Thí sinh nhà cách điểm thi tốt nghiệp khoảng 30 km đến trường làm thủ tục sớm

Chiều 10.6, gần 19.700 thí sinh của tỉnh Cà Mau đã hoàn tất thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Tại khu vực trung tâm tỉnh Cà Mau, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, thời điểm thí sinh đến làm thủ tục dự thi, thời tiết mát mẻ, không xuất hiện tình trạng ùn tắc giao thông tại các trục giao thông chính.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển đến sớm làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT ẢNH: G.B

Tại điểm thi Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên), nhiều thí sinh có mặt sớm hơn thời gian quy định để hoàn tất các thủ tục cần thiết trước ngày thi chính thức.

Em Tô Lê Trường Duy, học sinh Trường THCS – THPT Khánh An, cho biết em dự thi tại Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển, cách nhà khoảng 30 km nên chủ động đến điểm thi rất sớm vì lo ngại ảnh hưởng của thời tiết hoặc các tình huống phát sinh trên đường đi.

"Em nghĩ buổi làm thủ tục cũng rất quan trọng, được cán bộ hướng dẫn cách làm bài và những lưu ý nên em sẽ chăm chú lắng nghe để tránh những sai sót trong quá trình thi", Trường Duy chia sẻ.

Điểm thi Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển bố trí 25 phòng thi với 600 thí sinh dự thi, gồm học sinh Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển, Trường PTDTNT Cà Mau và Trường THCS – THPT Khánh An. Theo ghi nhận, phần lớn thí sinh đều đến điểm thi sớm hơn thời gian quy định.

Em Dương Tấn Hưng, học sinh Trường PTDTNT Cà Mau, cho biết dù khoảng cách từ nơi ở đến điểm thi không xa và được hỗ trợ chi phí đi lại do là học sinh dân tộc, em vẫn chủ động đến làm thủ tục từ rất sớm.

"Em thấy buổi làm thủ tục cũng rất quan trọng. Nếu mình chịu khó lắng nghe phổ biến quy chế thì sẽ hạn chế được những sai sót đáng tiếc", Tấn Hưng nói và cho biết đã hoàn thành việc ôn tập, sẵn sàng bước vào các môn thi chính thức từ ngày mai.

Theo thống kê của ngành giáo dục, toàn tỉnh Cà Mau có 19.667 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ẢNH: G.B

Theo thống kê, toàn tỉnh Cà Mau có 19.667 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Trong đó có 18.118 thí sinh THPT, 673 thí sinh giáo dục thường xuyên và 876 thí sinh tự do.

Để phục vụ kỳ thi thi tốt nghiệp THPT 2026, tỉnh Cà Mau bố trí 35 điểm thi chính thức và 4 điểm thi dự phòng với tổng cộng 830 phòng thi; điều động hơn 2.800 cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các điểm thi cùng các ban liên quan. Trong đó, ngành giáo dục và đào tạo huy động hơn 2.590 người; lực lượng công an khoảng 140 người; ngành y tế khoảng 70 người.



