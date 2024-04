Chấn chỉnh, xử lý nghiêm hành vi 'thổi giá' chung cư

Dẫn lại khảo sát của một số tổ chức nghiên cứu, Bộ Xây dựng cho biết giá bán trung bình một số dự án tại Hà Nội và TP.HCM dao động khoảng 50 - 70 triệu đồng/m². Tại Hà Nội, giá căn hộ chung cư tiếp tục tăng trên cả thị trường sơ cấp (bán từ chủ đầu tư) và thứ cấp (người mua của chủ đầu tư, sau đó bán lại). Nhiều dự án ở vị trí khá xa trung tâm mức giá cũng vọt lên rất cao, như dự án Phương Đông Green Home (khu đô thị Việt Hưng, Q.Long Biên, Hà Nội) giá bán dao động trong khoảng từ 35,5 - 48,9 triệu đồng/m²...

Cần có giải pháp tăng nguồn cung để giải quyết tình hình giá chung cư tăng cao Đình Sơn

Có những dự án chung cư đã đưa vào sử dụng từ 5 - 10 năm, thậm chí nhà tập thể cao tầng cũ cũng được đẩy giá khá cao; giá căn hộ chung cư tại Hà Nội đầu năm 2024 tăng khoảng 38% so với năm 2019. Tại TP.HCM, trên thị trường thứ cấp, giá bán căn hộ chung cư có xu hướng tăng so với quý trước và tăng nhiều ở một số quận, huyện như Q.7, Tân Phú, Tân Bình, Phú Nhuận... Theo tổng hợp số liệu từ Sở Xây dựng các địa phương có báo cáo, lượng giao dịch chung cư và nhà ở riêng lẻ tăng 30% so với quý 4/2023, nhưng giảm chỉ bằng 81,51% so với cùng kỳ năm 2023.

Đáng chú ý, theo ông Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), tình trạng tăng giá tại Hà Nội đột biến tại một số vị trí. "Nhưng thực tế chúng tôi kiểm tra rất ít giao dịch, giao dịch thành công gần như không có", ông Hải nói. Trước câu hỏi về việc khan hiếm nguồn cung kéo dài nhiều năm qua có phải là nguyên nhân chính khiến giá bất động sản, trong đó có chung cư, bị đẩy giá tăng mạnh, ông Hoàng Hải thừa nhận thị trường "một số nơi có tình trạng bị đẩy giá".

Theo ông Hải, lý do không chỉ thiếu nguồn cung, mà cơ cấu sản phẩm bất động sản còn chưa hợp lý. Chung cư cao cấp chiếm tỷ lệ cao, trong khi đó nhà ở bình dân, nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp còn ít. Về giải pháp, đại diện Bộ Xây dựng cho rằng để giải quyết vấn đề nguồn cung của thị trường, cần xác định rõ 5 điểm nghẽn từ thể chế, nguồn vốn, thông tin... Thời gian tới, khi các luật sửa đổi có hiệu lực, các điểm nghẽn trên sẽ được tháo gỡ, nguồn cung sẽ được thúc đẩy.

Thông tin tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho hay Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị UBND TP.Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản trên địa bàn, đặc biệt là tại các dự án, khu chung cư có hiện tượng tăng giá bất thường. Đồng thời có biện pháp chấn chỉnh, xử lý các hành vi thổi giá, làm giá, đầu cơ và các hành vi vi phạm pháp luật kinh doanh bất động sản (nếu có), báo cáo về Bộ Xây dựng trước 20.4. Song đến ngày 27.4, TP.Hà Nội vẫn chưa có báo cáo về vấn đề trên.