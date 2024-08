Champions League nóng với thể thức mới, hấp dẫn trong 3 mùa cùng VTVcab

Real Madrid sẽ có thể bảo vệ thành công chức vô địch Champions League? AFP

VTVcab đã chính thức sở hữu quyền phát sóng các giải đấu cấp CLB của UEFA trong đó có Champions League trong 3 mùa giải liên tục (2024 - 2025; 2025 - 2026; 2026 - 2027) trên hạ tầng của mình.

Theo đó, 5 giải đấu cấp CLB của UEFA gồm Champions League (UCL) cùng Europa League (UEL), Conference League (UECL), Super Cup (USC), Youth League (UYL) sẽ được VTVcab phát sóng đa nền tảng: Truyền hình, OTT, mạng xã hội, bao gồm các trận đấu (vòng play-off, vòng đấu bảng, vòng đấu loại trực tiếp và các vòng đấu chung kết), tạp chí, clip highlights.

Tại đấu trường Champions League, khán giả VTVcab sẽ được thưởng thức rất nhiều những trận đấu đỉnh cao giữa các đội bóng hàng đầu châu Âu như Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Liverpool, AC Milan hay Bayern Munich.

Champions League sẽ càng hấp dẫn với thể thức mới AFP

Đó cũng là nơi tranh tài của những siêu sao kiệt xuất của làng bóng đá như Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Erling Haaland hay Harry Kane. Trong khi đó, Europa League có sự hiện diện của những đội bóng đình đám như Manchester United, Tottenham và AS Roma. Còn Conference League cũng chào đón nhiều tập thể xuất sắc khác.

Một thể thức thi đấu hoàn toàn mới cũng được áp dụng ở cả 3 giải đấu. Tại Champions League, 36 CLB sẽ cùng tranh tài ở một bảng đấu duy nhất thay vì chia thành nhiều bảng như trước đây.

Mỗi đội thi đấu 4 trận sân nhà và 4 trận sân khách. Tám CLB dẫn đầu vào thẳng vòng 16 đội, trong khi 16 CLB xếp ở các vị trí tiếp theo sẽ thi đấu play-offs để tranh 8 suất còn lại. Lượt trận cuối cùng sẽ vô cùng hấp dẫn khi chứng kiến 18 trận đấu diễn ra cùng lúc.

VTVcab công bố bản quyền các giải đấu cấp CLB UEFA trong 3 mùa tới NVCC

Từ vòng 16 đội trở đi, thể thức sẽ giống như các vòng đấu loại trực tiếp trước đây. Một điều thú vị nữa ở mùa giải mới đó là mỗi cúp châu Âu sẽ có 1 tuần thi đấu trọn vẹn, nơi những sân chơi khác hoàn toàn không diễn ra.

VTVcab sẽ phát sóng các trận đấu trên các kênh: ON Football, ON Sports, ON Sports News, ON Sports +… và các ứng dụng VTVcab ON, ON Plus. Khán giả có thể theo dõi Tạp chí UEFA hàng tuần, những khoảnh khắc ấn tượng từ các trận đấu cũng sẽ có trên đa nền tảng và mạng xã hội của VTVcab.

Hệ thống chương trình đồng hành với các talkshow bình luận đậm tính chuyên môn, các chương trình giải trí gameshow đặc sắc hay các bản tin cập nhật nhanh chóng mọi chuyển động của các giải đấu cũng sẽ đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu của người hâm mộ bóng đá

Bên cạnh một số trận đấu vòng sơ loại của 3 giải đấu đang được VTVcab cung cấp tới khán giả. Trận cầu hấp dẫn đầu tiên của các giải đấu cấp CLB của UEFA là trận Siêu cúp châu Âu giữa Real Madrid – Atalanta vào 2 giờ ngày 15.8, đây cũng sẽ là màn chào sân ấn tượng của tất cả những điều mới lạ, khác biệt.