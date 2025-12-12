Chân chạy Nguyễn Thị Ngọc: Về đích rồi mới biết mình giành HCV SEA Games

Chiều 12.12.2025, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Ngọc bước vào chung kết đường chạy 400 mét nữ ở SEA Games 33.

Ở phần thi này, VĐV Nguyễn Thị Ngọc xuất sắc hoàn thành đường đua trong 52 giây 74. Cô xuất phát tốt, liên tục dẫn đầu và tăng tốc mạnh mẽ để cán đích đầu tiên, giành HCV.

VĐV Nguyễn Thị Ngọc giành HCV nội dung chạy 400 mét nữ với thành tích 52 giây 74 Ảnh: Nghi Thạo

Dù phải đối mặt với chấn thương lật cổ chân ngay từ đầu năm, VĐV vẫn kiên trì tập luyện, điều chỉnh giáo án và từng bước lấy lại phong độ. Chấn thương không khiến cô chùn bước, ngược lại trở thành động lực để nữ VĐV nỗ lực hơn trong từng buổi tập.

Chiến thắng của Nguyễn Thị Ngọc cũng góp phần đưa mục tiêu quay trở lại vị trí nhất toàn đoàn môn điền kinh của thể thao Việt Nam gần hơn.