Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Học phí 100 trường ĐH năm 2025: Nơi thu 10 triệu, nơi 180 triệu đồng/năm

Hà Ánh - Mỹ Quyên
09/09/2025 12:19 GMT+7

100 trường đại học (ĐH) công bố học phí với sinh viên khóa tuyển sinh năm 2025. Trong năm học 2025-2026, học phí các trường dao động từ hơn 10 triệu đồng đến gần 200 triệu đồng/năm.

Học phí 100 đại học năm 2025: Nơi thu 10 triệu, nơi 180 triệu đồng/năm - Ảnh 1.

Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học ĐH năm nay

ảnh: đào ngọc thạch

Theo thống kê 100 trường ĐH đã công bố học phí trong năm học 2025-2026, có thể thấy mức thu khác nhau trải dài từ hơn 10 triệu đồng đến gần 200 triệu đồng/năm.

Trong đó, nhiều trường học phí các ngành thấp nhất chỉ trên 10 triệu đồng/năm. Trong đó, hầu hết là các trường ĐH công lập và các ngành thuộc chương trình đại trà như: Trường ĐH Lâm nghiệp, Trường ĐH Trà Vinh, Trường ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội), Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, Trường ĐH Hồng Đức, Trường ĐH Hải Phòng, Trường ĐH Hạ Long, Trường ĐH Hồng Đức …

Bên cạnh đó, một số trường ĐH tư thục cũng có những ngành/chương trình học phí dưới 20 triệu đồng/ năm như: Trường ĐH Yersin Đà Lạt, Trường ĐH Quốc tế miền Đông, Trường ĐH Quốc tế Bắc Hà, Trường ĐH Quang Trung, Trường ĐH Cửu Long, Trường ĐH Văn Hiến, Trường ĐH Đông Đô…

Ngược lại, nhiều ngành/chương trình có học phí cao nhất lên tới trên 100 triệu đồng/năm. Các ngành này chủ yếu thuộc khối ngành y dược của các trường ĐH tư thục như: Trường ĐH Nam Cần Thơ cao nhất 120 triệu đồng/năm, ĐH Phenikaa cao nhất 128 triệu đồng/năm, Trường ĐH Tân Tạo cao nhất 150 triệu đồng/năm, Trường ĐH Gia Định cao nhất 170 triệu đồng/năm, Trường ĐH Quốc tế Hồng bàng cao nhất 180 triệu đồng/năm…

Học phí 100 trường ĐH trong các nước cụ thể như bảng sau:

Học phí 100 đại học năm 2025: Nơi thu 10 triệu, nơi 180 triệu đồng/năm - Ảnh 2.

Học phí 100 đại học năm 2025: Nơi thu 10 triệu, nơi 180 triệu đồng/năm - Ảnh 3.

Học phí 100 đại học năm 2025: Nơi thu 10 triệu, nơi 180 triệu đồng/năm - Ảnh 4.

Học phí 100 đại học năm 2025: Nơi thu 10 triệu, nơi 180 triệu đồng/năm - Ảnh 5.

Học phí 100 đại học năm 2025: Nơi thu 10 triệu, nơi 180 triệu đồng/năm - Ảnh 6.

Học phí 100 đại học năm 2025: Nơi thu 10 triệu, nơi 180 triệu đồng/năm - Ảnh 7.

Học phí ĐH công lập được xác định căn cứ theo nghị định của Chính phủ, trong khi đó các trường tư thục được tự chủ xác định mức thu.

Tin liên quan

Học phí bậc đại học, cao đẳng, trung cấp năm học 2025-2026 có gì mới?

Học phí bậc đại học, cao đẳng, trung cấp năm học 2025-2026 có gì mới?

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Từ năm học 2025-2026, học phí theo học đại học, cao đẳng, trung cấp được tính ra sao?

Khám phá thêm chủ đề

học phí học phí đại học học phí đại học 2025 mức học phí
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận