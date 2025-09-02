'Chạm' vào xe tăng, thiết giáp, tên lửa trên phố

Sau khi tiến qua lễ đài, các đoàn xe tăng, thiết giáp, vũ khí, khí tài... của lực lượng quân đội và khí tài công an nhân dân bắt đầu diễu hành qua các tuyến phố, trong tiếng hò reo vang đội của hàng vạn người dân hai bên đường.
Nổi bật trong khối xe pháo quân sự và xe đặc chủng là các loại xe tăng như dòng xe tăng T-54B và T-55. Đây là loại xe đã được nâng cấp toàn diện, mang dáng dấp của những "pháo đài thép" kiên cố.
Khối xe thiết giáp do Việt Nam tự nghiên cứu và chế tạo có xe chiến đấu bộ binh XCB-01, là loại xe bọc thép bánh xích, trang bị pháo nòng trơn 73 li, súng đại liên 7,62 li, tên lửa chống tăng B72 và súng phòng không 12 li 7.
Ngoài ra còn có xe chở quân chiến đấu XTC-02 - xe thiết giáp bánh lốp cũng là dòng xe được Việt Nam sản xuất, có trang bị súng máy cao xạ 12 li 7 và đại liên 7,62 li. Tên lửa chiến lược Scud-B - hỏa lực mặt đất chiến lược tầm xa, biểu tượng của sức mạnh và ý chí "Quyết chiến - Quyết thắng" của Bộ đội Pháo binh - Tên lửa...
Ngắm nhìn biên đội bay cùng dàn khí tài xuất hiện đầy ấn tượng
