bài hết sức mình", Hiếu nói.

Những biển cổ động dễ thương bằng tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thái Lan do chính tay các tình nguyện viên thực hiện ẢNH: THÁI PHÚC

Cạnh bên là tấm bảng viết bằng tiếng Thái với cụm từ สู้ๆ นะ (Sù sù ná): Cố lên nhé của Trần Vũ Ca, chuyên ngành Úc học, Khoa Đông phương học cũng thu hút rất nhiều ánh nhìn hiếu kỳ của phụ huynh và học sinh.

Chia sẻ về lý do chọn ngôn ngữ này, Vũ Ca nói: "Em có niềm đam mê với tiếng Thái từ rất lâu rồi, ở khoa của em cũng có chuyên ngành Thái Lan học. Em nghĩ các bạn tình nguyện viên đã thể hiện sự động viên bằng rất nhiều hành động và lời nói bằng tiếng Việt rồi. Việc sử dụng những ngôn ngữ khác, thậm chí là thứ tiếng mà thí sinh có thể chưa từng tiếp xúc sẽ tạo cảm giác mới mẻ, trở thành một điểm nhấn đặc biệt giúp các em giải tỏa bớt áp lực".

Những bảng vẽ dễ thương gửi lời chúc, động viên tinh thần đến các thí sinh ẢNH: THÁI PHÚC

Ngoài tiếng Thái, Vũ Ca còn chuẩn bị thêm một tấm bảng tiếng Pháp cũng với thông điệp "Cố lên" để làm phong phú thêm bộ sưu tập cả của đội.

Sau khi đọc các dòng chữ của đội, Nguyễn Ngô Ngân Trang, học sinh thi tại điểm thi Trường THCS Võ Trường Toản vô cùng phấn khởi. “Nhìn những tấm bảng cổ động do anh chị đích tay vẽ từ nhiều ngôn ngữ, em cảm thấy như được cả thế giới ủng hộ vậy. Em sẽ cố gắng để làm bài tốt nhất có thể”, Trang nói.

Các tình nguyện viên hoạt náo tại điểm thi

Không dừng lại ở đó, nhóm còn chia thành các tốp nhỏ, phối hợp ăn ý để tạo hiệu ứng âm thanh cổ động đồng lòng. Một nhóm vừa hô lớn "Bình tĩnh", nhóm tiếp theo lập tức tiếp nối "Tự tin", và toàn đội sẽ cùng đồng thanh vang dội hai tiếng "Chiến thắng!". Tiếng hô vang như tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực, giúp các sĩ tử giải tỏa căng thẳng trước khi bước vào phòng thi.

Tại đây, nhóm cũng tổ chức phát quà, nước uống và bánh kẹo miễn phí nhằm giúp các thí sinh bổ sung năng lượng, đảm bảo sức khỏe tốt nhất.