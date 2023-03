Chấn chỉnh tụ điểm giải trí

T IẾNG ỒN "TRA TẤN"

Đầu năm 2023, bar Carol ở P.Thuận Phước, Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) mở cửa đã bị người dân phản ứng vì tiếng ồn. "Sát cạnh nhà tôi là quán bar Carol, hoạt động từ 19 giờ đến sáng, mở nhạc ầm ĩ hết công suất. Suốt đêm gia đình tôi không thể ngủ được, đáng thương nhất là mẹ già 95 tuổi, chỉ biết khóc suốt đêm vì tiếng ồn nhức óc đó", vợ chồng ông Trần Văn Khoa và bà Nguyễn Thị Bích Liên (ngụ 28B Đống Đa) nêu trong đơn.

Bar Carol bị đột kích sau khi người dân phản ánh về ô nhiễm tiếng ồn, phát hiện 4 khách dương tính ma túy

NGUYỄN TÚ

Năm 2022, nhà ông Khoa, bà Liên cũng đã gửi đơn kêu cứu nhiều nơi do bị 3 quán nhậu bao vây, "tra tấn" là quán Minh Nhí, Minh Beo và DeLay. Các quán nhậu này đã bị Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP.Đà Nẵng đo tiếng ồn, xử phạt nhiều lần (hàng chục triệu đồng/lần) nhưng vẫn tái diễn tình trạng gây ồn. Trong đó, quán Minh Nhí đã 3 lần vi phạm tiếng ồn nên Phòng Cảnh sát môi trường đề nghị UBND Q.Hải Châu rút giấy phép kinh doanh. Nhưng khi quán Minh Nhí đóng cửa chưa lâu, nhà ông Khoa chưa kịp yên ổn thì bar Carol đã… thế chỗ, tiếp tục "tra tấn".

Bà Nguyễn Thị Mai, Tổ trưởng Tổ dân phố 35, cũng đề nghị các cấp xử lý triệt để vấn nạn này, để người dân có cuộc sống an bình, yên ổn tuổi già. Mới đây, Công an TP.Đà Nẵng đã đột kích hàng loạt tụ điểm ồn ào, ngoài bar Carol (hôm 1.1) còn có Eazy D hôm 15.1, 43 Garden hôm 10.1 (cùng ở Q.Hải Châu). Trong đó, bar 43 Garden đã từng bị xử phạt nhưng vẫn tái phạm.

T RUY QUÉT MA TÚY

Đáng chú ý, tuy mới mở nhưng nhiều tụ điểm không chỉ gây ồn mà còn xuất hiện tình trạng sử dụng ma túy. Công an thử test, phát hiện bar Carol có 4 người, bar Eazy D có 5 người (trong đó có 3 nhân viên) dương tính ma túy.

Còn tại vũ trường lớn nhất TP.Đà Nẵng New Phương Đông (ở P.Thuận Phước), hôm 31.1 Công an Q.Hải Châu đã huy động 150 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng công an của 9 phường đột kích. Trong hàng trăm khách ở vũ trường, qua test ngẫu nhiên phát hiện có đến 64 khách dương tính ma túy, thu giữ 30,5 viên thuốc lắc, 2 gói hàng khay Ketamine. Sau đó, có 4 bị can bị khởi tố về tội tàng trữ trái phép ma túy.

Tăng vọt số lượng cơ sở vi phạm tiếng ồn Từ năm 2017 đến nay, mỗi năm trung bình Phòng Cảnh sát môi trường xử lý 10 - 15 cơ sở về vi phạm tiếng ồn, nhưng năm 2022 số lượng cơ sở vi phạm tăng đột biến (hơn 30 cơ sở/năm). Theo thiếu tá Nguyễn Minh Hoàng, Tổ trưởng Tổ dịch vụ du lịch (Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP.Đà Nẵng), xử lý tiếng ồn là một trong những nhiệm vụ, chuyên đề quan trọng mà Công an TP.Đà Nẵng chỉ đạo kiên quyết đối với các cơ sở kinh doanh ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Theo Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP.Đà Nẵng, năm 2022, đơn vị xử lý hàng loạt vi phạm về tiếng ồn như Phố Garden, bar Gazzy Area, TST Garden (cùng Q.Hải Châu), Đô Bất Tử (Q.Sơn Trà) về hành vi tiếng ồn vượt ngưỡng. Các quán nhậu, bar trá hình trên đường Hoàng Thị Loan, Nguyễn Sinh Sắc, Ngô Thì Nhậm, Nguyễn Chánh… (Q.Liên Chiểu) không thuộc trung tâm thành phố cũng bị xử lý về tiếng ồn.

Thượng tá Nguyễn Văn Tăng, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, khẳng định cơ quan chức năng TP.Đà Nẵng có đủ các cơ sở và kiên quyết xử lý vi phạm về tiếng ồn. Đối với các cơ sở tái phạm, ngoài xử phạt hành chính, tạm đình chỉ, Công an TP.Đà Nẵng còn tham mưu, đề nghị UBND TP.Đà Nẵng rút giấy phép kinh doanh, dừng hoạt động, không để tái diễn.

Đối với tệ nạn ma túy, sau 2 năm gián đoạn vì Covid-19, Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục chỉ đạo tổng tấn công tội phạm ở các tụ điểm vũ trường, bar, pub, karaoke… Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng công an Q.Hải Châu, khẳng định việc truy quét ma túy nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, du khách vui chơi ở tụ điểm, bảo vệ quyền kinh doanh hợp pháp của những cơ sở làm ăn chính đáng, chấn chỉnh các tụ điểm buông lỏng quản lý, để khách và cả nhân viên sử dụng ma túy.