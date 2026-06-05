Bộ GD-ĐT bổ nhiệm 37 lãnh đạo đại học, trường đại học

Chiều nay, 5.6, tại cơ quan Bộ GD-ĐT, Bộ GD-ĐT đã tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc của Bộ mình. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn chủ trì hội nghị.



Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn trao quyết định bổ nhiệm cho các giám đốc, phó giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội ẢNH: QUÝ HIÊN

Theo ông Lê Đình Nghị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, các quyết định bổ nhiệm, giao nhiệm vụ được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT trao cho các cán bộ trong hội nghị là kết quả của quá trình triển khai chỉ đạo "nhất thể hóa" (bí thư cấp ủy kiêm người đứng đầu) của Nghị quyết 71, và thực hiện luật Giáo dục đại học mới được ban hành năm 2025, tại Bộ GD-ĐT.

Bộ GD-ĐT có 54 cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần được kiện toàn nhân sự theo yêu cầu nhất thể hóa, hiện nay các cơ sở đều đã hoàn thành công tác này. Đến nay Bộ trưởng Bộ GD-ĐTđã ký quyết định bổ nhiệm người đứng đầu cho 51 cơ sở. Còn 3 cơ sở nữa chưa có quyết định, nhưng đã làm xong quy trình nhất thể hóa.

Theo tìm hiểu của Báo Thanh Niên, trong 54 cơ sở cần kiện toàn nhân sự theo hướng nhất thể hóa của Bộ GD-ĐT có 38 cơ sở giáo dục đại học, 16 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 3 cơ sở chưa có quyết định bổ nhiệm người đứng đầu, gồm 1 cơ sở giáo dục đại học (Học viện Giáo dục) và 2 cơ sở giáo dục nghề nghiệp (Trường CĐ Kỹ nghệ II và Trường CĐ Xây dựng số 1). Tuy nhiên, cả 3 cơ sở này đều đã làm xong quy trình bầu chọn người đứng đầu.

Sau đây là danh sách người đứng đầu 37 đại học, trường đại học mà Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã ký quyết định bổ nhiệm (do Báo Thanh Niên tổng hợp):

ẢNH: QUÝ HIÊN