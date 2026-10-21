Chấn chỉnh nạn hút cát trái phép trên sông Lam

Tàu hút trộm cát đã vắng bóng

Ngày 20.10, PV Thanh Niên trở lại khu vực bãi sông Lam thuộc xóm Hưng Lam 2, xã Hưng Nguyên Nam (Nghệ An), nơi những ngày trước đó có nhiều tàu tải trọng lớn ngang nhiên hút cát trái phép. Hôm qua, khu vực neo đậu và khai thác cát đã vắng bóng tàu.

Theo tìm hiểu của PV, tại xóm này có 3 hộ dân sở hữu 8 tàu hút cát nhưng không hộ nào được cấp phép khai thác mỏ tại khu vực. Ông D.V.P, một người dân địa phương, cho biết sau khi Báo Thanh Niên phản ánh, chính quyền và lực lượng công an tăng cường tuần tra, kiểm soát, nên tình trạng hút cát trái phép đã dừng lại.

"Ngày 17.10, Báo Thanh Niên đăng bài thì ngay đêm đó, nạn hút trộm cát cũng ngừng. Mấy đêm qua, đoạn sông này rất yên bình, chúng tôi rất mừng. Mong muốn của chúng tôi là tình trạng hút cát trái phép phải chấm dứt vĩnh viễn để bảo vệ phần bờ kè còn lại", ông P. nói. Cũng theo ông P., những ngày qua, đại diện một số cơ quan chức năng đã đến tìm hiểu thêm thông tin về tình trạng khai thác cát trái phép, đồng thời đề nghị ông và người dân địa phương phối hợp, kịp thời báo tin nếu hoạt động này tái diễn.

Ngày 20.10, khu vực tàu hút cát lậu thường neo đậu và hoạt động, đã trở nên vắng vẻ ẢNH: KHÁNH HOAN

Ông Cao Anh Đức, Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên Nam, cho biết sau khi báo phản ánh, ông đã nhiều lần đi ca nô ra sông Lam để kiểm tra thực địa ban ngày lẫn ban đêm. "Chúng tôi đã giao công an xã thành lập tổ công tác, thường xuyên thay nhau túc trực ở khu vực này để kịp thời phát hiện, xử lý nếu tình trạng hút cát trái phép tái diễn. Xã cũng yêu cầu cán bộ xóm nâng cao trách nhiệm giám sát, báo cáo ngay khi phát hiện vi phạm", ông Đức nói.

Theo ông Đức, khu vực xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép nằm giáp ranh giữa Nghệ An và Hà Tĩnh. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, truy đuổi, các tàu thường di chuyển sang địa phận Hà Tĩnh, gây khó khăn cho công tác xử lý. Dù vậy, ông Đức cho biết UBND xã đã chỉ đạo công an xã phối hợp các lực lượng liên quan tăng cường kiểm tra, kiên quyết ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác cát trái phép.

Quyết liệt ngăn chặn tái diễn

Trung tá Chu Hồ Đức Dũng, Đội trưởng đội Cảnh sát đường thủy, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, cho biết ngày 6.10, sau khi PV Báo Thanh Niên phản ánh tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Lam, ngay trong đêm, lực lượng CSGT đường thủy phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ 2 tàu đang hút cát trái phép tại khu vực này. Đêm 8.10, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ thêm 1 tàu khác có hành vi tương tự. Sau khi Báo Thanh Niên đăng tải 2 bài viết ngày 17 và 18.10, lực lượng cảnh sát đường thủy tiếp tục duy trì tuần tra trên sông, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan đến nhà các chủ tàu để yêu cầu ký cam kết không tái phạm.

Theo trung tá Dũng, thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ và xử phạt nhiều tàu khai thác cát trái phép. Tuy nhiên, địa bàn quản lý rộng, những người hút trộm cát thường lợi dụng đêm tối để hoạt động nên việc kiểm tra, xử lý còn gặp nhiều khó khăn. Đối với tình hình đăng ký, đăng kiểm phương tiện, ông Dũng cho biết một số tàu hút cát lậu có giấy chứng nhận đăng ký tàu thuyền. Tuy nhiên, việc quản lý các phương tiện hết hạn đăng kiểm cũng còn bất cập do Nghệ An chỉ có một trung tâm đăng kiểm phương tiện thủy nội địa nhưng vị trí này quá nông khiến tàu trọng tải lớn không thể vào đăng kiểm.

Về giải pháp lâu dài, ông Dũng cho biết Đội Cảnh sát đường thủy sẽ tiếp tục phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Lam.



