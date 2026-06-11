Nữ sinh ngồi xe lăn đi thi và điều làm cảm động cả điểm trường

Cùng nữ sinh ngồi xe lăn vượt... bậc thang mùa thi

Sáng 11.6, tại điểm thi Trường THCS Vân Đồn (P.Xóm Chiếu, TP.HCM), hình ảnh ba nam sinh viên tình nguyện cùng phụ huynh cẩn thận bế một nữ sinh ngồi xe lăn lên phòng thi ở lầu 2 đã gây xúc động. Nữ sinh được hỗ trợ là Nguyễn Phạm Quỳnh Trâm, thí sinh tại điểm thi này.

Nguyễn Trần Anh Khôi, sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, điểm trưởng đội hình Tiếp sức mùa thi tại đây, cho biết từ hôm qua, sau khi nhìn thấy một người cha lặng lẽ đẩy chiếc xe lăn đưa con gái vào cổng trường, nam sinh đã lập tức chạy đến hỏi han.

“Thấy phụ huynh đưa bạn vào bằng xe lăn nên mình hỏi ngay có cần hỗ trợ không. Khi chú nói cần, mình đã gọi thêm hai bạn nam nữa để cùng phụ huynh đưa bạn lên phòng thi”, Khôi kể.

Các tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh ngồi xe lăn tại điểm thi Trường THCS Vân Đồn ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Chàng trai cho biết phòng thi của nữ sinh nằm ở lầu 2 nên việc di chuyển cũng gặp khá nhiều khó khăn. “Tuy vậy, chúng mình luôn cố gắng hết sức để nâng cả xe lẫn người, từng bước đưa thí sinh vào phòng thi an toàn và kịp giờ”, Khôi cho biết.

Từ khi trở thành sinh viên, năm nào Khôi cũng đăng ký tham gia đi tiếp sức mùa thi. Chàng trai cho biết bản thân cũng từng là thí sinh nên hiểu những áp lực, lo lắng trước khi vào phòng thi. Đó là lý do khiến Khôi gắn bó với hoạt động này lâu đến như vậy. “Khi giúp được bạn thí sinh nào đó mình thấy vui lắm, đó là điều hạnh phúc nhất khi tham gia các hoạt động tình nguyện”, Khôi nói.

Khi hai cha con anh Đức đến cổng trường, các tình nguyện viên lập tức hỗ trợ ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Còn Hoàng Chí Long, sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, một trong ba tình nguyện viên hỗ trợ, cho biết ban đầu phụ huynh chỉ nhờ một người dìu nữ sinh lên cầu thang. “Nhưng tụi mình thấy bạn di chuyển rất khó khăn nên đề xuất khiêng luôn cả người và xe lăn. Lúc đó chỉ nghĩ làm sao để bạn vào phòng thi thuận lợi nhất thôi”, Long nói.

Cũng trực tiếp hỗ trợ bạn thí sinh này, Lê Nguyễn Hoàng Phát, sinh viên cùng trường chia sẻ: “Mình tham gia với tâm thế là hỗ trợ thí sinh nên bạn nào cần là giúp hết lòng. Chỉ mong các bạn có tinh thần tốt để làm bài”, Phát chia sẻ.

3 chàng sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành là những người trực tiếp hỗ trợ cha con anh Đức ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Suốt hai hôm nay, cứ mỗi lần người cha đưa con đến cổng trường là các tình nguyện viên lại nhanh chóng có mặt để hỗ trợ lên phòng thi. Đến khi kết thúc giờ làm bài, các bạn lại hỗ trợ nữ sinh xuống sân trường, đưa ra xe để phụ huynh chở về.

“Thật sự rất xúc động và biết ơn”

Anh Nguyễn Trung Trọng Đức (ba của Trâm), cho biết con gái bị té cầu thang từ hè năm lớp 11, dẫn đến đứt dây chằng cả hai chân. “Bác sĩ cho biết nếu phẫu thuật ngay thì con phải mất ít nhất 6 tháng mới có thể hồi phục và đi lại được. Lo ảnh hưởng đến việc học và kỳ thi tốt nghiệp THPT, con gái tôi quyết định tập vật lý trị liệu trước, chờ thi xong mới tiến hành phẫu thuật. Do việc di chuyển rất khó khăn nên tôi phải xin nhà trường chuyển lớp học của con xuống tầng trệt. Hằng ngày, tôi đều đưa đón và dìu con vào lớp. Trước kỳ thi, điều khiến tôi lo lắng nhất là làm sao đưa con lên được phòng thi”, anh Đức chia sẻ.

Anh Đức (áo trắng) rất xúc động và biết ơn trước sự hỗ trợ nhiệt tình của các sinh viên tình nguyện ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Thế nhưng nỗi lo ấy gần như tan biến khi gặp đội tình nguyện viên ở điểm thi. “Các bạn quá nhiệt tình. Ban đầu tôi chỉ nhờ một bạn phụ dìu bé lên thôi, không nghĩ các bạn lại hỗ trợ chu đáo đến vậy. Nhìn các bạn cùng nhau khiêng cả xe lăn và người lên lầu, tôi thật sự rất xúc động và biết ơn”, anh Đức chia sẻ.

Ngồi trên xe lăn sau khi hoàn thành môn ngữ văn, Quỳnh Trâm nở nụ cười nhẹ nhõm. Nữ sinh cho biết điều khiến em lo lắng nhất trước kỳ thi không phải đề thi khó hay dễ, mà là việc di chuyển lên phòng thi.

Các tình nguyện viên phối hợp với phụ huynh để đưa Trâm đến phòng thi ẢNH: TRÍ CƯỜNG

“Em chỉ sợ không biết lên phòng thi thế nào thôi. Khi được các anh tình nguyện viên hỗ trợ, em thấy rất mừng và yên tâm. Lên đến phòng thi em không hề thấy mệt nữa, tinh thần lại thoải mái hơn rất nhiều”, Trâm nói và cho biết làm bài thi môn văn khá tốt, hy vọng đậu nguyện vọng 1 vào ngành truyền thông.

