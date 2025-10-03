Những điều tân sinh viên mong chờ khi bắt đầu vào đại học

Gian hàng của Hội Sinh viên Việt Nam thu hút đông đảo sinh viên quan tâm ảnh: ntcc

Chính vì vậy, các trường đại học thường tổ chức ngày hội chào đón tân sinh viên như một cầu nối quan trọng, giúp sinh viên hòa nhập văn hóa trường lớp, làm quen với bạn bè và giảng đường. Với thế hệ Gen Z, những buổi lễ này thực sự ý nghĩa, đáng giá và tạo điểm nhấn cho hành trình đại học sau này. Vậy tân sinh viên thực sự mong chờ điều gì ở một sự kiện khởi đầu như vậy?

Kết hợp giữa giải trí với hỗ trợ thực tế

Lễ hội chào đón tân sinh viên là sự kiện thường niên tại các trường đại học. Đây không chỉ đánh dấu bước ngoặt khởi đầu hành trình đại học mà còn là cầu nối giúp tân sinh viên hòa nhập môi trường mới, kết nối bạn bè và thấm nhuần văn hóa trường.

Các năm trở lại đây nhiều trường đại học có xu hướng mời các nghệ sĩ lớn về trình diễn để làm mới chương trình, thu hút tân sinh viên. Như vừa qua, khi Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM vừa công bố dàn nghệ sĩ khách mời nổi tiếng như (Strong) Trọng Hiếu, Thiều Bảo Trâm, Anh Tú, Thanh Duy... sẽ góp mặt trong ngày hội chào đón tân sinh viên, ngay lập tức trang mạng xã hội trường làm sôi động với hàng ngàn lượt tương tác, chia sẻ, thể hiện sức hút mạnh mẽ.

Ngày hội chào đón tân sinh viên tại Trường ĐH khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) ảnh: ntcc

Nguyễn Hiếu Nhân (Bình Định) là sinh viên chuyển từ ngành khoa học máy tính ở Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) sang ngành ngôn ngữ Anh ở Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM sau hai năm học tập. Nhân chia sẻ về trải nghiệm hai lần tham gia lễ chào đón tân sinh viên: “Sự khác biệt lớn nhất của hai trường chắc là sự sôi nổi của các hoạt động bên ngoài tính hình thức. Nhất là có sự tham gia của các nghệ sĩ ở trường nhân văn khiến buổi lễ trở nên sôi động hơn và các bạn tham gia vào các hoạt động nhiệt huyết hơn”.

Nhân còn kể lại kỷ niệm hồi mới lên thành phố: “Bản thân là người hướng nội, việc hòa nhập ban đầu khiến mình lo lắng vì sự khác biệt môi trường quá lớn. Nhờ nhà trường tổ chức buổi đi camp ở Bảo Lộc, mình đã kết nối được với những người bạn ở Sài Gòn đầu tiên và cũng là những người bạn mình quý nhất, gắn bó lâu dài nhất cho tới hiện tại”.

Màn trình diễn của ca sĩ Phan Đinh Tùng ảnh: ntcc

Điều này cho thấy sinh viên mới bước vào môi trường đại học với sự lo lắng về thích nghi xã hội, học tập trực tuyến kéo dài, áp lực kinh tế, và nhu cầu kết nối cá nhân hóa... Các lễ hội truyền thống (như phát biểu của lãnh đạo nhà trường, biểu diễn văn nghệ...) vẫn phổ biến, nhưng sinh viên ngày nay mong muốn hơn sự kết hợp giữa giải trí với hỗ trợ thực tế như các chính sách về học bổng, người hướng dẫn, công việc sau đại học và những công nghệ mới như sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) trong học tập.

Trần Ngọc Xuân Hoài, tân sinh viên khoa Hàn Quốc học, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), chia sẻ: “Mình mong chờ nhất là sự xuất hiện của ca sĩ Võ Hạ Trâm và Phan Đinh Tùng biểu diễn ở trường. Lần đầu tiên mình lên thành phố lớn và đây không chỉ là cơ hội mà mình có thể nghe những bài hit, gặp idol, mà còn giúp mình còn có thể nhanh chóng làm quen với các bạn khác trong khoa, trường. Ngoài ra, mình cũng mong muốn nhà trường có thể chia sẻ nhiều hơn về cơ hội việc làm sau đại học vì theo mình biết, các ngành xã hội luôn khó kiếm việc làm hơn so với mặt bằng chung”.

