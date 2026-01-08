Nhiều thủ khoa trở thành kỹ sư, bác sĩ, nhà nghiên cứu

Học bổng "Nâng bước thủ khoa" năm 2025 diễn ra tại Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (TP.HCM) hôm nay 8.1 đã vinh danh và trao học bổng cho 120 tân sinh viên học giỏi, vượt nghịch cảnh để tiếp bước đến giảng đường. Mỗi thủ khoa được trao một suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cùng nhiều phần quà thiết thực.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, trao học bổng cho sinh viên xuất sắc tại chương trình "Nâng bước thủ khoa" ẢNH: LÊ THANH

Dù khó khăn và có những nghịch cảnh khác nhau nhưng điểm chung của những sinh viên nhận học bổng trong chương trình "Nâng bước thủ khoa" là học giỏi, có khát vọng cùng ước mơ cao đẹp cho tương lai.

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, cho biết: "Chương trình Nâng bước thủ khoa ra đời với mong muốn kịp thời dang rộng vòng tay, tiếp sức cho các em đúng ở thời khắc quyết định nhất của cuộc đời học sinh - sinh viên. Trong 10 năm qua, 'Nâng bước thủ khoa' không chỉ là chương trình trao học bổng mà còn là một hành trình bền bỉ của sự sẻ chia, của trách nhiệm xã hội, của niềm tin vào giá trị của tri thức và nghị lực con người. Từ những mùa đầu tiên với số lượng còn khiêm tốn, đến nay, chương trình đã đồng hành cùng hơn 1.000 thủ khoa, sinh viên xuất sắc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên khắp mọi miền Tổ quốc".

Ban tổ chức trao học bổng và vinh danh các thủ khoa ẢNH: LÊ THANH

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, trong số các sinh viên được vinh danh lần này, có những tân thủ khoa mồ côi cha mẹ, lớn lên trong các mái ấm. Có em đến từ vùng sâu, vùng xa, gia đình nghèo khó; có em vừa học vừa lao động để tự nuôi dưỡng ước mơ. Nhưng ở tất cả em đều có một điểm chung, đó là khát vọng vươn lên bằng con đường học vấn, bằng tri thức và bằng chính nghị lực của mình.

Các thủ khoa chụp hình lưu niệm tại chương trình "Nâng bước thủ khoa" ẢNH: LÊ THANH

"Và trong hoàn cảnh gian khó ấy, sự nâng đỡ kịp thời càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Mỗi suất học bổng được trao đi lúc này không chỉ giúp các em vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn là lời nhắn gửi xã hội luôn dõi theo và tin tưởng vào các em. Nhìn lại chặng đường 10 năm, chúng tôi tự hào khi thấy nhiều thủ khoa năm nào nay đã trưởng thành, trở thành kỹ sư, bác sĩ, nhà giáo, nhà nghiên cứu… Có em quay trở lại đồng hành với chương trình, tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia cho thế hệ sau", nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.