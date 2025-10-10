Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Một trường ĐH đặt mục tiêu giúp sinh viên tốt nghiệp đúng hạn

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
10/10/2025 16:26 GMT+7

Tại lễ khai khóa chào mừng tân sinh viên của một trường ĐH, hiệu trưởng của trường đã nêu mục tiêu giúp sinh viên tốt nghiệp đúng hạn bằng mô hình sinh viên khóa trước hỗ trợ sinh viên khóa sau.

Sáng nay 10.10, Trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM (HUFLIT) đã tổ chức lễ khai khóa, chào đón gần 7.000 tân sinh viên khóa 31 với những thông điệp ý nghĩa, trong đó có việc sinh viên tốt nghiệp đúng hạn

Một trường ĐH đặt mục tiêu giúp sinh viên tốt nghiệp đúng hạn - Ảnh 1.

Tân sinh viên trong lễ khai khóa

ẢNH: MỸ QUYÊN

Tại lễ khai khóa, tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng, đã có những chia sẻ truyền cảm hứng khiến tân sinh viên thích thú. Ông Tuấn cho rằng sự hiện diện của sinh viên hôm nay không đơn thuần là kết quả của một kỳ thi, mà là minh chứng sống động cho nỗ lực, ý chí và bản lĩnh của chính các em.

"Mưu cầu hạnh phúc và tự do dựa trên nền tảng đạo đức và trí tuệ. Hạnh phúc không nằm ở chỗ bạn có gì, mà nằm ở chỗ bạn mang được gì đến cho người khác. Chúng tôi gọi đó là "Beatitudo" – hạnh phúc khi phụng sự, khi sống vì cộng đồng. Nếu các em chọn con đường này, các em không chỉ sống hạnh phúc, mà còn có sự nghiệp vững bền, thịnh vượng và một tâm hồn tràn đầy viên mãn", tiến sĩ Tuấn nhắn nhủ.

Ông Tuấn còn khuyên sinh viên hãy sử dụng tuổi trẻ một cách thật có ích, đừng để mạng xã hội, games, những thú vui thành thị lấy mất điều quý giá nhất là thời gian.

"3,5 năm tới, hãy sống trọn vẹn, dấn thân, và trưởng thành. Các em là phi công của chiếc máy bay mang tên sự nghiệp. Bay cao hay thấp, xa hay gần, là do chính các em. Hãy lưu ý rằng, lịch trình của sân bay rất bận rộn và đúng giờ. Hãy đặt cho mình mục tiêu tốt nghiệp đúng hạn, để chúng ta không phải lỡ những chuyến bay đầu tiên của cuộc đời!", ông Tuấn tiếp tục truyền thông điệp.

Một trường ĐH đặt mục tiêu giúp sinh viên tốt nghiệp đúng hạn - Ảnh 2.

Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, đánh trống khai khóa. Ông Tuấn cho biết trường sẽ đẩy mạnh thực hiện mô hình trợ giáo để giúp sinh viên tốt nghiệp đúng hạn

ẢNH: NHẬY HY

Và để giúp sinh viên ''không lỡ chuyến bay đầu tiên của cuộc đời", tiến sĩ Tuấn cho biết năm nay, trường sẽ đẩy mạnh mô hình trợ giáo TA – Teaching Assistant, để hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn.

Theo đó, ngoài các cố vấn học tập là thầy cô giàu kinh nghiệm, TA là những anh chị sinh viên khóa trên, đồng trang lứa, từng đi qua hành trình học ĐH, sẽ được chọn để hỗ trợ khóa sau. "Khi các em gặp khó khăn trong môn học, đừng ngại. Hãy tìm đến TA, đến giáo vụ khoa, cố vấn học tập để được hỗ trợ. Và biết đâu đấy, nếu em nỗ lực, chính các em sẽ là TA khóa sau", ông Tuấn chia sẻ.

Cũng tại lễ khai khóa, 2 thủ khoa của trường đã được trao học bổng 50% học phí năm học 2025 – 2026 (trị giá khoảng 19 triệu đồng/sinh viên). Ngoài ra, 44 thủ khoa các ngành cũng được nhận học bổng 25% học phí (trị giá khoảng 9 triệu đồng/sinh viên). Học bổng này được duy trì cho các năm tiếp theo nếu đáp ứng điều kiện theo quy định. 

Ngoài ra, sinh viên năm 2, 3, 4 có thành tích học tập tốt cũng đã được nhận học bổng Đồng hành, học bổng Vững bước… thuộc quỹ học bổng của trường và của doanh nghiệp đóng góp.

Đại diện trung tâm kiểm định trao chứng nhận cho trường

ẢNH: NHẬT HY

Nhân dịp này, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐH Quốc gia TP.HCM đã trao chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục trình độ thạc sĩ ngành công nghệ thông tin và quản trị kinh doanh cho trường.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
