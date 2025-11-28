Nam sinh Bách khoa với loạt giấy khen, nhận ‘mưa lời khen’ trong lễ tốt nghiệp

Lê Thanh Tài, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), tự hào với loạt giấy khen, bằng khen, giấy chứng nhận trong lễ tốt nghiệp ảnh: hà ánh

"Dẫm lên mồ hôi của bố mẹ để đi đến nơi bố mẹ chưa từng đi"

Sáng 28.11, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên ĐH và sau ĐH năm 2025. Trong đó, nhiều sinh viên xuất sắc đợt tốt nghiệp này được nhà trường trao tặng cúp toàn năng, huy chương vàng, khen thưởng thành tích đặc biệt…

Trong đó, Lê Thanh Tài, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc ngành vật liệu và năng lượng chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt Pháp, đã được trao cúp toàn năng và huy chương vàng. Với thành tích học tập xuất sắc, Thanh Tài nhận được học bổng tiến sĩ tại Pháp. Trước đó, nam sinh đã thực hiện hành trình qua 8 quốc gia châu Á, châu Âu để trao đổi và nghiên cứu. Đại diện cho người học, Lê Thanh Tài đã có bài phát biểu gây xúc động trong lễ tốt nghiệp.

Lê Thanh Tài nói: "Trong suốt hành trình học tập và trưởng thành, em luôn tâm niệm một câu nói: "Dẫm lên mồ hôi của bố mẹ để đi đến nơi bố mẹ chưa từng đi. Dùng tiền của bố mẹ để học những điều bố mẹ chưa từng học". Chính từ tình yêu thương và hy sinh thầm lặng của bố mẹ, em học được giá trị của sự cố gắng, của lòng biết ơn và của niềm tin rằng, nếu mình không ngừng nỗ lực, thì hoàn cảnh không thể giới hạn được ước mơ".

"Chúng con xin được cúi đầu cảm tạ ba mẹ, những người đã ban cho chúng con cơ hội được đến với thế giới này và luôn kiên nhẫn đi cùng chúng con qua từng giai đoạn trưởng thành. Chúng con cảm ơn ba mẹ đã dạy cho chúng con những giá trị đầu tiên về sự tử tế, tinh thần nỗ lực, và cách đứng dậy mỗi khi vấp ngã. Đến hôm nay, khi cầm tấm bằng tốt nghiệp trong tay, chúng con hiểu rằng mọi thành quả không chỉ là kết quả của riêng mình, mà còn là minh chứng của tình yêu thương, niềm tin và những hy sinh âm thầm từ phía gia đình. Sự hậu thuẫn bền bỉ ấy đã giúp chúng con trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn để sẵn sàng bước vào chặng đường mới", tân kỹ sư chia sẻ đầy xúc động trong ngày đặc biệt của hành trình học tập.

Lê Thanh Tài cũng không quên bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến thầy cô, những người đã đồng hành trong suốt những năm tháng ở ngôi nhà Bách Khoa. Nam sinh nói: "Thật may mắn khi trong hành trình trưởng thành, chúng em được gặp thầy cô, những người không chỉ trao cho chúng em tri thức chuyên môn, mà còn giúp chúng em học được cách tự lập, biết đặt câu hỏi, biết chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình…".

Đại diện người học, Lê Thanh Tài bày tỏ tri ân cha mẹ, thầy cô trong lễ tốt nghiệp ảnh: hà ánh

Nam sinh "khoe" loạt giấy khen trong lễ tốt nghiệp

Sự xúc động không chỉ đến từ bài phát biểu, tân kỹ sư Lê Thanh Tài còn đón nhận "mưa lời khen" từ thầy cô, bạn bè khi mang theo 36 giấy khen lên sân khấu buổi lễ.

Chia sẻ về loạt giấy khen, nam sinh nói: "Đây là những tấm bằng khen, giấy khen và giấy chứng nhận mà em đã nhận được trong 5 năm ĐH. Đó là kho báu hữu hình và nhiều hơn thế nữa em còn có những kho báu vô hình. Đó là những kiến thức, những mối quan hệ và những kỷ niệm tại trường. Và em tin chắc rằng các tân khoa ở đây ai cũng có những kho báu cho riêng mình, đây thực sự là nguồn hành trang và nguồn vốn mà sẽ luôn sinh lời lũy thừa trong tương lai, giúp chúng ta luôn phát triển và tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội".

Chia sẻ thêm với phóng viên Báo Thanh Niên, Lê Thanh Tài cho biết trong 5 năm học tập đã nhận được gần 50 giấy khen, bằng khen và giấy chứng nhận. Số giấy khen mang tới lễ tốt nghiệp hôm nay chỉ là một phần trong số đó.

Nhắn nhủ thêm với đồng môn, nam sinh Bách khoa chia sẻ: "Chúc mừng chúng ta – những người đã dám mơ, dám cố gắng và dám hoàn thành. Cột mốc này không chỉ là sự công nhận cho những nỗ lực bền bỉ, mà còn là lời nhắc nhở rằng chúng ta hoàn toàn có khả năng tiến xa hơn nữa. 5 năm trước, từ hội trường A5, Bách khoa đã khởi nguồn cho những hoài bão, những cơ hội của tuổi trẻ. Bây giờ, cũng từ hội trường này, em tự hào khi nói rằng - em là tân kỹ sư Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), người mang trong mình lửa tuổi trẻ ước mơ cống hiến cho xã hội và đất nước".