Giải trí Đời nghệ sĩ

Giữa nhiệm kỳ, Hoa hậu Đại dương Nguyễn Thanh Thảo bất ngờ sang Mỹ

Diệu Tú
Diệu Tú
19/01/2026 16:32 GMT+7

Ban tổ chức Hoa hậu Đại dương Việt Nam xác nhận Nguyễn Thanh Thảo quay trở lại Mỹ hoàn thành chương trình đại học sau 4 tháng đăng quang.

Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 vừa lên đường sang Mỹ du học. Nguyễn Thanh Thảo sẽ ở đây để tiếp tục hoàn thành chương trình đại học còn dang dở. Xuất hiện tại sân bay với hình ảnh rạng rỡ, giản dị, nàng hậu sinh năm 2002 cho biết vẫn còn nhiều lưu luyến khi phải rời Việt Nam sau một năm gắn bó cùng gia đình và quê hương.

Giữa nhiệm kỳ, Hoa hậu Đại dương Nguyễn Thanh Thảo bất ngờ sang Mỹ - Ảnh 1.

Hoa hậu Đại dương Việt Nam Nguyễn Thanh Thảo xuất hiện tại sân bay với phong cách trẻ trung, năng động trong ngày trở lại Mỹ tiếp tục hành trình học tập

ẢNH: NVCC

Nguyễn Thanh Thảo tiếc nuối không thể đón tết cùng gia đình, chọn ưu tiên việc học

Chia sẻ về quyết định quay lại Mỹ trong thời gian đương nhiệm, Thanh Thảo cho biết cô đang theo học ngành marketing tại Bentley University và dự kiến sẽ hoàn thành chương trình, tốt nghiệp vào mùa hè năm nay. Với cô, việc học là ưu tiên hàng đầu, không chỉ để hoàn thiện bản thân mà còn tạo nền tảng vững chắc cho các định hướng phát triển lâu dài trong tương lai.

Dù đặt việc học lên hàng đầu, đương kim Hoa hậu Đại dương Việt Nam cho biết cô vẫn sẽ duy trì sự song hành giữa học tập và các hoạt động cộng đồng. Thanh Thảo khẳng định sẽ chủ động sắp xếp thời gian, linh hoạt di chuyển giữa Việt Nam và Mỹ để tham gia các sự kiện quan trọng cũng như những hoạt động văn hóa, xã hội khi điều kiện cho phép.

Giữa nhiệm kỳ, Hoa hậu Đại dương Nguyễn Thanh Thảo bất ngờ sang Mỹ - Ảnh 2.

Nguyễn Thanh Thảo rạng rỡ trước chuyến bay, đánh dấu cột mốc quay lại giảng đường trong thời gian đương nhiệm hoa hậu

ẢNH: NVCC

Nguyễn Thanh Thảo đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam hồi tháng 9.2025, đồng thời giành ba giải phụ: Người đẹp được yêu thích nhất, Đại sứ di sản và Đại sứ môi trường. Sinh năm 2002, cao 1,72 m, số đo 82-60-91, người đẹp TP.HCM hiện là sinh viên năm cuối ngành marketing tại Đại học Bentley (Mỹ). Cô từng thực tập tại Thượng Hải, học trao đổi ở Hàn Quốc và có khả năng giao tiếp bốn ngôn ngữ Việt - Anh - Hàn - Trung.

Tân Hoa hậu Đại dương tiết lộ kế hoạch sử dụng 2 tỉ đồng tiền thưởng

Sau khi đăng quang, Hoa Hậu Đại dương Nguyễn Thanh Thảo bắt đầu bước vào các chương trình hoạt động. Tuy nhiên thay vì tập trung hoạt động suốt nhiệm kỳ, cô cho biết sẽ tạm gác lại một phần công việc, ưu tiên cho học tập và có kế hoạch quay lại Mỹ hoàn tất năm học cuối.

