Thí sinh ngủ quên, công an đến tận nhà đón đi thi

Sáng 11.6, thí sinh tỉnh An Giang bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với thời tiết không thuận lợi. Tại điểm thi Trường THPT Châu Thành (xã Châu Thành) xuất hiện mưa lớn trước giờ thí sinh tập trung.
Các thí sinh được lực lượng tình nguyện viên tiếp sức mùa thi hỗ trợ khá chu đáo. Tại điểm thi Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa, thí sinh T.H.C, học sinh Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa (ở khóm Châu Long 2, phường Châu Đốc) do ngủ quên nên có nguy cơ không kịp đến điểm thi.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin còn vắng một thí sinh, Chỉ huy Công an phường Châu Đốc đã phân công lực lượng Cảnh sát trật tự đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực thi nhanh chóng xác định thông tin, địa chỉ của thí sinh; đồng thời sử dụng xe máy đến nhà đón nữ sinh đưa đến điểm thi kịp thời gian.
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