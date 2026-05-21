Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Hoa hậu Việt biết 4 thứ tiếng, tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại Mỹ

Thùy Dung P
Thùy Dung P
21/05/2026 10:28 GMT+7

Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 Nguyễn Thanh Thảo vừa tốt nghiệp đại học loại xuất sắc chuyên ngành Marketing tại Bentley University (Mỹ). Người đẹp sẽ trở về nước để xây dựng sự nghiệp và tiếp tục theo đuổi tấm bằng thạc sĩ.

Vượt qua những rào cản khi vừa là du học sinh, vừa đang trong nhiệm kỳ, Hoa hậu Thanh Thảo đã tốt nghiệp đại học đúng hạn với điểm số GPA 3.8/4.0. Cô được nhà trường trao dây đeo danh dự màu vàng trên áo cử nhân - một biểu tượng dành riêng cho những sinh viên tốt nghiệp với thành tích xuất sắc.

Hoa hậu Việt biết 4 thứ tiếng, tốt nghiệp đại học loại Xuất sắc tại Mỹ - Ảnh 1.

Hoa hậu Thanh Thảo trong ngày nhận bằng tốt nghiệp đại học tại Mỹ

ẢNH: NVCC

Ngoài tiếng Việt, người đẹp sinh năm 2002 còn thành thạo 3 ngoại ngữ gồm tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Hàn Quốc. Đăng quang khi đang là du học sinh tại Mỹ, cô liên tục phải di chuyển giữa hai nửa bán cầu để vừa đảm bảo tiến độ học tập, vừa hoàn thành sứ mệnh của hoa hậu đương nhiệm. Dù phải đối mặt với rào cản từ việc lệch múi giờ, áp lực học tập của sinh viên năm cuối và kỳ vọng từ công chúng nhưng cô vẫn không chọn cách bảo lưu việc học. Thay vào đó, cô cố gắng quản lý tốt thời gian, cân bằng cuộc sống để có thể tốt nghiệp đúng hạn. 

Hoa hậu Thanh Thảo tiết lộ cô giành được học bổng đầu vào 50% và liên tục duy trì thành tích học tập vượt trội. Ngoài việc học chính khóa, cô còn chủ động tích lũy kinh nghiệm thực tế qua các chương trình quốc tế chất lượng. Cô từng tham gia chương trình sinh viên trao đổi tại Yonsei University (Hàn Quốc) và hoàn thành kỳ thực tập chuyên nghiệp tại Công ty RSA Asia trụ sở Thượng Hải (Trung Quốc). Cuộc sống du học sinh được cô thường xuyên chia sẻ trên mạng xã hội đã giúp truyền cảm hứng cho các bạn trẻ. Cô được công chúng ưu ái gọi là hình mẫu “hoa hậu học bá” thế hệ mới.

Hoa hậu Việt biết 4 thứ tiếng, tốt nghiệp đại học loại Xuất sắc tại Mỹ - Ảnh 2.

Cha mẹ Thanh Thảo đến chúc mừng con gái

ẢNH: NVCC

Sau khi hoàn thành chương trình đại học tại Mỹ, Thanh Thảo sẽ sớm trở về Việt Nam để tập trung phát triển các hoạt động nghệ thuật, học thêm các kỹ năng, đồng thời tiếp tục thực hiện sứ mệnh và trách nhiệm của đương kim hoa hậu. Cô có kế hoạch học thạc sĩ trong tương lai gần nhằm tiếp tục trau dồi kiến thức và phát triển bản thân một cách toàn diện hơn.

Tin liên quan

Giữa nhiệm kỳ, Hoa hậu Đại dương Nguyễn Thanh Thảo bất ngờ sang Mỹ

Giữa nhiệm kỳ, Hoa hậu Đại dương Nguyễn Thanh Thảo bất ngờ sang Mỹ

Ban tổ chức Hoa hậu Đại dương Việt Nam xác nhận Nguyễn Thanh Thảo quay trở lại Mỹ hoàn thành chương trình đại học sau 4 tháng đăng quang.

Khám phá thêm chủ đề

Hoa hậu Hoa hậu đại dương Việt Nam 2025 Hoa hậu Thanh Thảo tốt nghiệp đại học
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận