Làm rẫy, đậu thủ khoa, nghỉ ngang đại học đến học bổng toàn phần trường quốc tế

Hoàng Thị Quỳnh, nữ sinh 'lấy mẹ làm động lực, lấy chính khó khăn bản thân làm bàn đạp để vươn lên', vừa giành suất học bổng toàn phần tại một trường đại học (ĐH) quốc tế

ẢNH: NVCC

Thế chấp nhà cho con đi học

Lớn lên tại một xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh, tuổi thơ của Hoàng Thị Quỳnh gắn liền với những con đường gập ghềnh. Đó là đường tới trường dài gần 15 cây số, quanh co với nhiều con dốc cao, chung quanh là những nương cà phê, rừng cao su xen lẫn cỏ dại mọc um tùm. Đó là đường lên rẫy toàn sỏi đá gồ ghề, phải băng qua suối, chỉ cần mưa là đất sẽ trơn trượt, sơ ý là có thể ngã.

"Những con đường này gắn liền với sự trưởng thành của tôi", Quỳnh kể.

Nữ sinh nói, tới giờ vẫn không thể nào quên kỷ niệm cùng mẹ làm thuê trên cánh rừng cao su rộng lớn. Rẫy dốc, nặng nhọc, mỗi ngày phải xách chục kí mủ trên tay, mồ hôi ướt đẫm. Công việc lặp đi lặp lại từ lớp 5 đến lớp 12, bắt đầu từ sáng sớm, và chiếc thùng nhựa đựng mủ cao su cũng trở thành vật dụng thân thuộc trong cuộc sống của hai mẹ con.

Nhưng những ngày tháng khó khăn đó không làm nữ sinh nản lòng, bỏ bê việc học. Bởi lẽ, Quỳnh tin rằng, chỉ có học tập mới giúp cả cô lẫn mẹ có thể bước sang một cuộc sống khác.

"Mẹ là người duy nhất đồng hành cùng tôi trong suốt hành trình trưởng thành. Nhìn mẹ vất vả giữa rừng cao su, tôi luôn tự nhủ phải cố gắng hơn nữa. Tôi đã lấy mẹ làm động lực, lấy chính khó khăn bản thân làm bàn đạp để vươn lên", Quỳnh nói.

Quyết tâm này đã giúp nữ sinh tốt nghiệp thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Trường THPT Trần Quốc Tuấn (P.Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) - ngôi trường vừa kỷ niệm 70 năm thành lập. "Điều tôi ấn tượng nhất ở Quỳnh là quyết tâm biến nghịch cảnh thành sức mạnh và sự tiến bộ. Em thường làm thêm để phụ giúp gia đình, nhưng không bao giờ để công việc ảnh hưởng đến việc học", cô Bùi Thị Hạnh, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của Quỳnh, nhớ lại.

Sau khi tốt nghiệp, Quỳnh trúng tuyển vào một trường ĐH ở Hà Nội. Ủng hộ quyết định "Bắc tiến" của con, mẹ Quỳnh đi vay ngân hàng, thế chấp căn nhà nhỏ để cô gái trẻ có thể an tâm ra thủ đô học tập như bạn bè cùng trang lứa. Không người thân, không ai quen biết, cô gái xứ núi bắt đầu hành trình tự lập hoàn toàn giữa thành phố lớn.

"Đây có lẽ là bước ngoặt lớn nhất trong hành trình của tôi. Tôi muốn rời khỏi vùng an toàn, thử thách bản thân trong môi trường đầy phát triển. Trong tâm trí tôi năm ấy, Hà Nội không chỉ là thủ đô hoa lệ mà còn là ước mơ mãnh liệt, là nơi mở ra hy vọng, là cơ hội để cho tôi gặp gỡ những người bạn mới và phát triển chính mình", Quỳnh bộc bạch.

Hoàng Thị Quỳnh (bìa phải) trong một hoạt động gây quỹ thiện nguyện ẢNH: NVCC

Thế nhưng, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Sau một học kỳ, cô buộc phải dừng việc học vì gánh nặng tài chính và sức khỏe của mẹ ở quê suy giảm vì căn bệnh thoái hóa xương khớp.

"Khi thấy sức khỏe của mẹ ngày càng yếu, cảm giác đầu tiên của tôi là bắt đầu thấy sợ, sợ mình chưa kịp làm được gì để mẹ bớt khổ, sợ nỗ lực suốt bao năm qua rồi sẽ tan biến. Chọn tạm dừng việc học tại trường cũ là một trong những điều khó khăn nhất, bởi khi ấy, tôi cảm thấy một phần ước mơ đã bị gãy vỡ. Có lúc tôi đã thật sự suy sụp và thất vọng về bản thân", Quỳnh trải lòng.

Thế nhưng, trong những ngày rối ren nhất, Quỳnh kể mẹ vẫn là người luôn ở bên động viên và tin tưởng cô. Đó là lý do thay vì về quê, Quỳnh chọn vẫn ở lại Hà Nội, dành vài năm để đi làm, tích lũy kinh nghiệm và chuẩn bị tài chính cho cơ hội học tập mới. "Tình yêu từ mẹ đã kéo tôi đứng dậy, giúp tôi tin vào con đường mình chọn", Quỳnh bộc bạch.

"Có lẽ tôi không được chọn nơi sinh ra nhưng có thể chọn cách đi tiếp. Và tôi đã chọn bước tiếp, vì mẹ và vì chính sự cố gắng của bản thân", nữ sinh nói thêm.

Hành trình thiện nguyện

Trong hai năm qua, Quỳnh chủ yếu làm gia sư môn toán, tiếng Việt cho học sinh THPT và THCS, mỗi buổi thu nhập khoảng 100.000-200.000 đồng, đồng thời dạy học miễn phí cho trẻ em khiếm thị. Song song đó, cô cũng dành thời gian tham gia các hoạt động xã hội và thiện nguyện để học hỏi và mở rộng mối quan hệ, với dấu ấn nổi bật là đồng sáng lập và quản lý dự án GreenHeart thuộc cộng đồng VN&5C.

Quỳnh kể, tại GreenHeart, cô phụ trách điều phối hoạt động bán đồ thủ công tái chế và sản phẩm thân thiện với môi trường để cùng gây quỹ cho trẻ em vùng cao. Dưới sự dẫn dắt của nữ sinh, dự án còn thu hút nhiều tình nguyện viên trong và ngoài nước.

"Khi làm gia sư cho trẻ khiếm thị và gây quỹ cho trẻ vùng cao, tôi học được cách cảm nhận sự lắng nghe, thấu cảm và cũng biết ơn hơn với những gì bản thân đang có. Mỗi hoàn cảnh tôi gặp đều giúp tôi hiểu rằng cho đi không chỉ là giúp người khác, mà còn là cách để mình trưởng thành", cô nói.

Hành trình không gục ngã nhưng vẫn hết lòng vì xã hội góp phần giúp Quỳnh đạt được học bổng chắp cánh ước mơ từ Trường ĐH RMIT Việt Nam hồi tháng 10. Đây là chương trình học bổng toàn phần, chu cấp cho cô sinh hoạt phí hằng tháng, một máy tính xách tay và hỗ trợ chi phí đi lại nếu cần, bên cạnh việc miễn học phí. Hiện tại, Quỳnh đang học thêm tiếng Anh và kỹ năng giao tiếp trước khi bắt đầu nhập học vào tháng 2 năm sau.

Tại môi trường học tập mới, Quỳnh chọn theo đuổi ngành tâm lý học - lĩnh vực cô đã hằng mong được học từ tuổi 16 khi chứng kiến mẹ trải qua nhiều áp lực, tổn thương nhưng vẫn luôn cố gắng nuôi cô khôn lớn.

"Lúc đó tôi không biết cách an ủi mẹ, chỉ thấy bất lực khi nhìn mẹ phải chịu đựng. Từ ngày ấy, tôi bắt đầu tìm hiểu về cảm xúc con người, về cách chúng ta vượt qua khó khăn và chữa lành, để rồi nhận ra tâm lý học giúp tôi vừa thấu hiểu cả người khác lẫn bản thân mình. Tôi muốn theo đuổi ngành này để giúp những người luôn âm thầm chịu đựng như mẹ có thể được lắng nghe và sẻ chia", Quỳnh chia sẻ.

"Nếu suôn sẻ, sau khi tốt nghiệp tôi muốn học lên thạc sĩ để có thể trở thành chuyên gia trị liệu tâm lý tại các bệnh viện, hoặc trở thành giảng viên ngành tâm lý học", Quỳnh nói thêm.