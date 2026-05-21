Hoa hậu Việt biết 4 thứ tiếng, tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại Mỹ

Vượt qua những rào cản khi vừa là du học sinh, vừa đang trong nhiệm kỳ, Hoa hậu Thanh Thảo đã tốt nghiệp đại học đúng hạn với điểm số GPA 3.8/4.0. Cô được nhà trường trao dây đeo danh dự màu vàng trên áo cử nhân - một biểu tượng dành riêng cho những sinh viên tốt nghiệp với thành tích xuất sắc.

Ngoài tiếng Việt, người đẹp sinh năm 2002 còn thành thạo 3 ngoại ngữ gồm tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Hàn Quốc. Đăng quang khi đang là du học sinh tại Mỹ, cô liên tục phải di chuyển giữa hai nửa bán cầu để vừa đảm bảo tiến độ học tập, vừa hoàn thành sứ mệnh của hoa hậu đương nhiệm. Dù phải đối mặt với rào cản từ việc lệch múi giờ, áp lực học tập của sinh viên năm cuối và kỳ vọng từ công chúng nhưng cô vẫn không chọn cách bảo lưu việc học. Thay vào đó, cô cố gắng quản lý tốt thời gian, cân bằng cuộc sống để có thể tốt nghiệp đúng hạn.

Hoa hậu Thanh Thảo tiết lộ cô giành được học bổng đầu vào 50% và liên tục duy trì thành tích học tập vượt trội. Ngoài việc học chính khóa, cô còn chủ động tích lũy kinh nghiệm thực tế qua các chương trình quốc tế chất lượng. Cô từng tham gia chương trình sinh viên trao đổi tại Yonsei University (Hàn Quốc) và hoàn thành kỳ thực tập chuyên nghiệp tại Công ty RSA Asia trụ sở Thượng Hải (Trung Quốc). Cuộc sống du học sinh được cô thường xuyên chia sẻ trên mạng xã hội đã giúp truyền cảm hứng cho các bạn trẻ. Cô được công chúng ưu ái gọi là hình mẫu “hoa hậu học bá” thế hệ mới.

Sau khi hoàn thành chương trình đại học tại Mỹ, Thanh Thảo sẽ sớm trở về Việt Nam để tập trung phát triển các hoạt động nghệ thuật, học thêm các kỹ năng, đồng thời tiếp tục thực hiện sứ mệnh và trách nhiệm của đương kim hoa hậu. Cô có kế hoạch học thạc sĩ trong tương lai gần nhằm tiếp tục trau dồi kiến thức và phát triển bản thân một cách toàn diện hơn.