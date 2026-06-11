Thí sinh ngủ quên, công an đến tận nhà đón đi thi

Sáng 11.6, thí sinh tỉnh An Giang bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với thời tiết không thuận lợi. Tại điểm thi Trường THPT Châu Thành (xã Châu Thành) xuất hiện mưa lớn trước giờ thí sinh tập trung.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2026 tại điểm thi Trường THPT Hòn Đất, tỉnh An Giang trước giờ chuẩn bị thi môn ngữ Văn ẢNH: CTV

Các thí sinh được lực lượng tình nguyện viên tiếp sức mùa thi hỗ trợ khá chu đáo. Tại điểm thi Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa, thí sinh T.H.C, học sinh Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa (ở khóm Châu Long 2, phường Châu Đốc) do ngủ quên nên có nguy cơ không kịp đến điểm thi.

Tại điểm thi đặt tại Trường THPT Châu Thành (tỉnh An Giang), trơi mưa lớn trước giờ khai mạc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ẢNH: TRẦN NGỌC

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin còn vắng một thí sinh, Chỉ huy Công an phường Châu Đốc đã phân công lực lượng Cảnh sát trật tự đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực thi nhanh chóng xác định thông tin, địa chỉ của thí sinh; đồng thời sử dụng xe máy đến nhà đón nữ sinh đưa đến điểm thi kịp thời gian.

Thí sinh T.H.C, học sinh trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa, ngủ quên được lực lượng Công an phường Châu Đốc kịp thời dùng xe máy đến nhà rước và đưa đến điểm thi ẢNH: CAAG



