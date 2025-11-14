Để nhà giáo yên tâm cống hiến

Đảng và Nhà nước luôn khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ nhà giáo qua những chính sách cụ thể, thiết thực. Năm 2024 đánh dấu bước ngoặt khi từ ngày 1.7.2024, mức lương cơ sở tăng 30%, từ 1,8 triệu lên 2,34 triệu đồng/tháng - mức tăng cao nhất từ trước đến nay. Ngày 22.8.2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Lần đầu tiên, Đảng khẳng định giáo dục và đào tạo là nhân tố quyết định vận mệnh của dân tộc. Nghị quyết cam kết nâng phụ cấp ưu đãi nghề lên tối thiểu 70% và 100% cho giáo viên (GV) vùng đặc biệt khó khăn.

Ngày 16.6.2025, Quốc hội thông qua luật Nhà giáo với 451/460 đại biểu tán thành. Đây là lần đầu tiên VN có luật riêng dành cho nhà giáo, khẳng định vị thế đặc biệt của người thầy trong xã hội. Luật quy định lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp, cùng nhiều chính sách đột phá khác.

Tuy nhiên phải thẳng thắn nhìn nhận dù có nhiều chính sách tốt, cuộc sống của một bộ phận GV, đặc biệt ở vùng khó khăn, vẫn còn áp lực. Dù tăng lương 30% nhưng tổng thu nhập chưa thực sự đủ đảm bảo cuộc sống ổn định, đặc biệt ở thành phố lớn. Nhiều GV trẻ còn lo lắng về nhà ở, nuôi con nhỏ. Ở vùng sâu vùng xa, tình hình khó khăn hơn. Dù có phụ cấp nhưng điều kiện thiếu thốn, xa gia đình khiến nhiều GV trẻ ngại gắn bó lâu dài. Đây là thực tế cả xã hội đều thấy và trăn trở.

Trong bối cảnh này, Bộ GD-ĐT đề xuất hệ số lương đặc thù còn Bộ Nội vụ đề nghị tiếp tục cơ chế phụ cấp. Đây là hai cách tiếp cận khác nhau cho cùng mục đích. Quan điểm Bộ Nội vụ có tính hợp lý khi duy trì một bảng lương chung nhằm đơn giản hóa quản lý, thuận lợi khi chuyển công tác. Cơ chế phụ cấp linh hoạt, có thể điều chỉnh theo vùng miền. Trong khi đó, quan điểm Bộ GD-ĐT xuất phát từ trăn trở thực tế bởi hệ số lương đặc thù thể hiện rõ tính đặc thù nghề giáo, tạo sự khác biệt thu nhập để thu hút người tài trong bối cảnh nhiều ngành trả lương cao. Cả hai đều xuất phát từ mong muốn tốt đẹp và điều quan trọng là tìm ra phương án hài hòa.

Để tìm giải pháp phù hợp, cần làm rõ thu nhập thực tế hiện nay có đủ đảm bảo cuộc sống và thu hút người tài không? Nếu chọn tăng phụ cấp, cần lộ trình cụ thể và cam kết rõ ràng về thời gian, nguồn ngân sách. Ưu tiên đặc biệt cho GV vùng khó khăn với chính sách hỗ trợ thiết thực về nhà ở, đi lại, chăm sóc sức khỏe. Thực hiện ngay những biện pháp cấp bách như tăng phụ cấp dạy vượt giờ, hỗ trợ nhà ở cho GV trẻ.

Điều xã hội mong muốn là các cơ quan tiếp tục đối thoại, lắng nghe GV để tìm được giải pháp hiệu quả và hài hòa nhất. Không nhất thiết phải thống nhất ngay về hình thức mà quan trọng là đảm bảo thu nhập đủ để GV yên tâm cống hiến. Nghề giáo là nghề "trồng người", hun đúc tâm hồn, định hình tương lai thế hệ trẻ. Đầu tư cho nhà giáo không phải chi phí mà là đầu tư cho tương lai dân tộc.

Đảng và Nhà nước đã, đang và sẽ tiếp tục quan tâm đến đội ngũ nhà giáo. Điều còn lại là làm sao để những chính sách tốt đẹp sớm đi vào cuộc sống, giúp thầy cô, đặc biệt ở vùng sâu vùng xa, có đủ điều kiện yên tâm với nghề, tiếp tục cống hiến hết mình.