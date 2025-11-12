Bộ Nội vụ đề nghị không quy định hệ số lương đặc thù đối với nhà giáo

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi Bộ GD-ĐT góp ý về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo.

Hiện nay, nhà giáo được hưởng phụ cấp lương từ 25 - 70% ẢNH: T.N

Không có cơ sở pháp lý

Góp ý vào dự thảo nghị định, Bộ Nội vụ viện dẫn các quan điểm, chủ trương của Đảng về cải cách chính sách tiền lương, đặc biệt là Kết luận số 83-KL/T.Ư của Bộ Chính trị về cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1.7; các quy định của pháp luật hiện hành và ý kiến của Đảng ủy Quốc hội (về sửa đổi, bãi bỏ cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước ở T.Ư), thì việc quy định hệ số lương đặc thù đối với nhà giáo là không có cơ sở chính trị, pháp lý.

Bộ Nội vụ nêu rõ, theo nguyên tắc thiết kế của chế độ tiền lương hiện hành thì viên chức các ngành sự nghiệp áp dụng một bảng lương chung để thuận lợi cho việc xếp lương khi điều động, luân chuyển trong các cơ quan, đơn vị của nhà nước; chính sách đặc thù ngành nghề được thực hiện bằng chế độ phụ cấp.

Hiện nay, nhà giáo được hưởng phụ cấp lương (bao gồm phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp ưu đãi nghề nhà giáo) từ 25 - 70%, nên tổng tiền lương và các chế độ phụ cấp lương của nhà giáo cao nhất trong các ngành sự nghiệp hiện nay

Cơ quan này cũng dẫn Nghị quyết số 71-NQ/T.Ư của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Đảng ủy Chính phủ đã có Tờ trình Bộ Chính trị về Đề án tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sau sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, có chủ trương điều chỉnh phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên theo lộ trình. Như vậy, tổng tiền lương và các chế độ phụ cấp lương nhà giáo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới mà không cần áp dụng hệ số lương đặc thù.

Từ những lý do trên, để không phá vỡ thiết kế hệ thống tiền lương hiện hành và tạo ra bất hợp lý mới về tiền lương, thu nhập khi so sánh tương quan với công chức, viên chức các ngành, nghề khác, Bộ Nội vụ đề nghị không quy định hệ số lương đặc thù đối với nhà giáo do yếu tố đặc thù ngành nghề là phụ cấp ưu đãi nghề đã được điều chỉnh tăng lên theo Nghị quyết số 71-NQ/T.Ư.

Không quy định lại các nội dung đã có

Đối với chế độ phụ cấp, Bộ Nội vụ đề nghị Bộ GD-ĐT căn cứ các quy định hiện hành tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn, trong đó có phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động để thực hiện chế độ phụ cấp đối với nhà giáo.

Trường hợp bổ sung đối tượng hưởng phụ cấp, đề nghị thực hiện theo quy trình được quy định tại các thông tư hướng dẫn; đồng thời không quy định lại các nội dung đã có tại các văn bản quy phạm pháp luật khác để tránh trùng lặp (phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đã được quy định tại Nghị định số 113/2015/NĐCP của Chính phủ về phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập).

Về đề xuất giáo sư được áp dụng bảng lương chuyên gia cao cấp, Bộ Nội vụ cho biết, nhà giáo hiện đã được hưởng chế độ lương cao hơn các ngành khác khi được bổ nhiệm chức danh giáo sư, được xếp lên 1 bậc liền kề hoặc được cộng thêm 3 năm tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với trường hợp đã xếp bậc cuối cùng.

Bảng lương chuyên gia cao cấp chỉ áp dụng đối với các đối tượng là chuyên gia cao cấp theo Quy định số 180 của Ban Bí thư về chuyên gia cao cấp (chuyên gia cao cấp được bổ nhiệm sau khi có chủ trương đồng ý bổ nhiệm nhân sự cụ thể của Ban Bí thư) và Nghị định số 92/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với chuyên gia cao cấp.

Do đó, đối với đề xuất này, Bộ Nội vụ đề nghị Bộ GD-ĐT báo cáo Ban Bí thư theo đúng Quy định số 180-QĐ/T.Ư.