AI vào đề thi ngữ văn, thí sinh mừng rỡ như được... trúng tủ

Đề thi không quá khó, có sự phân hóa

Là một trong những thí sinh bước ra khỏi phòng thi tại điểm thi Trường THCS Quang Trung, P.Gò Vấp với nụ cười rạng rỡ, Nguyễn Mai Thy, học sinh Trường THCS - THPT Hồng Hà, P.Gò Vấp, cho biết bản thân cảm thấy rất nhẹ nhõm vì đề thi bám sát chương trình học nhưng vẫn có "đất" để thí sinh thể hiện tư duy riêng.

“Mình thấy đề không quá khó, có sự phân hóa nhưng vẫn trong khả năng. Mình khá tự tin với bài làm của mình và hy vọng đạt được điểm cao”, Mai Thy nói.

Đặc biệt, nữ sinh này ấn tượng mạnh với chủ đề trí tuệ nhân tạo (AI), một vấn đề mang tính thời sự và gần gũi với đời sống học sinh hiện nay. “Đây là nội dung không chỉ giúp thí sinh thể hiện kỹ năng viết mà còn khuyến khích tư duy mở, liên hệ thực tế, tạo cảm hứng lớn trong quá trình làm bài. Cấu trúc hợp lý của đề với các phần được phân bổ độ khó - dễ đan xen rõ ràng đã giúp mình có thể bám sát và triển khai bài làm một cách thuận lợi”, Mai Thy cho biết.

Các thí sinh cho biết, đề thi ngữ văn năm nay vừa sức ẢNH: THÁI PHÚC

Nguyễn Hoàng Quân, học sinh Trường THCS - THPT Hồng Hà, P.Gò Vấp, hào hứng cho biết bản thân như được "trúng tủ" tin h thần khi xem đề thi.

"Tụi em là thế hệ trẻ, tiếp xúc và dùng các công cụ AI hỗ trợ học tập mỗi ngày. Khi chủ đề này xuất hiện trong phòng thi, em có thể lấy ngay những trải nghiệm, quan sát thực tế của bản thân và bạn bè xung quanh để làm dẫn chứng. Đề thi thực sự rất sát với đời sống", Hoàng Quân bày tỏ.

Những nụ cười rạng rỡ sau khi bước ra khỏi phòng thi ẢNH: THÁI PHÚC

Trong khi đó, Nguyễn Trọng Nhân học sinh Trường THCS - THPT Hồng Hà lại đánh giá cao tính nhân văn và độ mở mang tính phản biện của câu hỏi. Nhân nhận định: “Đề thi không bắt tụi em phải học vẹt hay rập khuôn theo văn mẫu. Với chủ đề này, chúng em được quyền thẳng thắn đưa ra quan điểm cá nhân về việc công nghệ đang thay đổi lối sống, tư duy của người trẻ ra sao, cả mặt tích cực lẫn tiêu cực. Sự phân hóa của đề nằm ở chỗ bạn nào có góc nhìn sâu sắc, biết lật ngược vấn đề thì điểm sẽ rất cao”.

Nhân đánh giá cao tính nhân văn và độ mở mang tính phản biện của đề thi ẢNH: THÁI PHÚC

Cũng bước ra từ phòng thi với tâm trạng phấn khởi, Nguyễn Thành Đạt, học sinh Trường THCS - THPT Phạm Ngũ Lão, P.Hạnh Thông cho rằng đề thi đã chạm đến một lát cắt rất sâu về trách nhiệm của người trẻ. Gia Bảo phân tích: “AI mang lại rất nhiều sự tiện lợi, giúp việc tìm kiếm thông tin trở nên nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, trong bài làm của mình, em cũng nhấn mạnh vào mặt trái là sự lười tư duy và nguy cơ đánh mất bản sắc cá nhân nếu quá lạm dụng công nghệ. Đề thi này buộc chúng em phải nhìn nhận lại thói quen hằng ngày của chính mình”.

Không chỉ có các thí sinh, nhiều phụ huynh đứng chờ con ngoài cổng trường cũng thở phào nhẹ nhõm khi giờ làm bài kết thúc.

Nhiều phụ huynh không khỏi lo lắng trong lúc chờ con ẢNH: THÁI PHÚC

Ghi nhận tại điểm thi Trường THCS Quang Trung, chị Nguyễn Thị Mỹ An (44 tuổi, ngụ đường Nguyễn Kiệm, P.Hạnh Thông) không giấu được niềm vui mừng khi thấy con bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi. Chị Mỹ An cho biết ngay sau buổi thi này, chị sẽ chở con đi ăn trưa và nghỉ ngơi để con có tâm lý thoải mái, vững vàng nhất trước khi bước vào môn thi buổi chiều.

“Vui lắm, nghe con bảo làm bài được là mọi mệt mỏi xếp hàng chờ đợi của mình tan biến hết. Hy vọng con sẽ giữ vững phong độ này để đạt kết quả cao nhất”, chị Mỹ An xúc động nói.