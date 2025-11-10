Chấm dứt hợp đồng với cô giáo dùng thước đánh vào tay học sinh

Theo phản ánh của nhiều phụ huynh gửi đến Báo Thanh Niên, cô P.T.H.B, giáo viên hợp đồng môn hóa học tại Trường THPT Anh Hùng Núp (xã Tơ Tung, Gia Lai), đã nhiều lần dùng thước đánh vào tay học sinh trong giờ dạy khi các em làm sai bài hoặc không thuộc bài.

Cụ thể, sáng 3.11, trong tiết học môn hóa tại lớp 10A, cô B. gọi một số học sinh lên bảng làm bài. Em nào trả lời sai hoặc chưa đúng yêu cầu, cô liền dùng thước đánh mạnh nhiều lần vào tay. Một đoạn clip ghi lại sự việc đã được gửi đến Báo Thanh Niên.

Cô B. dùng thước đánh vào tay học sinh ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Một phụ huynh bức xúc chia sẻ: "Con của chúng tôi làm sai bài hoặc học chưa tốt thì cũng cần được uốn nắn, nhưng không thể có kiểu giáo dục đánh học sinh như vậy. Có thể các cháu học yếu hoặc chưa tập trung, nhưng đó là việc cần phối hợp giữa nhà trường và gia đình, chứ không phải dùng bạo lực. Kiểu giáo dục này thật sự phản giáo dục".

Nhiều học sinh cho biết, kể từ khi sự việc xảy ra, các em cảm thấy lo sợ mỗi khi đến tiết học của cô B.

Chiều 10.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Ngọc Quản, Hiệu trưởng Trường THPT Anh Hùng Núp, xác nhận: "Cô P.T.H.B vừa mới tốt nghiệp đại học sư phạm. Do trường thiếu giáo viên môn hóa, chúng tôi đã ký hợp đồng giảng dạy với cô từ đầu năm học 2025 - 2026. Sau khi nhận được phản ánh về việc cô dùng thước đánh vào tay học sinh, nhà trường đã họp và quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với cô B".

Vị hiệu trưởng cũng cho biết, nếu phụ huynh có đơn kiến nghị gửi đến các cơ quan chức năng, nhà trường sẽ phối hợp để làm rõ trách nhiệm của giáo viên. Đồng thời, trường đã bố trí giáo viên khác giảng dạy môn hóa cho khối 10 nhằm đảm bảo việc học của học sinh không bị gián đoạn.