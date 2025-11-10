Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Chấm dứt hợp đồng với cô giáo dùng thước đánh vào tay học sinh

Trần Hiếu
Trần Hiếu
10/11/2025 17:35 GMT+7

Một giáo viên hợp đồng tại Trường THPT Anh Hùng Núp (Gia Lai) bị phụ huynh phản ảnh dùng thước đánh vào tay học sinh nhiều lần vì các em làm bài sai. Nhà trường cho biết đã chấm dứt hợp đồng với giáo viên này.

Theo phản ánh của nhiều phụ huynh gửi đến Báo Thanh Niên, cô P.T.H.B, giáo viên hợp đồng môn hóa học tại Trường THPT Anh Hùng Núp (xã Tơ Tung, Gia Lai), đã nhiều lần dùng thước đánh vào tay học sinh trong giờ dạy khi các em làm sai bài hoặc không thuộc bài.

Cụ thể, sáng 3.11, trong tiết học môn hóa tại lớp 10A, cô B. gọi một số học sinh lên bảng làm bài. Em nào trả lời sai hoặc chưa đúng yêu cầu, cô liền dùng thước đánh mạnh nhiều lần vào tay. Một đoạn clip ghi lại sự việc đã được gửi đến Báo Thanh Niên.

Chấm dứt hợp đồng với cô giáo dùng thước đánh vào tay học sinh - Ảnh 1.

Cô B. dùng thước đánh vào tay học sinh

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Một phụ huynh bức xúc chia sẻ: "Con của chúng tôi làm sai bài hoặc học chưa tốt thì cũng cần được uốn nắn, nhưng không thể có kiểu giáo dục đánh học sinh như vậy. Có thể các cháu học yếu hoặc chưa tập trung, nhưng đó là việc cần phối hợp giữa nhà trường và gia đình, chứ không phải dùng bạo lực. Kiểu giáo dục này thật sự phản giáo dục".

Nhiều học sinh cho biết, kể từ khi sự việc xảy ra, các em cảm thấy lo sợ mỗi khi đến tiết học của cô B.

Chiều 10.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Ngọc Quản, Hiệu trưởng Trường THPT Anh Hùng Núp, xác nhận: "Cô P.T.H.B vừa mới tốt nghiệp đại học sư phạm. Do trường thiếu giáo viên môn hóa, chúng tôi đã ký hợp đồng giảng dạy với cô từ đầu năm học 2025 - 2026. Sau khi nhận được phản ánh về việc cô dùng thước đánh vào tay học sinh, nhà trường đã họp và quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với cô B".

Vị hiệu trưởng cũng cho biết, nếu phụ huynh có đơn kiến nghị gửi đến các cơ quan chức năng, nhà trường sẽ phối hợp để làm rõ trách nhiệm của giáo viên. Đồng thời, trường đã bố trí giáo viên khác giảng dạy môn hóa cho khối 10 nhằm đảm bảo việc học của học sinh không bị gián đoạn.

Tin liên quan

Vụ phụ huynh TP.HCM tố thầy giáo đánh học sinh: Công an lấy lời khai

Vụ phụ huynh TP.HCM tố thầy giáo đánh học sinh: Công an lấy lời khai

Công an xã Long Hải (TP.HCM) đã lấy lời khai của học sinh có phụ huynh tố cáo thầy giáo đánh con mình. Phụ huynh, đại diện UBND xã Long Hải, Ban giám hiệu Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm chứng kiến.

Khám phá thêm chủ đề

đánh vào tay học sinh Đánh học sinh Gia Lai Giáo viên hợp đồng cô giáo đánh học sinh bạo lực học đường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận