Xinh đẹp và giỏi giang, nữ sinh tốt nghiệp trước hạn với GPA tuyệt đối

Trần Thị Châu Anh, sinh viên ngành luật kinh tế, Khoa Luật, Trường Kinh tế và Quản lý công, ĐH Kinh tế Quốc dân vừa hoàn thành chương trình đại học sớm nửa năm khi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp ngay học kỳ 2 năm 3. Đáng chú ý, nữ sinh tốt nghiệp loại xuất sắc và đạt GPA tuyệt đối 4.0/4.0.

Bí quyết tốt nghiệp với GPA tuyệt đối

Chia sẻ về thành tích của mình, Châu Anh cho biết cô cảm thấy vui và biết ơn, song cũng áp lực hơn với trách nhiệm trong tương lai. “Điều khiến mình tự hào nhất không chỉ là điểm số mà là việc bản thân đã hoàn thành chặng đường đại học với sự kỷ luật, tinh thần cầu tiến và khả năng cân bằng giữa học tập, nghiên cứu và hoạt động Đoàn”, nữ sinh nói.

Châu Anh tốt nghiệp sớm với GPA tuyệt đối ẢNH: NVCC

Châu Anh cho biết cô lựa chọn ngành luật kinh tế vì yêu thích lĩnh vực pháp luật và nhận thấy đây là ngành có nhiều cơ hội phát triển trong bối cảnh hội nhập, kinh doanh và đầu tư ngày càng cần vai trò của pháp lý.

Theo nữ sinh, giai đoạn áp lực nhất là năm 2 và năm 3 khi cùng lúc học các môn chuyên ngành nặng, tham gia nghiên cứu khoa học... “Cũng chính giai đoạn đó giúp mình rèn được khả năng quản lý thời gian, tư duy hệ thống và tính kỷ luật trong học tập”, Châu Anh chia sẻ.

Với không ít sinh viên, ngành luật là nỗi ám ảnh bởi lượng kiến thức lớn và nhiều quy định cần ghi nhớ. Tuy nhiên, Châu Anh cho rằng học luật hiệu quả không nằm ở việc học thuộc lòng mà là hiểu bản chất vấn đề.

Châu Anh thường tự vẽ sơ đồ tư duy, hệ thống kiến thức để ghi nhớ và hiểu sâu các quy định pháp luật ẢNH: NVCC

Nữ sinh thường bắt đầu bằng việc xác định đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh của văn bản pháp luật trước khi đi sâu vào từng điều khoản cụ thể. Song song đó, cô áp dụng quy định pháp luật vào giải quyết tình huống thực tế để hiểu sâu và ghi nhớ lâu hơn.

Ngoài việc đọc giáo trình, Châu Anh còn tự vẽ sơ đồ tư duy, lập bảng so sánh giữa các văn bản pháp luật và cập nhật thêm các vụ việc thực tế, tin tức pháp lý để mở rộng kiến thức.

Để duy trì GPA tuyệt đối suốt nhiều học kỳ, nữ sinh cho biết bản thân luôn học từ đầu kỳ thay vì “nước đến chân mới nhảy”. “Mình thường tìm hiểu bài trước, tập trung nghe giảng trên lớp và tổng hợp kiến thức mỗi ngày. Khi hiểu bản chất ngay từ đầu sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian ôn tập về sau”, cô nói.

Bên cạnh đó, Châu Anh cho biết gia đình, thầy cô và bạn bè là những người đã truyền động lực, là yếu tố quan trọng giúp cô duy trì được kết quả như ngày hôm nay.

Vừa học giỏi, vừa giàu trải nghiệm thực tế

Không chỉ nổi bật ở thành tích học tập, Châu Anh còn tích cực tham gia hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học và công tác Đoàn. Nữ sinh từng giữ vai trò Ủy viên BCH Liên chi đoàn Khoa Luật, Phó ban Học thuật và Nghiên cứu Khoa học, đồng thời là Trưởng ban Chương trình của Liên chi đoàn Khoa Luật. Trong thời gian học đại học, cô tham gia tổ chức các cuộc thi Phiên tòa giả định, talkshow học thuật và nhiều chương trình thiện nguyện dành cho sinh viên.

Châu Anh (thứ 5 từ trái sang) tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và hoạt động Đoàn ẢNH: NVCC

Song song đó, Châu Anh đạt nhiều thành tích nổi bật như: giải nhì cuộc thi Hòa giải thương mại Việt Nam 2024, top 3 đội Việt Nam xuất sắc nhất tại CISG Pre-Moot 2025, giải nhất cấp khoa và giải ba cấp trường cuộc thi Nghiên cứu Khoa học sinh viên 2024. Một số bài nghiên cứu của nữ sinh cũng được đăng tại hội thảo khoa học quốc gia và tạp chí chuyên ngành liên quan đến tài chính xanh, trái phiếu xanh và tín chỉ carbon.

Đáng chú ý, dù chưa chính thức nhận bằng tốt nghiệp, Châu Anh đã làm nhân viên pháp lý tại một công ty tư vấn mua bán và sáp nhập doanh nghiệp. Trước đó, cô từng thực tập tại chi nhánh Công ty Luật RHTLaw Việt Nam và tiếp cận nhiều công việc liên quan đến pháp luật thương mại, doanh nghiệp và đầu tư.

“Việc chủ động tích lũy kinh nghiệm thực tế từ sớm giúp mình không bỡ ngỡ khi bước vào môi trường làm việc chuyên nghiệp. Mình luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao, chủ động tìm hiểu vấn đề mới và giữ tinh thần cầu tiến. Vì mình nghĩ doanh nghiệp không chỉ nhìn vào GPA mà còn đánh giá khả năng thích nghi, kỹ năng làm việc và thái độ của ứng viên”, nữ sinh nói.

Nhận xét về học trò, tiên sĩ Nguyễn Thị Huế, Phó trưởng Khoa Luật, ĐH Kinh tế Quốc dân, cho biết: “Qua quá trình giảng dạy và hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp, tôi nhận thấy Châu Anh là một sinh viên xuất sắc, chăm chỉ, luôn cầu thị. Bạn rất ham học hỏi và luôn chỉn chu, có định hướng trong học tập. Việc tốt nghiệp trước thời hạn và đạt GPA tuyệt đối không phải là điều dễ dàng đạt được”.