Thời sự

'Chạm' vào xe tăng, thiết giáp, tên lửa trên phố

Phan Hậu - Mai Hà
02/09/2025 09:37 GMT+7

Đoàn xe tăng, thiết giáp, tên lửa... hùng dũng lăn bánh trên đường phố Hà Nội trong Đại lễ kỷ niệm 80 năm sáng nay 2.9, toát lên sức mạnh và uy lực quốc phòng.

Sau khi tiến qua lễ đài, các đoàn xe tăng, thiết giáp, vũ khí, khí tài... của lực lượng quân đội và khí tài công an nhân dân bắt đầu diễu hành qua các tuyến phố, trong tiếng hò reo vang đội của hàng vạn người dân hai bên đường.

Nổi bật trong khối xe pháo quân sự và xe đặc chủng là các loại xe tăng như dòng xe tăng T-54B và T-55. Đây là loại xe đã được nâng cấp toàn diện, mang dáng dấp của những "pháo đài thép" kiên cố.

Khối xe thiết giáp do Việt Nam tự nghiên cứu và chế tạo có xe chiến đấu bộ binh XCB-01, là loại xe bọc thép bánh xích, trang bị pháo nòng trơn 73 li, súng đại liên 7,62 li, tên lửa chống tăng B72 và súng phòng không 12 li 7.

Ngoài ra còn có xe chở quân chiến đấu XTC-02 - xe thiết giáp bánh lốp cũng là dòng xe được Việt Nam sản xuất, có trang bị súng máy cao xạ 12 li 7 và đại liên 7,62 li. Tên lửa chiến lược Scud-B - hỏa lực mặt đất chiến lược tầm xa, biểu tượng của sức mạnh và ý chí "Quyết chiến - Quyết thắng" của Bộ đội Pháo binh - Tên lửa...

Xe tăng, thiết giáp, tên lửa đi giữa tiếng hò reo của nhân dân - Ảnh 1.

Khối xe tăng đi qua tuyến phố Điện Biên Phủ - Trần Phú

ẢNH: PHAN HẬU

Xe tăng, thiết giáp, tên lửa đi giữa tiếng hò reo của nhân dân - Ảnh 2.

Khối xe thiết giáp

ẢNH: PHAN HẬU

Xe tăng, thiết giáp, tên lửa đi giữa tiếng hò reo của nhân dân - Ảnh 3.

Tổ hợp tên lửa đạn đạo Scud-B

ẢNH: PHAN HẬU

Xe tăng, thiết giáp, tên lửa đi giữa tiếng hò reo của nhân dân - Ảnh 4.

Là sản phẩm do Tập đoàn Công nghiệp - Viện thông Quân đội Viettel làm chủ nghiên cứu, cải tiến và hiện đại hóa, tổ hợp Tên lửa Phòng không S-125-VT có ưu điểm vượt trội về khả năng cơ động nhanh, cự ly tiêu diệt mục tiêu xa hơn và hiệu quả chiến đấu cao hơn...

ẢNH: PHAN HẬU

Xe tăng, thiết giáp, tên lửa đi giữa tiếng hò reo của nhân dân - Ảnh 5.

Khí tài công an nhân dân

ẢNH: PHAN HẬU

Xe tăng, thiết giáp, tên lửa đi giữa tiếng hò reo của nhân dân - Ảnh 6.

Người dân vẫy tay chào các khối xe đi qua

ẢNH: PHAN HẬU

Xe tăng, thiết giáp, tên lửa đi giữa tiếng hò reo của nhân dân - Ảnh 7.

ẢNH: PHAN HẬU

Ngắm nhìn biên đội bay cùng dàn khí tài xuất hiện đầy ấn tượng

Xe tăng, thiết giáp, tên lửa đi giữa tiếng hò reo của nhân dân - Ảnh 8.

Chờ đoàn diễu binh từ hôm qua, người dân vỡ òa cảm xúc khi chào đón các khối sáng nay

ẢNH: TUẤN MINH

 

