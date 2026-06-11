Vận chuyển đề thi tốt nghiệp THPT ở nơi đông thí sinh nhất cả nước

TP.HCM đã huy động 25.030 người, bao gồm lãnh đạo điểm thi là 1.230 người, giám thị coi thi là 18.180 người. Ngoài ra còn có nhân viên phục vụ tại điểm thi, ban sao in đề thi, ban vận chuyển và bàn giao đề thi, công an trực tại điểm thi, kiểm tra thi.

Thí sinh tại TP.HCM làm thủ tục dự thi chiều qua 10.6 ẢNH: ĐỘC LẬP

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho hay áp lực trong công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay không chỉ đến từ việc có số lượng TS đông nhất cả nước mà còn là việc TS phân bổ trên địa bàn của cả 3 khu vực sau sáp nhập. Do đó, công tác điều phối, quản lý và phối hợp giữa các đơn vị có liên quan cần phải được thực hiện chặt chẽ, chính xác ở từng khâu, từng giai đoạn.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM cho hay 100% cán bộ tham gia công tác coi thi đã được tập huấn kỹ càng, nhằm giúp cho các thầy cô nắm vững quy chế, không lơ là hoặc chủ quan khi tham gia coi thi. Lãnh đạo Sở đã yêu cầu cán bộ coi thi phải liên tục nhắc nhở TS, không được để các em vi phạm quy chế thi dẫn đến việc bị đình chỉ thi, hủy bỏ kết quả bài thi, ảnh hưởng đến tương lai của các em.

Tặng phụ trương Gợi ý giải đề thi Để kịp thời cung cấp thông tin cho thí sinh, ngay sau mỗi buổi thi, Thanh Niên Online sẽ cập nhật nhanh nhất đề thi, gợi ý giải đề từng môn trên website tại địa chỉ thanhnien.vn. Các giáo viên sẽ đưa ra những nhận xét, đánh giá mức độ khó - dễ của đề thi từng môn. Đồng thời, Báo Thanh Niên sẽ gửi tặng các thí sinh phụ trương Gợi ý giải đề thi tốt nghiệp THPT 2026 trên báo in số ra các ngày 12 và 13.6. Phụ trương gồm 4 trang với hướng dẫn giải đề chi tiết do các giáo viên có nhiều kinh nghiệm thực hiện. Chúc các thí sinh đạt kết quả tốt nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Năm nay, do đặc thù địa bàn rộng và trải dài, Sở đã chủ động xây dựng phương án vận chuyển đề thi, bài thi phù hợp cho từng khu vực. Đề thi đã được bàn giao đến các điểm thi trước một ngày và bài thi của TS sẽ được thu nhận ngay sau khi kết thúc buổi thi cuối cùng. Với điểm thi đặt tại khu vực đặc khu Côn Đảo, phương án vận chuyển đề thi và bài thi bằng đường hàng không đã được chuẩn bị từ sớm. Tất cả đều đảm bảo an toàn và đúng tiến độ đề ra.

Các phòng lưu giữ đề thi, bài thi có camera giám sát 24/24, có niêm phong và lực lượng công an túc trực bảo vệ. Bên cạnh đó, TP cũng đã thành lập các tổ kiểm tra lưu động, đoàn kiểm tra chuyên trách tại các điểm thi nhằm kiểm tra trực tiếp việc thực hiện quy chế thi tại các điểm thi, giám sát đột xuất các tình huống bất thường, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm (nếu có).