Hàng ngàn tân cử nhân cúi đầu tri ân thầy cô, cha mẹ

Sáng nay (20.11), gần 3.000 tân cử nhân có mặt tại sân Trường ĐH FPT cơ sở TP.HCM đã cùng cúi đầu tri ân thầy cô và cha mẹ trong lễ khai mạc Convocation Day 2025.

Buổi lễ có sự tham gia của 400 giảng viên, hơn 3.000 tân cử nhân và sinh viên của trường, gần 300 cựu sinh viên cùng hàng trăm phụ huynh từ các tỉnh thành.

Trảo Nhật Hằng, thủ khoa khối ngành khoa học xã hội và quản lý ảnh: Mỹ Quyên

Trảo Nhật Hằng, thủ khoa khối ngành khoa học xã hội và quản lý (8,96/10 điểm), top 5 sinh viên phong trào xuất sắc đã đại diện tân cử nhân nói lời chia sẻ.

Hằng xúc động: "Trên hành trình 4 năm ĐH của mỗi sinh viên, có những con người âm thầm gieo vào tâm trí chúng em những hạt mầm tri thức, của đam mê, của khát khao hiện thực ước mơ của chính mình. Là người khơi mở những con đường, chắp cánh cho tri thức, trao niềm tin và bản lĩnh để chúng ta có thể tự tin bước vào đời.

Ngày hôm nay, giữa khoảnh khắc trọng đại này, khi khoác chiếc áo cử nhân, chúng em nhận ra mọi thành công hôm nay đều in dấu bóng dáng của thầy cô. Là những buổi thuyết trình được góp ý tỉ mỉ, là deadline được "nhắc nhẹ" nhưng đầy quyết liệt, là những động viên mỗi khi vấp ngã, và là cả sự tin tưởng để chúng em được tỏa sáng theo cách riêng".

Ngay sau đó, Hằng đã mời thầy cô đứng dậy và cùng quay người hướng về phía các tân cử nhân. "Trong nghi thức này, chúng ta sẽ cùng thực hiện động tác cúi người chào của môn võ Vovinam, với bàn tay phải đặt lên trái tim mình". Trước những cái cúi đầu của học trò, nhiều giảng viên mỉm cười xúc động.

Thầy cô mỉm cười đón nhận cái cúi đầu tri ân của học trò ẢNH: MỸ QUYÊN

Một tân cử nhân rơi nước mắt vì xúc động ẢNH: MỸ QUYÊN

Đến giây phút tri ân cha mẹ, Hằng nghẹn ngào: "Ngày hôm nay, con của ba mẹ đã trưởng thành. Để con có thể đứng ở đây, sống trọn vẹn với ước mơ của đời mình, ba mẹ đã âm thầm hy sinh nhiều thứ. Chúng con sẽ luôn ghi nhớ, trân trọng và mang theo tình yêu thương của ba mẹ trong suốt hành trình phía trước. Con thật sự biết ơn cuộc đời này khi được làm con của ba mẹ. Chúng con yêu ba mẹ rất nhiều!".

Trong khoảnh khắc ấy, nhiều tân cử nhân đã lấy tay lau nước mắt.

Gần 3.000 tân cử nhân nhận bằng tốt nghiệp ẢNH: MỸ QUYÊN

Phụ huynh chờ để tặng hoa con ẢNH: MỸ QUYÊN

Trảo ngọc Hằng (trái) hạnh phúc vì ngày nhận bằng tốt nghiệp có mẹ đến chúc mừng ẢNH: MỸ QUYÊN

Cũng tại buổi lễ, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, Trường ĐH FPT đã trao giải thưởng "Giảng viên truyền cảm hứng" cho 10 thầy cô nhận được bình chọn cao nhất của sinh viên.

Được biết, trong gần 3.000 tân cử nhân của Trường ĐH FPT nhận bằng tốt nghiệp, có 4 cử nhân xếp loại xuất sắc (0,14%), 541 cử nhân loại giỏi (18,22%). Theo thông tin từ trường, đây là năm có số lượng sinh viên tốt nghiệp đông nhất từ trước đến nay.