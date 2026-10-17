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    Đồng Nai vận hành 250 camera AI để giám sát, phạt nguội vi phạm giao thông

    Hoàng Giáp
    Hoàng Giáp
    Đồng Nai chính thức vận hành hệ thống 250 camera AI để giám sát, phạt nguội vi phạm giao thông tại các tuyến đường và khu vực trọng điểm trên địa bàn.

    Ngày 17.10, Công an thành phố Đồng Nai đã đưa vào khai thác hệ thống 250 camera AI giám sát tại trung tâm thông tin chỉ huy, nhằm phát hiện và xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông qua hình thức phạt nguội.

    Đồng Nai vận hành 250 camera AI để giám sát, phạt nguội vi phạm giao thông- Ảnh 1.

    Cán bộ Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai xử lý các vi phạm qua camera tại Trung tâm thông tin chỉ huy

    ẢNH: PHÒNG CSGT CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

    Theo Công an thành phố Đồng Nai: Hệ thống camera được đưa vào vận hành là 762 camera, trong đó có 250 camera AI PTZ và 512 camera giám sát, ghi hình, nhận diện biển số, được lắp đặt tại các tuyến đường và khu vực trọng điểm trên địa bàn.

    Dữ liệu camera được sử dụng để phát hiện các hành vi vi phạm như: vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn và những lỗi khác theo quy định.

    Đồng Nai vận hành 250 camera AI để giám sát, phạt nguội vi phạm giao thông- Ảnh 2.
    Đồng Nai vận hành 250 camera AI để giám sát, phạt nguội vi phạm giao thông- Ảnh 3.
    Đồng Nai vận hành 250 camera AI để giám sát, phạt nguội vi phạm giao thông- Ảnh 4.
    Đồng Nai vận hành 250 camera AI để giám sát, phạt nguội vi phạm giao thông- Ảnh 5.

    Nhiều hệ thống camera giám sát, ghi hình, nhận diện biển số để xử lý vi phạm giao thông trên đường ĐT.741 (phường Bình Phước)

    ẢNH: HOÀNG GIÁP

    Hệ thống camera sẽ hoạt động liên tục 24/24 giờ, hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xác minh vi phạm, góp phần nâng cao tính khách quan, minh bạch trong xử lý.

    Đồng thời, hình thức giám sát bằng công nghệ góp phần tăng cường tính răn đe, hạn chế các hành vi vi phạm và hỗ trợ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

    Đồng Nai vận hành 250 camera AI để giám sát, phạt nguội vi phạm giao thông- Ảnh 6.
    Đồng Nai vận hành 250 camera AI để giám sát, phạt nguội vi phạm giao thông- Ảnh 7.
    Đồng Nai vận hành 250 camera AI để giám sát, phạt nguội vi phạm giao thông- Ảnh 8.

    Các phương tiện vi phạm được hệ thống camera giám sát ghi lại

    ẢNH: PHÒNG CSGT CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

    Thông qua hệ thống camera, Công an thành phố Đồng Nai hướng đến nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông, từng bước hình thành thói quen tự giác chấp hành pháp luật của người dân, góp phần phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông.

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