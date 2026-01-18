Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Một trường ĐH, 96% sinh viên có việc làm trước khi nhận bằng tốt nghiệp

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
18/01/2026 12:35 GMT+7

Trong số hơn 1.400 sinh viên nhận bằng tốt nghiệp của một trường ĐH hôm nay (18.1), có khoảng 1.400 tân cử nhân đã có việc làm từ trước và trong số đó gần 500 em có thu nhập từ 12 đến hơn 20 triệu đồng/tháng.

Hôm nay 18.1, Trường ĐH Hoa Sen đã tổ chức lễ tốt nghiệp năm 2026 cho 1.464 tân cử nhân. 

Được biết, kết quả khảo sát do Trung tâm Trải nghiệm sinh viên và quan hệ doanh nghiệp của trường thực hiện trước lễ tốt nghiệp cho thấy 96% tân khoa đã có việc làm trước khi nhận bằng. Các ngành đạt tỷ lệ việc làm tuyệt đối 100% gồm kỹ thuật phần mềm, luật quốc tế, quản trị khách sạn – chương trình Hoa Sen Elite, tâm lý học và thiết kế nội thất.

Gần 500 sinh viên có thu nhập 12-20 triệu đồng/tháng từ khi chưa tốt nghiệp - Ảnh 1.

Niềm vui của tân cử nhân và phụ huynh trong ngày nhận bằng tốt nghiệp

ẢNH: QUỲNH ANH

Đồng thời, theo khảo sát trên, 45% sinh viên có mức thu nhập từ 9–12 triệu đồng, 25% trong khoảng 12–15 triệu đồng và 9% đạt trên 20 triệu đồng trước khi nhận bằng.

Với ngành quản trị kinh doanh, 97% tân khoa có việc làm trước tốt nghiệp, trong đó 25% làm việc trong môi trường có yếu tố nước ngoài, 25% chọn khởi nghiệp. Ngành công nghệ thông tin có 93% sinh viên đã có việc làm trước tốt nghiệp, trong đó 24% làm việc trong môi trường có yếu tố nước ngoài. Ngành digital marketing có 34% và ngành kinh doanh quốc tế có 35% làm việc cho doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài...

Gần 500 sinh viên có thu nhập 12-20 triệu đồng/tháng từ khi chưa tốt nghiệp - Ảnh 2.

Một tân khoa in hình người thân lên mũ để bày tỏ niềm hạnh phúc và tình yêu thương

ẢNH: TUYẾT HƯƠNG

Huỳnh Gia Huy, ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng, thủ khoa của trường đã có việc làm chính thức tại một công ty về logistic (TP.HCM) từ tháng 8.2025 khi vừa hoàn thành khóa luận tốt nghiệp.

Huy chia sẻ: "Để có việc làm khi còn chưa tốt nghiệp và có một mức thu nhập tốt, theo em, trong 4 năm ĐH sinh viên cần trải nghiệm thật nhiều để tích lũy kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm và kinh nghiệm thực tế. Doanh nghiệp sẽ nhìn vào năng lực của ứng viên, cách áp dụng kiến thức trong công việc ra sao... để quyết định tuyển dụng chứ không vì điểm số hay danh hiệu thủ khoa".

Gần 500 sinh viên có thu nhập 12-20 triệu đồng/tháng từ khi chưa tốt nghiệp - Ảnh 3.

Huỳnh Gia Huy, thủ khoa của trường là một trong hàng ngàn tân cử nhân có việc làm trước khi khi nhận bằng tốt nghiệp

ẢNH: MỸ QUYÊN

Tại lễ tốt nghiệp, PGS-TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Hoa Sen, nhắn nhủ tân cử nhân: "Thế giới mà các em chuẩn bị bước vào là một thế giới biến động nhanh chưa từng có, với công nghệ thay đổi từng ngày và nghề nghiệp liên tục được tái định nghĩa. Những gì các em học hôm nay có thể sẽ cần phải học lại, học thêm và học khác chỉ sau vài năm nữa. Vì vậy, điều quan trọng nhất mà trường mong muốn các em mang theo sau lễ tốt nghiệp hôm nay không chỉ là tấm bằng cử nhân, mà là năng lực học tập suốt đời, tinh thần dám thay đổi, và bản lĩnh làm chủ chính mình".

Bài phát biểu về hành trình xé bỏ ‘bản vẽ hỏng cuộc đời’ của thủ khoa ngành thiết kế nội thất

Theo PGS-TS Huy Nhựt, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, sinh viên hãy luôn tự hỏi: Mình đang học thêm được điều gì? Mình đang trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình hay chưa? Đó chính là con đường bền vững nhất để mỗi người không bị bỏ lại phía sau trong một thế giới không ngừng vận động.

