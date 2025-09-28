Tân Hoa hậu Đại dương tiết lộ kế hoạch sử dụng 2 tỉ đồng tiền thưởng

Vừa ghi dấu ấn với danh hiệu Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025, Nguyễn Thanh Thảo nhanh chóng trở lại nhịp sống bận rộn. Sắp tới, cô sẽ tham gia các hoạt động cộng đồng và trình diễn thời trang, trong đó có show Lụa là trà hoa của nhà thiết kế Linh San.

Tân Hoa hậu Đại dương Nguyễn Thanh Thảo thử trang phục tại showroom nhà thiết kế Linh San ẢNH: NVCC

Trước sự kiện, Nguyễn Thanh Thảo xuất hiện tại showroom của nhà thiết kế Linh San để thử trang phục. Người đẹp chọn mẫu váy trắng hở vai tinh khôi, tôn nét thanh lịch mà vẫn đầy sức sống. Nụ cười rạng rỡ, thần thái tự tin của tân hoa hậu mang đến hình ảnh vừa hiện đại, vừa dịu dàng.

Nguyễn Thanh Thảo dùng tiền thưởng cho dự án bảo vệ biển

Sau khi chính thức trở thành Hoa hậu Đại dương 2025, Nguyễn Thanh Thảo nhận tổng giải thưởng trị giá 2 tỉ đồng. Thay vì coi đây chỉ là phần thưởng vật chất, cô xem đó như nguồn động lực và trách nhiệm để tiếp tục hành trình cống hiến. "Số tiền này không chỉ đơn thuần là giải thưởng mà còn là nguồn lực giúp tôi biến những dự định cộng đồng thành hiện thực", Thanh Thảo chia sẻ.

Theo cô, một phần tiền đáng kể sẽ được đầu tư cho dự án One Step For The Ocean, chương trình kêu gọi hành động bảo vệ môi trường biển mà cô đã ấp ủ từ trước khi đăng quang. Bên cạnh đó, Thanh Thảo dự định trích thêm một khoản để hỗ trợ các hoạt động thiện nguyện, đóng góp cho các tổ chức xã hội và những chiến dịch nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên.

“Phần còn lại tôi sẽ tiết kiệm và dành cho việc học cũng như các khóa đào tạo phát triển bản thân", người đẹp 22 tuổi cho biết. “Tôi muốn đảm bảo rằng từng đồng chi ra đều mang lại giá trị lâu dài: vừa phục vụ cho dự án vì cộng đồng, vừa giúp tôi có thêm kiến thức và kỹ năng để cống hiến nhiều hơn trong tương lai", cô nói thêm.

Hoa hậu Nguyễn Thanh Thảo sẽ qua Mỹ vào cuối tháng 10 tới để hoàn thành chương trình đại học ẢNH: NVCC

Nguyễn Thanh Thảo trải lòng rằng sau đêm đăng quang, cuộc sống của cô bước sang một giai đoạn bận rộn và nhiều trải nghiệm hơn: “Cuộc sống của tôi sau đăng quang có nhiều thay đổi, đặc biệt là lịch trình bận rộn hơn với các hoạt động xã hội, thiện nguyện và thời trang. Tuy nhiên, tôi xem đó là cơ hội quý giá để học hỏi, trải nghiệm và trưởng thành".

Danh hiệu Hoa hậu Đại dương 2025 không khiến Thanh Thảo lơ là việc học, mục tiêu mà cô theo đuổi suốt nhiều năm qua. Người đẹp 22 tuổi cho biết cuối tháng 10 tới sẽ quay trở lại Mỹ để hoàn tất chương trình năm cuối ngành Marketing tại Đại học Bentley. “Tôi đang ở giai đoạn cuối cùng của hành trình đại học, vì thế việc trở lại trường là ưu tiên hàng đầu. Tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian giữa Việt Nam và Mỹ một cách linh hoạt để vừa hoàn thành trách nhiệm học tập, vừa đảm bảo vai trò và các dự án của một Hoa hậu Đại dương", Thanh Thảo nhấn mạnh.

Sinh năm 2002 tại TP.HCM, Nguyễn Thanh Thảo cao 1,72m, số đo 82-60-91cm, hiện là sinh viên năm cuối ngành Marketing tại Đại học Bentley (Massachusetts, Mỹ). Từng thực tập tại RSA Asia (Thượng Hải, Trung Quốc) và tham gia chương trình trao đổi ở Đại học Yonsei (Hàn Quốc), cô thông thạo ba ngoại ngữ Anh, Hàn, Trung, tạo lợi thế lớn khi đại diện hình ảnh Việt Nam ra quốc tế. Với Thanh Thảo, vương miện Hoa hậu Đại dương 2025 không phải điểm dừng mà là cột mốc mở ra chặng đường trưởng thành mới.