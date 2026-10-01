Chấn chỉnh thi công vỉa hè ở Đà Nẵng, lo ảnh hưởng cây xanh trong mùa mưa

Ngày 1.10, lãnh đạo Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án khẩn trương rà soát, chấn chỉnh công tác thi công vỉa hè trên địa bàn, nhất là tại những vị trí có nguy cơ ảnh hưởng đến cây xanh và an toàn của người dân.

Theo Sở Xây dựng, việc rà soát tập trung vào các vị trí thi công kéo dài, chậm hoàn trả mặt bằng, chất lượng chưa bảo đảm và có nguy cơ ảnh hưởng đến cây xanh, an toàn giao thông, việc đi lại của người dân. Các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án được yêu cầu kiểm tra, rà soát những nội dung phản ánh; đồng thời rà soát toàn bộ các tuyến đường, hạng mục vỉa hè thuộc phạm vi dự án đang thi công.

Đường Tống Phước Phổ (phường Hòa Cường, Đà Nẵng) thi công "kéo rê" khiến cuộc sống, sinh hoạt của người dân tại tổ 38 bị đảo lộn, phương tiện di chuyển gặp nhiều khó khăn gây bức xúc ẢNH: HUY ĐẠT

Nội dung kiểm tra gồm tiến độ, chất lượng thi công, cao độ, kết cấu, khả năng thoát nước, tình trạng sụt lún, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Đối với các vị trí thi công kéo dài, chậm hoàn trả mặt bằng, đào xới nhưng chưa hoàn thiện hoặc thi công nhưng chất lượng chưa bảo đảm, sở yêu cầu nhà thầu khẩn trương khắc phục; tổ chức thi công cuốn chiếu, hoàn thiện dứt điểm từng đoạn, từng khu vực và kịp thời hoàn trả mặt bằng.

Cây xanh bật gốc, ngã vào quán cơm trên đường Tố Hữu, ngọn cây đè trúng người đi xe máy. Ngay cạnh gốc cây là hố sâu do đơn vị thi công vỉa hè đào, kéo dài nhiều ngày ẢNH: HUY ĐẠT

Đặc biệt, Sở Xây dựng yêu cầu rà soát các vị trí có cây xanh hiện hữu trong phạm vi thi công, nhất là những khu vực hạ cốt, thay đổi cao độ hoặc kết cấu vỉa hè; kiểm tra, đánh giá ảnh hưởng của việc thi công đến hệ thống rễ và độ ổn định của cây. Nhà thầu phải có biện pháp bảo vệ cây xanh, hạn chế tối đa việc xâm phạm, ảnh hưởng đến hệ thống rễ; không tự ý chặt hạ, dịch chuyển cây xanh khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc chấp thuận theo quy định.

Đối với các vị trí có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn cây xanh, phải kịp thời kiểm tra, phối hợp đơn vị chuyên môn đánh giá và có giải pháp xử lý phù hợp, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, nhất là trong mùa mưa bão.

Đợt mưa lớn giữa tháng 9 vừa qua khiến nhiều cây xanh trên địa bàn Đà Nẵng ngã đổ, nhiều cây được ghi nhận chưa được cắt tỉa, ứng phó mùa mưa bão, nhiều xe ô tô bị cây đè trúng, hư hỏng ẢNH: N.H

Làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ

Sở Xây dựng cũng yêu cầu làm rõ nguyên nhân đối với các trường hợp chậm tiến độ, chất lượng thi công không bảo đảm hoặc phát sinh tồn tại, bất cập; đồng thời xác định trách nhiệm của nhà thầu, đơn vị tư vấn và các tổ chức, cá nhân liên quan để yêu cầu khắc phục, xử lý theo hợp đồng và quy định. Các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án phải tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là tại những vị trí có nguy cơ sụt lún, đọng nước, ảnh hưởng cây xanh và khu vực có mật độ người dân qua lại cao. Trong quá trình thi công phải bảo đảm rào chắn, biển báo, lối đi tạm và các điều kiện an toàn.

Động thái này được Sở Xây dựng Đà Nẵng đưa ra sau khi có phản ánh về công tác thi công vỉa hè tại một số tuyến đường trên địa bàn.

Trước đó, như Thanh Niên đã phản ánh, ngày 12.9, một cây xanh trên đường Tố Hữu (phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) bất ngờ bật gốc, ngã vào một quán cơm giữa lúc mưa lớn kèm gió. Ngọn cây đè trúng một người đi xe máy, may mắn người này không bị thương.

Theo phản ánh của chủ quán, trước đó khu vực này đang thi công vỉa hè, cống thoát nước và có hố sâu gần vị trí cây xanh. Sau khi xảy ra vụ việc, đơn vị cắt tỉa cây xanh có mặt tại hiện trường để xử lý, thu dọn. Cũng trong đợt mưa hồi giữa tháng 9, rất nhiều cây xanh ở Đà Nẵng ngã đổ, lực lượng chức năng phải cưa, cắt, thu dọn để giải phóng mặt đường, bảo đảm an toàn giao thông.