Lễ chào đón tân sinh viên ở nước ngoài mang tính sáng tạo và cá nhân hóa Ở nước ngoài, lễ hội chào đón tân sinh viên nổi bật với sự chuyên nghiệp, sáng tạo và tính tương tác cao, biến sự kiện này thành một hành trình đáng nhớ giúp tân sinh viên nhanh chóng hòa nhập môi trường đại học. Khác với các buổi lễ trang trọng ngắn gọn, các chương trình như ở Mỹ thường kéo dài 5-7 ngày, kết hợp tour tham quan trường, hội chợ câu lạc bộ sôi động với hàng trăm gian hàng tuyển mộ thành viên qua trò chơi nhóm và biểu diễn nghệ thuật đường phố. Sinh viên được ghép đôi với mentor – những anh chị khóa trên – để nhận hướng dẫn cá nhân hóa về học tập, ký túc xá và sức khỏe tâm lý, giảm thiểu cảm giác cô lập sau kỳ thi căng thẳng. Tại Anh, thông lệ sẽ có tuần lễ dành cho sinh viên năm nhất ở Oxford hay Cambridge mang màu sắc kỳ quặc và vui nhộn, với các buổi tiệc theo chủ đề hoặc hệ thống "bố mẹ đại học" - sinh viên năm hai, năm ba là ba mẹ đỡ đầu cho tân sinh viên; tổ chức bữa ăn gia đình, thi đua gia đình thân thiện nhất để xây dựng mạng lưới hỗ trợ lâu dài. Đặc trưng chung là ngân sách lớn từ trường và nhà tài trợ, tập trung vào trải nghiệm cá nhân hóa thay vì hình thức, giúp tân sinh viên không chỉ giải trí mà còn phát triển kỹ năng xã hội, với tỷ lệ tham gia cao. Những mô hình này không chỉ giảm stress mà còn nuôi dưỡng tinh thần cộng đồng, mang lại bài học quý giá cho tân sinh viên khi bước vào ngôi trường mới.

Không còn câu nệ tính hình thức, đề cao nhu cầu của sinh viên

Để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao, các trường đại học ở Việt Nam đang dần chuyển mình, biến lễ hội chào đón thành những trải nghiệm thực chất hơn, không còn bó hẹp trong khuôn khổ hình thức.

Tại buổi lễ chào đón tân sinh viên khóa 2025, GS-TS Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), phát biểu: “Đây không chỉ là cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên của chúng ta ở quy mô toàn trường, mà còn là dấu ấn đặc biệt để tạo động lực cho các bạn và qua đó cũng thể hiện cam kết cùng đồng hành với các bạn trong chặng đường sắp tới. Nhà trường đã thực hiện một cuộc khảo sát với hơn 60% tân sinh viên để lắng nghe những mong muốn của các em. Chính từ những phản hồi chân thật đó, tôi có cảm hứng cho bài chia sẻ ngày hôm nay, một bài nói chất chứa rất nhiều cảm xúc” .

Hiệu trưởng này cho biết vấn đề mà tân sinh viên quan tâm nhất là: tìm hiểu thêm thông tin về cơ hội phát triển bản thân như cơ hội nghề nghiệp, hoạt động ngoại khóa và phương pháp học tập như cách vượt qua các môn đại cương, làm nghiên cứu khoa học. Hiệu trưởng cũng giải đáp những trăn trở về tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp trong khuôn khổ buổi lễ.

Có thể thấy, các lễ hội chào đón tân sinh viên tại các trường đại học Việt Nam hiện nay mong muốn trở thành cầu nối hiệu quả, giúp sinh viên mới hòa nhập nhanh chóng và khởi đầu hành trình đại học đầy hứng khởi.

Gian hàng hương xôi với 7.000 phần xôi miễn phí ảnh: ntcc

Trần Thị Thanh Huyền, sinh viên năm 4 Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM, bộc bạch: “Nhờ lễ hội chào đón tân sinh viên mà bản thân chọn được câu lạc bộ yêu thích và gắn bó tới tận bây giờ. Không chỉ vậy, nhờ buổi lễ đó mà mình còn làm quen với nhiều người bạn trong lớp, khoa và gắn kết với mọi người. Là sinh viên sắp ra trường, nhìn lại, mình luôn trân trọng mọi thứ đi qua trong môi trường đại học”.