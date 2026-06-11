Làm thế nào để có những 'Steve Jobs Việt Nam'?

Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ẢNH: HỒNG SEN

Để có những “Steve Jobs Việt Nam”, phải nuôi dưỡng tư duy sáng tạo ngay từ trường học

Theo tôi, để có những “Steve Jobs Việt Nam”, điều quan trọng nhất là phải nuôi dưỡng tư duy sáng tạo ngay từ trường học.

Hiện nay, nhiều học sinh vẫn quen với việc học thuộc lòng và tìm đáp án đúng thay vì đặt câu hỏi hay tìm cách giải quyết vấn đề theo hướng mới. Trong khi đó, những người tạo ra đột phá thường là những người dám nghĩ khác số đông.

Nguyễn Thị Thanh Bình ẢNH: NVCC

Nhà trường cần tạo nhiều sân chơi về khoa học, công nghệ, khởi nghiệp để học sinh, sinh viên được thử nghiệm ý tưởng của mình. Bên cạnh đó, gia đình cũng nên khuyến khích con cái khám phá sở thích, đam mê thay vì chỉ tập trung vào điểm số.

Một người trẻ có thể thất bại trong vài dự án đầu tiên, nhưng chính những trải nghiệm đó sẽ giúp họ trưởng thành. Tôi tin rằng Việt Nam không thiếu người tài. Điều chúng ta cần là một môi trường khuyến khích sáng tạo, nơi người trẻ được quyền thử sức, được sai và được làm lại. Khi đó, những tài năng có khả năng tạo ra sản phẩm thay đổi cuộc sống sẽ xuất hiện nhiều hơn.

Nguyễn Thị Thanh Bình (31 tuổi, công tác tại Bệnh viện Hữu Nghị, Hà Nội)

Đừng để tâm lý sợ thất bại trở thành rào cản

Theo tôi, rào cản lớn nhất đối với việc xuất hiện những “Steve Jobs Việt Nam” là tâm lý sợ thất bại.

Nhiều người trẻ có ý tưởng nhưng không dám bắt đầu vì lo mất tiền, sợ bị chê cười hoặc áp lực từ gia đình. Trong khi đó, những doanh nhân công nghệ nổi tiếng trên thế giới đều từng trải qua nhiều lần thất bại trước khi thành công.

Võ Hữu Thành Tâm ẢNH: NVCC

Tôi cho rằng xã hội cần có cái nhìn cởi mở hơn với những người khởi nghiệp. Thất bại không nên bị xem là dấu chấm hết mà là một phần của quá trình học hỏi. Khi người trẻ cảm thấy họ có cơ hội làm lại sau những lần vấp ngã, họ sẽ mạnh dạn hơn trong việc theo đuổi các ý tưởng mới.

Ngoài ra, các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, chương trình cố vấn và kết nối doanh nghiệp cũng cần được mở rộng. Một ý tưởng tốt đôi khi chỉ thiếu nguồn lực để phát triển. Nếu có thêm sự đồng hành từ cộng đồng, tôi tin Việt Nam sẽ xuất hiện nhiều doanh nhân sáng tạo đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Võ Hữu Thành Tâm (27 tuổi, Công ty Cổ phần Sàn giao dịch bất động sản Tera, TP.HCM)

Hãy dám mơ những giấc mơ lớn hơn

Theo tôi, muốn có những “Steve Jobs Việt Nam”, trước hết chúng ta phải tin rằng người Việt hoàn toàn có thể tạo ra những sản phẩm đẳng cấp thế giới.

Nhiều bạn trẻ hiện nay vẫn có tâm lý cho rằng công nghệ tiên tiến chỉ đến từ Mỹ, châu Âu hay các quốc gia phát triển. Sự tự ti đó vô tình làm giảm khát vọng chinh phục những mục tiêu lớn.

Nguyễn Ngọc Dao Phương ẢNH: NVCC

Tôi mong người trẻ Việt Nam dám mơ những giấc mơ lớn hơn, không chỉ tìm kiếm một công việc ổn định mà còn nghĩ đến việc tạo ra giá trị mới cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, truyền thông cũng nên lan tỏa nhiều hơn những câu chuyện khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo để truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Khi người trẻ được tiếp thêm niềm tin, được trao cơ hội và có môi trường để phát triển, những cá nhân xuất sắc sẽ xuất hiện. Và biết đâu, những “Steve Jobs Việt Nam” trong tương lai đang chính là những học sinh, sinh viên của hôm nay.

Nguyễn Ngọc Dao Phương, người sáng lập Công ty TNHH âm nhạc và nghệ thuật Topkids (P.Bình Trưng, TP.HCM)

Cần được trang bị năng lực cạnh tranh toàn cầu

Tôi nghĩ để có những “Steve Jobs Việt Nam”, người trẻ cần được trang bị năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Trong thời đại công nghệ phát triển nhanh như hiện nay, ý tưởng thôi là chưa đủ mà còn phải có kiến thức, kỹ năng và khả năng thực thi.

Nhà văn Tống Phước Bảo ẢNH: NVCC

Nhiều bạn trẻ Việt Nam rất thông minh nhưng còn hạn chế về ngoại ngữ, kỹ năng nghiên cứu và khả năng tiếp cận công nghệ mới.

Nếu muốn tạo ra những sản phẩm có sức ảnh hưởng lớn, chúng ta cần chủ động học hỏi từ thế giới, đồng thời tận dụng các công cụ hiện đại như trí tuệ nhân tạo để nâng cao hiệu quả làm việc.

Tôi cũng cho rằng người trẻ nên tập trung giải quyết các vấn đề thực tế của xã hội. Những sản phẩm thành công nhất thường xuất phát từ nhu cầu thật của con người.

Khi hiểu rõ những khó khăn trong giáo dục, y tế, giao thông hay nông nghiệp, chúng ta sẽ có cơ hội tạo ra những giải pháp hữu ích. Chính từ những giá trị thiết thực đó, các doanh nghiệp công nghệ lớn của Việt Nam có thể được hình thành.

Nhà văn Tống Phước Bảo, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam