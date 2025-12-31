Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Giáo dục đại học: Nhiều thay đổi có tính bước ngoặt

Quý Hiên
Quý Hiên
31/12/2025 05:45 GMT+7

Sự kiện nổi bật nhất năm 2025 trong lĩnh vực GD-ĐT là việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết (NQ) số 71-NQ/TW về đột phá phát triển GD-ĐT, trong đó có nội dung tạo ra bước ngoặt lịch sử trong mô hình quản trị đại học với chủ trương bãi bỏ mô hình hội đồng trường tại các cơ sở công lập.

Thay thế mô hình hội đồng trường là cơ chế "bí thư cấp ủy kiêm hiệu trưởng" nhằm thống nhất quyền hạn và trách nhiệm người đứng đầu, chấm dứt tình trạng chồng chéo quản trị trong cơ sở ĐH công lập.

Giáo dục đại học: Nhiều thay đổi có tính bước ngoặt - Ảnh 1.

Các lãnh đạo Bộ GD-ĐT tại hội nghị học tập Nghị quyết 71

ẢNH: QUÝ HIÊN

NQ 71 cũng yêu cầu sắp xếp lại mạng lưới các trường ĐH theo hướng sáp nhập các đơn vị nhỏ lẻ, yếu kém. Đặc biệt, NQ 71 khẳng định vai trò đầu tư của Nhà nước trong giáo dục ĐH, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào 3 nhóm lĩnh vực then chốt: nhóm ngành khoa học cơ bản và kỹ thuật cốt lõi; công nghệ chiến lược; đặc thù và an sinh xã hội.

Năm 2025, Bộ GD-ĐT cũng đã trình và triển khai nhiều đề án trọng điểm về phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực công nghệ cao. Các cơ sở giáo dục ĐH chủ động mở rộng và nâng cao chất lượng, hệ thống hóa các chuẩn đào tạo chương trình trong các lĩnh vực then chốt như công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ 4.0, đường sắt tốc độ cao và các ngành công nghệ chiến lược khác.

Tuy nhiên, năm 2025 cũng ghi nhận một mùa tuyển sinh có những sự cố kỹ thuật nghiêm trọng. Trước hết là những quy định "hack não" thí sinh và các trường về quy đổi điểm chuẩn tương đương, những diễn giải khó hiểu về "bách phân vị". Sau đó là việc Bộ GD-ĐT đã phải điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh, tăng thời gian và số lần lọc ảo mà nguyên nhân là do dữ liệu xét tuyển năm 2025 quá lớn và phức tạp, hệ thống cần thêm thời gian xử lý để tránh sai sót dây chuyền. Sự can thiệp quá sâu của Bộ GD-ĐT về mặt kỹ thuật vào quy trình xét tuyển, cộng với dữ liệu đầu vào chưa chuẩn (sai sót định dạng, khu vực ưu tiên) chính là nguyên nhân khiến "đoàn tàu" tuyển sinh bị khựng lại, gây mệt mỏi cho cả các trường và thí sinh.

Sau khi các trường ĐH công bố điểm chuẩn, những rắc rối lại tiếp tục nảy sinh khiến hàng trăm thí sinh suýt trượt oan; hàng trăm thí sinh không đủ điểm chuẩn vẫn báo đậu…

Hai định hướng 'Đột phá phát triển giáo dục' và 'Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia' đang trở thành kim chỉ nam cho các trường đại học đổi mới, góp phần thúc đẩy phát triển đất nước.

