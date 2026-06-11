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Giới trẻ

Nam sinh chống nạng bước vào phòng thi bằng sự tiếp sức của những người xa lạ

Thảo Phương
Thảo Phương
11/06/2026 15:32 GMT+7

Giữa dòng thí sinh hối hả bước vào điểm thi, Long phải nhích từng bước trên đôi nạng vì chấn thương chân. Từ cổng trường đến phòng thi ở lầu 3, em được các tình nguyện viên tận tình hỗ trợ. Những hành động giản dị ấy đã giúp nam sinh vơi đi nỗi lo trong ngày thi quan trọng.

“May mà có các anh chị tình nguyện viên”

Đó là lời chia sẻ mộc mạc của Ngô Thành Long, học sinh Trường TH - THCS - THPT Lê Thánh Tông, thí sinh tại điểm thi Trường THCS Tôn Thất Tùng (P.Tân Sơn Nhì, TP.HCM).

Nam sinh chống nạng bước vào phòng thi bằng sự tiếp sức của những người xa lạ- Ảnh 1.

Vừa đến cổng trường, Long được tình nguyện viên hỗ trợ

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Long cho biết khoảng một tuần trước kỳ thi, chân em bất ngờ đau nhức. Trước đó, em từng bị giãn dây chằng và nghĩ chấn thương không quá nặng nên không đi khám. Tuy nhiên, sau đó chân bị tụ dịch bên trong khiến việc đi lại trở nên khó khăn.

"Nếu đi nhiều chân sẽ sưng lên và rất đau. Bây giờ em phải dùng nạng mới có thể di chuyển được”, Long chia sẻ.

Nam sinh chống nạng bước vào phòng thi bằng sự tiếp sức của những người xa lạ- Ảnh 2.

Nam sinh được dìu đưa vào phòng thi

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Nam sinh chống nạng bước vào phòng thi bằng sự tiếp sức của những người xa lạ- Ảnh 3.

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Ngay khi được giáo viên đưa đến cổng trường thi, Long nhận được sự hỗ trợ từ các tình nguyện viên. Em được dìu vào sân trường nghỉ ngơi trước giờ thi. Đến khi có hiệu lệnh vào phòng, một tình nguyện viên tiếp tục đồng hành, dìu em lên phòng thi nằm ở lầu 3.

“Vì không tự đi được nên thầy giáo đưa em đến điểm thi. Phòng thi của em ở khá cao. Nếu tự đi chắc em sẽ rất chậm, mất nhiều thời gian và đến nơi thì mệt lắm. May là nhờ có các anh hỗ trợ nên em đỡ vất vả hơn rất nhiều”, Long nói.

Với nam sinh này, điều khiến em cảm kích không chỉ là sự giúp đỡ về mặt thể chất mà còn là sự quan tâm, động viên trong lúc bản thân đang mang tâm lý lo lắng vì chấn thương ngay trước kỳ thi quan trọng.“Em chỉ biết nói lời cảm ơn vì mọi người đã hỗ trợ em rất nhiệt tình”, Long bày tỏ.

Những giọt mồ hôi đổi lấy nụ cười của thí sinh

Người trực tiếp dìu Long lên phòng thi là Nguyễn Tự Minh Tân, sinh viên Trường ĐH Công thương TP.HCM. Sau khi đưa Long vào phòng thi, Tân nhanh chóng quay trở lại bàn trực. Chiếc áo xanh tình nguyện đã ướt đẫm mồ hôi sau quãng đường từ tầng trệt lên lầu 3 rồi trở xuống giữa tiết trời oi bức.

Nam sinh chống nạng bước vào phòng thi bằng sự tiếp sức của những người xa lạ- Ảnh 4.

Tân là tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ thí sinh này

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

“Mình vừa đưa Long vào phòng thi xong là tranh thủ xuống để tiếp tục hỗ trợ các bạn khác. Đây là lần thứ ba mình tham gia Tiếp sức mùa thi nhưng là lần đầu tiên được hỗ trợ một trường hợp đặc biệt như vậy”, Tân kể.

Theo Tân, ngay từ hôm làm thủ tục dự thi, đội hình tình nguyện đã chú ý đến trường hợp của Long để chủ động hỗ trợ khi cần thiết.

“Khi thấy bạn xuất hiện ở cổng trường, tụi mình không cần ai phân công cả, cứ thế chạy đến đỡ và dìu bạn vào. Đúng là đưa bạn lên lầu 3 cũng hơi mệt, nhưng bạn còn cố gắng hơn rất nhiều. Mình góp thêm một chút sức để bạn có thể ngồi vào bàn thi thì cũng thấy rất vui rồi”, Tân chia sẻ.

Trong suốt quãng đường lên phòng thi, nam sinh viên cho biết liên tục trò chuyện, hỏi han để Long cảm thấy thoải mái và bớt áp lực trước giờ làm bài.

Không chỉ riêng Tân, đội hình Tiếp sức mùa thi tại điểm thi Trường THCS Tôn Thất Tùng những ngày qua luôn tất bật với đủ công việc, từ hướng dẫn phòng thi, hỗ trợ phụ huynh đến hỗ trợ, động viên tinh thần thí sinh.

Nam sinh chống nạng bước vào phòng thi bằng sự tiếp sức của những người xa lạ- Ảnh 5.

Các tình nguyện viên truyền năng lượng để thí sinh bước vào phòng thi với tâm lý thoải mái

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Nam sinh chống nạng bước vào phòng thi bằng sự tiếp sức của những người xa lạ- Ảnh 6.

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Phía trước cổng trường, mỗi khi có thí sinh bước vào, những tiếng reo hò cổ vũ cùng những lời chúc thi tốt lại vang lên. Nhiều thí sinh vì thế bước qua cánh cổng trường với nụ cười rạng rỡ hơn, phần nào vơi đi áp lực của kỳ thi.

Ngô Hữu Thắng, tình nguyện viên Trường ĐH Công thương TP.HCM, cho biết đội hình tại đây có 20 sinh viên cùng chung mong muốn hỗ trợ thí sinh bằng những việc làm nhỏ nhất.

"Che nắng, che mưa, hướng dẫn đường đi hay hỗ trợ những trường hợp đặc biệt như bạn Long, tụi mình đều cố gắng hết sức. Chỉ cần giúp các bạn thí sinh cảm thấy thuận lợi hơn một chút trong ngày thi là tụi mình đã thấy ý nghĩa rồi”, Thắng nói.

Lần đầu tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi, Vũ Thị Kim Chi cũng mang theo sự háo hức và nhiệt huyết của tuổi trẻ.“Mình mong có thể góp một phần nhỏ để tiếp thêm năng lượng tích cực cho các thí sinh. Ngoài việc hỗ trợ, tụi mình luôn cố gắng mang đến những lời động viên để các em bước vào phòng thi với tâm trạng thoải mái nhất”, Chi chia sẻ.

Giữa những áp lực của kỳ thi tốt nghiệp THPT, sự xuất hiện của những chiếc áo xanh tình nguyện đã trở thành điểm tựa tinh thần cho nhiều thí sinh.

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