Đội mưa tiếp sức mùa thi, áo xanh gửi lời chúc may mắn đến thí sinh

Chiều 10.6, Thành đoàn, Hội Sinh viên thành phố Đà Nẵng đồng loạt ra quân 99 đội hình "Tiếp sức mùa thi" với khoảng 2.500 tình nguyện viên tại 99 điểm thi trên địa bàn thành phố, hỗ trợ hơn 35.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Chiều 10.6, thành phố Đà Nẵng có mưa kéo dài, các tình nguyện viên vẫn đội mưa túc trực tiếp sức tại các điểm thi ẢNH: HUY ĐẠT

Năm nay, bên cạnh các hoạt động hỗ trợ truyền thống như phát nước uống, hướng dẫn giao thông, hỗ trợ tìm phòng thi, Thành đoàn Đà Nẵng xác định “tiếp sức tinh thần” là nhiệm vụ trọng tâm. Các đội hình tình nguyện còn hỗ trợ trực tuyến, tư vấn tâm lý, lan tỏa năng lượng tích cực trên mạng xã hội nhằm giúp thí sinh tự tin bước vào kỳ thi.

Tình nguyện viên "Tiếp sức mùa thi" phát nước uống miễn phí cho thí sinh và phụ huynh tại điểm thi ẢNH: HUY ĐẠT

Chiều nay 10.6, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng Lê Công Hùng cùng Ban Thư ký Hội Sinh viên thành phố đã đến thăm, động viên và tặng quà cho các đội hình tình nguyện tiếp sức mùa thi tại một số điểm thi.

Lãnh đạo Thành đoàn thăm, tặng quà động viên lực lượng tình nguyện viên đang làm nhiệm vụ hỗ trợ thí sinh tại các điểm thi trên địa bàn thành phố ẢNH: HUY ĐẠT

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại Trường THPT Phan Châu Trinh (phường Hải Châu), dù mưa lớn kéo dài từ đầu giờ chiều, các tình nguyện viên vẫn có mặt từ sớm để hỗ trợ thí sinh đến làm thủ tục dự thi.

Nhiều bạn trẻ túc trực tại cổng trường, hướng dẫn vị trí phòng thi, hỗ trợ che ô cho thí sinh và phụ huynh, gửi những lời động viên trước kỳ thi quan trọng.

Sự quan tâm từ các tình nguyện viên giúp thí sinh thêm thoải mái trước kỳ thi quan trọng ẢNH: HUY ĐẠT

Em Lê Hoàng Khang, học sinh lớp 10/24 Trường THPT Phan Châu Trinh, cho biết ngay sau khi Đoàn trường phát động chương trình tiếp sức mùa thi, em và nhiều bạn đã chủ động đăng ký tham gia.

“Theo lịch, chúng em sẽ tham gia tiếp sức cho các anh chị từ chiều nay đến hết ngày 12.6. Dù thời tiết mưa nhưng mọi người đều rất hào hứng. Em mong các anh chị giữ sức khỏe, thật bình tĩnh, tự tin và làm bài thật tốt để đạt được kết quả như mong muốn”, Khang chia sẻ.

Giữa cơn mưa kéo dài, tình nguyện viên Lê Hoàng Khang (bên phải) tận tình che dù, đồng hành cùng sĩ tử tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh ẢNH: HUY ĐẠT

Sự quan tâm và những lời chúc may mắn từ các tình nguyện viên áo xanh tiếp thêm động lực cho sĩ tử trước "giờ G" ẢNH: HUY ĐẠT

Những lời chúc giản dị cùng sự đồng hành của các tình nguyện viên áo xanh đã góp phần tiếp thêm động lực cho các sĩ tử trước khi bước vào kỳ thi quan trọng, lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ thành phố Đà Nẵng trong mùa thi năm nay.