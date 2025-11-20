Ngày nhà giáo Việt Nam: Nghề gieo hạt

M ỪNG KHI NHIỀU HỌC SINH GIỎI CHỌN SƯ PHẠM

Mùa tuyển sinh mấy năm trở lại đây, ngành giáo dục đón nhận tin: Điểm chuẩn của nhiều ngành sư phạm bật lên cao chót vót. Tin tốt lành về nghề giáo liên tục đến sau hàng loạt quyết sách từ Đảng và Nhà nước nhằm "vực dậy" trường sư phạm. Đó là chính sách miễn học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí đối với sinh viên ngành sư phạm, là chính sách đặt hàng sư phạm đảm bảo đầu ra sau khi tốt nghiệp, là hàng loạt chính sách tăng lương và "cởi trói" áp lực cho người thầy…

Chính những đổi thay từ quyết sách cộng hưởng với lòng yêu nghề mến trẻ sẵn có, nhiều học sinh (HS) chọn sư phạm ngay ngưỡng cửa tuổi 18. Thật mừng khi điểm chuẩn vào một số ngành sư phạm dần "hồi sinh" và vươn lên sánh đôi với nhiều ngành "hot"! Thật mừng khi HS giỏi và rất giỏi chọn sư phạm. Thật mừng khi câu "chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm" đã không còn hiện hữu đầy ám ảnh mỗi mùa tuyển sinh.

Dạy tri thức, dưỡng tâm hồn cho các thế hệ học sinh là một niềm vinh dự lớn lao với nhà giáo nhưng cũng lắm nhọc nhằn ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Giờ đây, muốn vào sư phạm, bạn trẻ đừng mơ tưởng cứ học làng nhàng, năng lực trung bình là dễ dàng kiếm "vé".

"Lương sư hưng quốc" - bài học lớn muôn đời vẹn nguyên giá trị khẳng định vị thế, vai trò của người thầy trong nhiệm vụ đào tạo, ươm mầm lớp trẻ vừa hồng vừa chuyên xây dựng đất nước vững mạnh.

N GHỀ GIÁO LÀ NGHỀ "TRỒNG NGƯỜI"

Nhà giáo đứng trên bục giảng dạy tri thức, bồi dưỡng tâm hồn cho các thế hệ HS là một niềm vinh dự lớn lao nhưng cũng lắm nhọc nhằn. Nhà giáo không chỉ cần kiến thức của một nhà khoa học hiểu sâu biết rộng mà còn cần trái tim của một người mẹ, đủ bao dung, giàu vị tha, luôn kiên nhẫn uốn rèn những biểu hiện chông chênh, lệch lạc trong nhận thức, thái độ, hành vi của HS… Bởi dẫu thế nào đi chăng nữa thì HS vẫn chỉ là những đứa trẻ đang loay hoay trên hành trình học làm người. Do đó giáo dục là dạy và dỗ và không hề có một trang giáo án nào y đúc nhau cho mọi đứa trẻ.

Nhà giáo không chỉ cần kiến thức của một nhà khoa học hiểu sâu biết rộng mà còn cần trái tim của một người mẹ ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Trong nền giáo dục đang thay da đổi thịt từng ngày do tác động mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), người thầy có còn giữ vị trí độc tôn trao truyền tri thức, vun bồi năng lực, uốn rèn nhân cách lớp lớp thế hệ HS không?

Một bài giảng, một kế hoạch dạy học, một ma trận đề kiểm tra đòi hỏi người thầy đặt tâm huyết và tốn thời gian, giờ ChatGPT cho ra kết quả trong chốc lát. Vì vậy mỗi giáo viên nên nhớ rằng một khi giáo viên tự bỏ rơi mình trong dòng chảy công nghệ, không đổi mới, chẳng sáng tạo, thiếu nhiệt huyết thì chẳng khác nào đẩy mình vào mối lo thất thế trước AI.

Sự học thời AI phải thay đổi, nhưng chắc chắn rằng sẽ chẳng phần mềm nào đánh tráo được trái tim yêu thương và bầu nhiệt huyết của nhà giáo uốn nắn thế hệ trẻ vào điều hay, việc tốt. AI dẫu thông minh đến đâu thì chỉ có trái tim của "người mẹ ở trường" mới tinh tế phát hiện đôi mắt của HS vương buồn, khuôn mặt HS lơ đãng…

Cùng với cha mẹ, thầy cô góp phần vun bồi nên nhân cách của học sinh ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

HS giảm sút hay tiến bộ từng ngày, biểu hiện rèn luyện nền nếp, trì trệ hay có bước chuyển đáng khen ngợi, định hướng nghề nghiệp của trò phù hợp hay chệch hướng… tất cả đều cần người thầy kề bên. Từ đó người thầy rèn giũa và vun bồi nên nhân cách, ước mơ và khát vọng của HS.

Ngày Nhà giáo VN, lòng tha thiết mong chờ thêm nhiều người trẻ tài năng chọn sư phạm với lòng yêu nghề, mến trẻ, nhiệt tâm thắp lửa yêu thương và nỗ lực đổi mới không ngừng trên hành trình "đưa đò" thầm lặng…