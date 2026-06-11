Thí sinh đi thi được tiếp sức hết mình và những món quà bất ngờ

Sáng nay 11.6, tại điểm thi Trường phổ thông liên cấp Cao đẳng sư phạm Quảng Trị, gần 20 đoàn viên, thanh niên của trường đã có mặt từ sớm, chuẩn bị bàn ghế, dụng cụ sẵn sàng cho một ngày tiếp sức thí sinh.

Một thí sinh bị tai nạn, phải đi xe lăn đến điểm thi được các đoàn viên tận tình hỗ trợ ẢNH: BÁ CƯỜNG

Tại điểm thi, một nữ thí sinh bị tai nạn gãy chân được các đoàn viên trong đội hình tiếp sức mùa thi hỗ trợ đẩy xe lăn, đưa em thí sinh đến phòng thi an toàn.

Điểm thi Trường phổ thông liên cấp Cao đẳng sư phạm Quảng Trị là nơi dự thi của gần 200 thí sinh là học sinh của trường và Trường liên cấp Trưng Vương. Cả hai trường đã huy động nhiều đoàn viên, thanh niên phối hợp để hỗ trợ thí sinh.

"Sáng nay, Đoàn trường đã chuẩn bị bút bi, kẹo mút, nước uống, quạt... để phát cho các thí sinh cũng như phụ huynh đưa con em đến coi thi và nán lại chờ đợi. Đây là hoạt động thường niên và không thể thiếu của Đoàn trường mỗi khi mùa thi đến", chị Nguyễn Thị Kim Thái, Bí thư Đoàn trường Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị, chia sẻ.

Những ngòi bút được gắn lên mảnh giấy hoạt hình và những lời động viên đáng yêu ẢNH: BÁ CƯỜNG

Bút bi, kẹo mút được đầu tư chuẩn bị kỹ lưỡng trở thành món quà bất ngờ động viên thí sinh trong kỳ thi ẢNH: BÁ CƯỜNG

Không đơn thuần chỉ là những ngòi bút bi, cây kẹo... để tiếp thêm tinh thần cho các thí sinh, những đoàn viên còn có ý tưởng tạo ra các hình ảnh hoạt hình chibi, viết lên các câu động viên, nhắc nhở như "hít sâu thở đều", "cố lên bạn làm được"... rất đáng yêu và ý nghĩa.

Đoàn trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị đại diện cho Cụm đoàn số 5 - Nam Quảng Trị thuộc Đoàn UBND tỉnh tặng quà cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trước giờ thi ẢNH: BÁ CƯỜNG

Cũng trong sáng nay, ngay trước giờ vào thi, Đoàn trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị đại diện cho Cụm đoàn số 5 - Nam Quảng Trị thuộc Đoàn UBND tỉnh cũng đã tặng phần quà (500.000 đồng/suất) cho 2 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn là Trần Thị Hà Vi và Trần Văn Sáng (cùng học lớp 12, Trường phổ thông liên cấp Cao đẳng sư phạm Quảng Trị).

"Em rất vui khi được các anh chị, thầy cô hỗ trợ, không chỉ là vật chất mà còn là tinh thần. Sự nhiệt tình, tích cực của các anh chị đã tiếp thêm nhiều động lực, em cảm thấy thoải mái và sẵn sàng bước vào phòng thi", thí sinh Trần Văn Sáng nói.



