Nhân lực công nghệ cao được hưởng ưu đãi cao nhất về thuế thu nhập cá nhân

Luật Công nghệ cao được Quốc hội thông qua tháng 12.2025, có hiệu lực từ 1.7 (thay thế cho luật Công nghệ cao năm 2008) đã đưa ra những quy định cụ thể về các hoạt động công nghệ cao, công nghệ chiến lược và chính sách đãi ngộ đối với nguồn nhân lực công nghệ cao phục vụ phát triển công nghệ cao, công nghệ chiến lược.

Theo đó, công nghệ cao là những công nghệ có hàm lượng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cao, tích hợp các thành tựu khoa học tiên tiến, có tính đột phá, tạo ra sản phẩm/dịch vụ chất lượng vượt trội và thân thiện với môi trường.

Công nghệ chiến lược bao gồm các công nghệ có tính đột phá, lan tỏa, giúp tăng cường năng lực tự chủ quốc gia, tạo lợi thế cạnh tranh và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Nhân lực công nghệ cao sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi của Nhà nước ẢNH: D.T

Nhân lực công nghệ cao bao gồm người Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài có trình độ chuyên môn, kỹ năng cao, có năng lực nghiên cứu và phát triển, làm chủ, chuyển giao hoặc thương mại hóa công nghệ cao, công nghệ chiến lược.

Bên cạnh đó, là tổng công trình sư, chuyên gia, nhà khoa học có kinh nghiệm thực tiễn trong phát triển công nghệ cao, sản phẩm công nghệ cao, công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược.

Ngoài chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhân lực công nghệ cao được ưu tiên xem xét tài trợ, hỗ trợ kinh phí từ chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, từ các quỹ theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Nhân lực công nghệ cao được hưởng ưu đãi cao nhất về thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân, được ưu tiên giao trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ từ các chương trình quốc gia đặc biệt; được hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển công nghệ cao; đồng thời được hỗ trợ bảo hộ, khai thác, thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ đối với công nghệ cao.

Không chỉ dừng ở đãi ngộ tài chính, luật còn quy định Nhà nước bảo đảm các điều kiện sống và làm việc thuận lợi nhất, từ hỗ trợ nhà ở, thủ tục xuất nhập cảnh, cư trú đến cấp giấy phép lao động. Đồng thời, các chuyên gia R&D (nghiên cứu và phát triển) được hỗ trợ sử dụng phòng thí nghiệm dùng chung, cơ sở nghiên cứu công nghệ cao, bảo hộ và thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ.

Nhà nước cũng sẽ thúc đẩy, hỗ trợ việc hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, liên kết giữa viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục ĐH và doanh nghiệp...