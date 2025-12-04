Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Nữ sinh có thành tích nghiên cứu khoa học ấn tượng về AI

Thanh Duy - Di Hòa
04/12/2025 09:00 GMT+7

Với nhiều học bổng, giải thưởng và bài báo quốc tế về AI, Lê Ngọc Anh Thư được T.Ư Đoàn tuyên dương là 1 trong 20 nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam 2025.

Lê Ngọc Anh Thư đang học năm 4 ngành công nghệ thông tin (chuyên ngành trí tuệ nhân tạo - AI) tại Trường ĐH FPT Cần Thơ. Tuy còn là sinh viên nhưng cô gái này đã có bộ sưu tập thành tích nghiên cứu khoa học ấn tượng. Ngoài các học bổng và giải thưởng, Thư còn là tác giả của 4 bài báo khoa học đăng trên 2 tạp chí quốc tế là Springer NatureScience Direct (2 bài Q1, 2 bài Q2). Trong đó, 1 bài báo Q1 Thư đứng tên tác giả chính, các bài còn lại là đồng tác giả.

Nữ sinh có thành tích nghiên cứu khoa học ấn tượng về AI - Ảnh 1.

Lê Ngọc Anh Thư được T.Ư Đoàn tuyên dương là 1 trong 20 nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam 2025

ẢNH: THANH DUY

Thư cho biết khi học xong THPT, bản thân thấy tự tin với môn tin học và ngoại ngữ nên quyết định học ngành công nghệ thông tin (chuyên ngành kỹ thuật phần mềm). Từ những ngày đầu nhập học, Thư đã tạo dấu ấn với bạn bè khi giành được học bổng 70% học phí toàn khóa. Mới học xong một học kỳ, Thư lại thấy mình bị thu hút bởi lĩnh vực AI nên quyết định chuyển đổi chuyên ngành. Chính việc chuyển hướng này đã giúp Thư gặp được những thầy cô và bạn bè truyền cảm hứng cho việc nghiên cứu khoa học.

Việc bắt nhịp với nghiên cứu khoa học là không dễ và Thư phải chủ động học hỏi thêm rất nhiều thứ; đặc biệt là sự nghiêm túc trau dồi ngoại ngữ chuyên ngành và đọc các ấn phẩm quốc tế để rút kinh nghiệm viết lách. "Nghiên cứu khoa học khó nhưng có thú vị riêng. Nhiều lúc mình rơi vào bế tắc, nản lòng nhưng khi tìm ra đáp án, giải mã được vấn đề thì cảm giác rất vui", Thư chia sẻ.

Theo Thư, các bài báo quốc tế Q1, Q2 có quy trình xét duyệt khắt khe. Vì vậy, việc nghiên cứu kỳ công, đòi hỏi lòng kiên trì và quyết tâm cao. Riêng bài báo Q1 Thư làm tác giả chính thì càng áp lực. Đây là bài nghiên cứu về tác vụ thị giác máy tính tạo khả năng quan sát, xử lý, phân vùng hình ảnh vật cản trong không gian. Nghiên cứu này có thể mang đến sự hữu ích cho việc lập trình những thiết bị di chuyển tự động (chẳng hạn như robot) tránh sự va chạm ngoài ý muốn.

Với nghiên cứu trên, Thư đã ứng dụng thành công lý thuyết vào thực tiễn và được đánh giá cao. Cụ thể nữ sinh này đã liên tiếp giành giải cao tại cuộc thi Auto Race do Trường ĐH FPT Cần Thơ tổ chức (năm 2023 đoạt giải nhất, năm 2024 đoạt giải nhì). Đây là cuộc thi về lập trình điều khiển ô tô mô hình tự hành thông qua việc triển khai các thuật toán và mã code để xe tự động vượt qua các sa hình phức tạp.

Với niềm đam mê mạnh mẽ, hầu hết thời gian rảnh, Thư đều dành cho việc học và nghiên cứu khoa học. Nữ sinh này đang tìm hiểu kỹ thuật phân vùng hình ảnh trên trái cây bằng AI. Chẳng hạn, khi đưa một trái chanh bất kỳ vào trước camera máy tính thì AI sẽ tự động đánh giá được tình trạng thực tế (chưa chín, chín, chín quá).

Thư cho biết các nghiên cứu của mình đều dựa trên các dữ liệu data set có sẵn, nhưng điều quan trọng là làm sao tạo ra một AI có tính chính xác, nhanh nhạy và có độ tin cậy cao hơn những phiên bản đã có. Theo Thư, việc chinh phục một bài báo khoa học quốc tế bao giờ cũng khó khăn và cần nhiều thời gian, song thành công sẽ đến nếu như không ngừng học hỏi mọi người xung quanh và nói không với hai từ bỏ cuộc.

