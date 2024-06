EURO 2024 'bùng cháy' với nhiều đội hùng mạnh, hệ thống VTVcab đã sẵn sàng!

EURO 2024 có sự góp mặt của 24 đội tuyển, tranh tài từ 15.6 đến 15.7 tại Đức. Trận đấu đầu tiên của giải sẽ là màn so tài giữa chủ nhà Đức và Scotland diễn ra tại SVĐ Munich Football Arena.

Xét về tương quan lực lượng, đội tuyển Đức được đánh giá vượt trội so với đối thủ. "Những cổ xe tăng" cũng nằm trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch EURO 2024. Ngoài ra, với sự cổ vũ của khán giả nhà, Toni Kroos và các đồng đội chắc chắn sẽ cố gắng để mang đến trận khai màn đẹp mắt.

Đội chủ nhà Đức sẽ có trận ra quân khó khăn trước Scotland VTVCAB

Ngoài đội tuyển Đức là chủ nhà và có đội hình đồng đều, các đội bóng tại EURO 2024 cũng sẽ có những cầu thủ xuất sắc nhất. Đội tuyển Tây Ban Nha với những tài năng trẻ như Lamine Yamal, Pau Cubarsí đang rất muốn giành chức vô địch, khẳng định lại vệ thế vốn có. Trong khi đó, đội tuyển Pháp với những ngôi sao hàng đầu ở các đội bóng châu là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch.

Đội tuyển Anh với Harry Kane, Foden, Jude Bellingham... cũng không thể xem thường. Dưới sự dẫn dắt của HLV Gareth Southgate, lối chơi của đội tuyển Anh khá ổn định và liên tục vào sâu ở các giải đấu lớn. "Tam sư" đã vào đến chung kết EURO 2024 và với sức mạnh hiện tại, việc họ tiếp tục vào sâu tại EURO 2024 cũng sẽ không có gì bất ngờ.

Đội tuyển Anh vẫn là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch AFP

Ngoài những đội tuyển trên, Bồ Đào Nha với sự góp mặt của siêu sao Ronaldo cũng được giới chuyên môn đánh giá rất cao. So với đội hình dự EURO 2016 - nơi họ là nhà vô địch, đội tuyển Bồ Đào Nha giờ đây đã mạnh hơn rất nhiều khi có những cầu thủ nổi bật như Bruno Fernandes, Rafael Leao, Ruben Dias. Trước ngày lên đường đến nước Đức, Ronaldo tuyên bố mục tiêu của họ không gì khác ngoài việc kết thúc giải đấu với ngôi vị cao nhất.