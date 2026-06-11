Có một kỳ thi khác ở bên ngoài cổng trường…

Con bước vào phòng thi, nhưng nhiều phụ huynh vẫn chọn ngồi lại ngoài cổng trường, thấp thỏm ngóng theo con. Trước kỳ thi, con thức khuya ôn bài, nhiều phụ huynh cũng thức cùng con; con vào phòng thi ánh mắt họ vẫn thấp thỏm không rời, trên gương mặt biểu lộ rõ tâm trạng hồi hộp, lo lắng giống như trải qua cùng một kỳ thi khác bên ngoài cánh cổng trường.

Con vào phòng thi, cha mẹ vẫn ngóng theo con ẢNH: THẾ DUY

Tại điểm thi Trường THCS Lê Văn Tám (P.Bình Thạnh), chị Nguyễn Thị Ngọc Huyền, ngụ tại đường Thích Quảng Đức, P.Đức Nhuận, đồng hành cùng con trai thứ 2 trong kỳ thi lần này, cho biết con đi thi mà như chính mình đi thi. Chị chia sẻ: "Qua hai kỳ thi tốt nghiệp tôi đồng hành cùng con nhưng cảm xúc thì không hề thay đổi. Khi ở nhà, con thức ôn bài thì tôi cũng thức. Khi đến điểm thi, con hồi hộp thì mình cũng hồi hộp theo con".

Thi cử áp lực nhiều, các bậc phụ huynh luôn muốn xuất hiện ngay khi con cần đến mình, chị Vũ Thị Xuân, ngụ tại đường Hoàng Văn Thụ, P.Phú Nhuận, cho biết đã xin nghỉ làm để đưa con đi thi. "Đây là kỳ thi rất quan trọng nên bằng mọi giá tôi cũng phải đưa con đi thi", chị Xuân bày tỏ.

Những cái ôm, cái nắm tay động viên con trước cổng trường chứa đựng cả tình thương dạt dào và niềm tin vào kết quả tốt đẹp của con. Một cách bày tỏ tình cảm không cần nói thành lời. ẢNH: THẾ DUY

Chị Xuân cho biết theo thông báo từ trường, 6 giờ 15 là thí sinh phải có mặt ở điểm thi, vì thế hai mẹ con đã tất bật chuẩn bị di chuyển từ sớm. "Nhà ở xa, hai mẹ con đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị, đến khoảng 6 giờ là hai mẹ con đã có mặt tại cổng trường. Đi sớm cho con an tâm, phòng trường hợp kẹt xe, lại ảnh hưởng đến kỳ thi của con", chị Xuân kể.

Đồng hành cùng con trong thời gian dài ôn tập, chị Xuân tin tưởng vào khả năng làm bài của con trai. Dù vậy, ánh mắt cô vẫn không giấu được sự thấp thỏm và lo lắng.

Nhiều phụ huynh không về mà nán lại đợi đến khi con thi xong ẢNH: THẾ DUY

Tại điểm thi Trường THCS Lê Văn Tám (P.Bình Thạnh, TP.HCM), anh Lê Văn Hùng, ngụ tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM, không giấu được sự hồi hộp khi con bước vào phòng thi, chia sẻ: "Tôi vẫn sẽ ở đây để đồng hành cùng con, sợ con quên vật dụng gì đó, báo ra thì tôi về kịp để lấy cho con. Đưa con đi thi cũng là cách để động viên con tự tin hơn trong kỳ thi tốt nghiệp lần này".

Bên cạnh sự lo lắng, anh Hùng cũng dành niềm tin tưởng tuyệt đối vào khả năng làm bài của con. "Với bài thi môn ngữ văn, tôi cũng tin tưởng vào khả năng làm bài của con, vì khi đi học, con thường đạt điểm môn này từ 8 đến 8.5 trở lên", anh Hùng chia sẻ.