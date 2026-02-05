Chăm da khỏe đẹp đón tết ‘nhàn tênh’ mà hiệu quả cùng Trioderma

Làm sạch sâu nhưng dịu nhẹ

Không được làm sạch đúng cách là kẻ thù hàng đầu của làn da những ngày gần tết. Một làn da sạch, khỏe sẽ giúp bạn hạn chế tình trạng mụn viêm, bề mặt da trở nên mịn màng và dễ chịu. Theo đó, dù bạn có make up hay chỉ sử dụng kem chống nắng thì bước tẩy trang cần thiết để loại bỏ bụi bẩn trên da. Tuy nhiên như thế là chưa đủ, bạn cần làm sạch sâu, lấy đi các bụi bẩn tích tụ sâu trong lỗ chân lông cùng bước rửa mặt.

Bạn có thể kết hợp sử dụng gel rửa mặt sạch sâu Trioderma Acne Deep Cleanser nhẹ nhàng cuốn trôi bụi bẩn, tấy bào chết tích tụ trong lỗ chân lông nhờ thành phần bộ đôi BHA/AHA. Bên cạnh đó, dầu nhờn trên da cũng được kiểm soát hiệu quả nhờ hoạt chất ZinC PCA và niacinamide. Các chiết xuất thiên nhiên có trong gel rửa mặt Trioderma như trà xanh, rau má, cây phỉ giúp chống ô xy hóa, bảo vệ da dưới tác động gây hại từ môi trường bên ngoài.

Gel rửa mặt Trioderma không chứa cồn, không chứa hương liệu, parabens nên phù hợp sử dụng nhiều loại da, đặc biệt là da dầu, da đang gặp tình trạng mụn.

Cấp ẩm đầy đủ - bước quan trọng để da khỏe đón tết

Thời tiết khô hanh những ngày cuối năm khiến da dễ bong tróc, nứt nẻ, diện mạo kém sức sống. Cấp ẩm đủ là bước quan trọng hàng đầu để giúp làn da nhanh chóng lấy lại được nét rạng rỡ, căng bóng tràn đầy sức sống để đón tết, giúp nếp nhăn cũng nhờ thế mà mờ đi đáng kể. Để giúp làn da ngậm đủ nước, bạn nên kết hợp toner, serum dưỡng da chứa thành phần chính như hyaluronic acid, glycerin, vitamin B5,... các thành phần chuyên cấp ẩm.

Bạn hoàn toàn có thể kết hợp mask chuyên cấp ẩm Trioderma Calming Hydrating Essence để tăng hiệu quả dưỡng ẩm và giúp làm mờ các dấu hiệu lão hóa. Sự kết hợp ấn tượng giữa 8 loại HA (hyaluronic acid) giúp dưỡng ẩm sâu, cấp nước nhanh cho da mềm mịn, giảm khô căng, thô ráp. Ngoài ra, Trioderma Calming Hydrating Essence còn giúp cải thiện làn da, giảm các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, da kém đàn hồi nhờ 6 loại peptide tăng cường quá trình sản sinh collagen và elastin. Bạn sẽ cảm nhận làn da ẩm mịn, căng mọng và đàn hồi hơn sau khi sử dụng.

Với những ai bận rộn, bạn có thể tối ưu bước cấp ẩm cùng mask Trioderma đã có thể giúp da ngậm nước trở lại nhờ tinh chất cô đặc, dễ dàng cân trọn bước toner, serum dưỡng ẩm trong routine.

Xử lý các nốt mụn khoa học

Việc thay đổi thói quen sinh hoạt, thức khuya hay stress những ngày cuối năm cũng là nguyên nhân khiến mụn "bùng phát" và gây khó chịu ít nhiều. Đừng quá lo lắng, bạn chỉ cần điều chỉnh thói quen sinh hoạt, làm sạch da đúng cách và xử lý các nốt mụn cùng Trioderma Anti Acne Gel. Đây là sản phẩm gel chấm mụn đang được cộng đồng làm đẹp săn đón và cho feedback tốt nhờ công thức hỗ trợ xử lý các nốt mụn khoa học chuẩn y khoa.

Sau khi làm sạch da và cấp ẩm, cho gel chấm mụn Trioderma ra đầu ngón tay và thoa lên các nốt mụn, vùng da mụn ẩn. Hoạt chất PAD có trong gel chấm mụn có khả năng hỗ trợ làm khô, gom cồi và giảm mụn hiệu quả nhưng dịu nhẹ, không gây kích ứng. Ngoài ra, gel chấm mụn Trioderma còn hỗ trợ giảm mụn chuẩn y khoa nhờ bộ đôi tẩy tế bào chết BHA/AHA giúp lỗ chân lông thông thoáng, ZinC PCA và niacinamide giúp kháng viêm, kiểm soát dầu nhờn trên da.

Cùng với đó, thư giãn và giúp làm dịu các dấu hiệu khó chịu trên da cùng Trioderma Blemish Care Essence Mask với thành phần thiên nhiên nổi bật như chiết xuất khổ qua, tràm trà. Hỗ trợ phục hồi da, hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào da mới, kích thích quá trình khôi phục hàng rào bảo vệ da cùng Pro vitamin B5. Trioderma Blemish Care Essence Mask cũng hỗ trợ giảm mụn nhờ có thành phần PAD, Zinc PCA và niacinamide.

Dưỡng sáng da hiệu quả cùng Mask và Serum

Với riêng dưỡng sáng đều màu da thì bước đắp mask đang rất được ưa chuộng hiện nay bởi hiệu quả mang đến nhanh chóng và dễ cảm nhận được sự cải thiện. Bên cạnh đó, so với các sản phẩm thiên về treatment với nồng độ cao thì sử dụng mask là bước chăm sóc ít rủi ro, không gây kích ứng cho da ngay giai đoạn cận tết.

Bạn có thể sử dụng dòng Trioderma Brightening Essence Mask với công dụng chính giúp làm sáng đều màu da, giảm các dấu hiệu lão hóa như khô ráp, da kém đàn hồi. Sở hữu lượng tinh chất cao ở dạng cô đặc, Trioderma mask có thể được sử dụng như một sản phẩm làm sáng, thay thế bước dưỡng sáng trong routine hằng ngày.

Đối với da mụn, xử lý các vết thâm sau mụn cũng là ưu tiên hàng đầu những ngày cận tết, các vết thâm mụn xỉn màu trên da thường khiến bạn tự ti. Hãy dùng kết hợp cùng serum giảm mụn, làm sáng da Trioderma Actibalance+ serum. Thành phần niacinamide (2%) có công dụng giúp làm sáng da an toàn và bền vững làm mờ vết thâm sau mụn, cải thiện da xỉn màu, tăng khả năng khôi phục hàng rào bảo vệ tự nhiên của da. Đồng thời thành phần AHA chiết xuất từ các loại trái cây cùng giúp lấy đi các tế bào chết trên bề mặt da và nhờ vậy da cũng đều màu hơn

Phục hồi da khỏe đúng cách

Giúp da nghỉ ngơi, xả hơi đón tết cùng bước phục hồi da là việc làm đúng đắn và cần thiết giúp làn da luôn duy trì được trạng thái khỏe, rạng rỡ ngay trong lịch trình du xuân bận rộn. Không chỉ vậy, bước phục hồi còn là để khôi phục hàng rào bảo vệ tự nhiên của da, tránh các tình trạng không mong muốn ngày tết như mụn hay kích ứng.

Trioderma Actibalance+ serum có thể được sử dụng như một sản phẩm hỗ trợ phục hồi da ấn tượng nhờ thành phần Pro vitamin B5 giúp dưỡng ẩm, dưỡng da mềm mịn, cũng như tăng khả năng giữ nước cho da. Chiết xuất rau má có trong Trioderma Actibalance+ serum cũng giúp ngăn ngừa mụn, làm mờ các vết thâm sau mụn đem lại làn da căng bóng mịn màng

Bộ sản phẩm chăm sóc da đến từ Dược mỹ phẩm Trioderma được nghiên cứu và tối ưu dành riêng cho cơ địa người Việt, sở hữu bảng thành phần khoa học chuẩn y khoa, cho phép giải quyết các vấn đề da an toàn và hiệu quả. Hiện các sản phẩm Trioderma đang được phân phối tại các hệ thống nhà thuốc và các kênh thương mại điện tử chính thức.