Thoát vị đĩa đệm, hẹp ống sống, thoái hóa khớp, đứt dây chằng, rách sụn chêm… không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe mà còn làm giảm đáng kể chất lượng cuộc sống.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh ứng dụng hệ thống thiết bị hiện đại cùng quy trình khép kín: từ chẩn đoán chính xác, lựa chọn phương pháp điều trị tối ưu, phẫu thuật an toàn đến phục hồi chức năng cá thể hóa… giúp người bệnh giảm đau nhanh, hạn chế biến chứng, rút ngắn thời gian nằm viện

20 giờ thứ tư ngày 20.8.2025, các chuyên gia Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tư vấn về chủ đề "Tổn thương hệ vận động - cột sống: Chẩn đoán chính xác, điều trị đúng, hồi phục nhanh":

- ThS.BS Nguyễn Quang Tôn Quyền, Phó khoa Chấn thương Chỉnh hình

- ThS.BS Nguyễn Văn Trọng, Bác sĩ khoa Ngoại Thần kinh Cột sống

- ThS Trần Văn Dần, khoa Vật lý trị liệu & Phục hồi chức năng.

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây, Hotline: 028.7102.6789 - 093.180.6858 (TP.HCM), 028.7102.6789 - 093.180.6858 (Quận 7) và 024.3872.3872 - 024.7106.6858 (HN).