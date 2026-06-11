Thí sinh trường chuyên ở Huế đánh giá đề văn tốt nghiệp THPT 2026

Kết thúc 120 phút làm bài thi môn ngữ văn theo hình thức tự luận - môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nhiều thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Quốc học Huế rời phòng thi với tâm trạng khá thoải mái . Nhìn chung, đề văn năm nay được số đông học sinh nhận xét là vừa sức, không quá khó, có chủ đề rõ ràng nhưng vẫn đảm bảo sự phân hóa để đánh giá năng lực .



Thí sinh Châu Anh (Trường THPT chuyên Quốc học Huế) cho rằng đề văn năm nay vừa sức ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đề thi ngữ văn năm nay ghi nhận nhiều phản hồi tích cực nhờ tính mới mẻ và gần gũi với thực tiễn đời sống . Thí sinh Châu Anh (Trường THPT chuyên Quốc học Huế) chia sẻ, phần đọc hiểu của đề thi rất vừa sức . Nội dung phần này gắn liền với xu hướng trí tuệ nhân tạo (AI), tạo được sự hứng thú lớn cho học sinh trong quá trình làm bài .

Đặc biệt, câu hỏi nghị luận xã hội đặt vấn đề về việc làm thế nào để có những "Steve Jobs Việt Nam" đã khơi gợi được sự sáng tạo của thí sinh .

Châu Anh cho biết bản thân cảm thấy thích thú với câu hỏi này và tạm hài lòng với kết quả bài thi . "Đề văn năm nay khá hay và gần gũi so với những gì em từng được học . Đề văn đã tạo cơ hội để thí sinh thể hiện năng lực và đạt điểm phù hợp với khả năng của mình", Châu Anh nói.

Đối với phần nghị luận văn học, nhiều thí sinh đánh giá bài thơ Những chiếc lá trong đề mang đến nhiều bất ngờ, đòi hỏi người viết phải có sự cảm nhận, liên hệ sâu sắc thay vì chỉ học thuộc lòng kiến thức .

Thí sinh Cẩm Uyên, Trường THPT chuyên Quốc học Huế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Còn thí sinh Cẩm Uyên, Trường THPT chuyên Quốc học Huế, nhận xét đề thi ngữ văn năm nay đã làm tốt cả 2 vai trò: vừa đảm bảo yếu tố kiểm tra kiến thức, vừa khuyến khích học sinh liên hệ thực tiễn và thể hiện chính kiến trước những vấn đề xã hội đương đại .

Dù có chút lo lắng ban đầu do "lệch tủ" phần chuẩn bị nghị luận xã hội sang nghị luận văn học, Cẩm Uyên cho biết vẫn hoàn thành bài thi tốt .

Không chỉ các học sinh trường chuyên, thí sinh khối không chuyên cũng có những phản hồi rất lạc quan. Rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi, em Trà My (Trường THPT Dân tộc nội trú thành phố Huế) chia sẻ, dù bản thân không học chuyên văn nhưng em vẫn làm được bài và khá hài lòng .

Theo đánh giá của Trà My, đề văn không quá khó nhưng cấu trúc đề đòi hỏi thí sinh phải có khả năng tư duy và phân tích kỹ lưỡng để thực hiện đúng các yêu cầu đã đưa ra.