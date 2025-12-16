Chấn động: Kẻ sát hại vợ chồng đạo diễn Rob Reiner bị nghi là con trai ruột

Theo thông tin từ Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD), Nick Reiner (32 tuổi), đã bị bắt giữ với cáo buộc giết người sau khi cha mẹ anh là đạo diễn Rob Reiner và vợ ông - bà Michele Reiner, được phát hiện tử vong tại nhà riêng ở Los Angeles (Mỹ), theo tờ Mirror đưa tin ngày 16.12.

Ông Rob Reiner và con trai đã tranh cãi gay gắt trước khi thảm kịch xảy ra

Tại buổi họp báo tổ chức vào ngày 15.12, Cảnh sát trưởng LAPD - Jim McDonnell xác nhận danh tính hai nạn nhân là Rob Reiner và Michele Reiner. Ông cho biết Nick Reiner hiện là nghi phạm chính trong vụ án và đã bị khởi tố với tội danh giết người.

"Thông tin ở thời điểm hiện tại vẫn còn hạn chế. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và bạn bè của ông bà Reiner. Đây là vụ việc vô cùng đau lòng", ông Jim McDonnell phát biểu.

Đạo diễn Rob Reiner và vợ Michele Reiner được tìm thấy chết tại nhà riêng ở Brentwood, Los Angeles (Mỹ) hôm 14.12 Ảnh: Mirror

Theo cảnh sát, vào khoảng 15 giờ 40 chiều 14.12 (giờ địa phương), lực lượng chức năng đã có mặt tại nơi ở của vợ chồng ông Rob Reiner sau khi nhận được tin báo. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện hai người trưởng thành, một nam và một nữ, đã tử vong. Qua quá trình phối hợp với cơ quan pháp y trong đêm, danh tính các nạn nhân được xác nhận chính thức là Rob Reiner và Michele Reiner.

Vụ việc hiện do Đơn vị Điều tra cướp và giết người của LAPD phụ trách. Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã bắt giữ Nick Reiner và tiến hành lập hồ sơ truy tố với tội danh giết người. Ban đầu, Nick Reiner bị áp mức tiền bảo lãnh 4 triệu USD. Tuy nhiên, theo hồ sơ mà tờ Mirror tiếp cận được, nghi phạm hiện không được tại ngoại và đang bị giam giữ tại nhà tù thuộc quận Los Angeles, khu vực trung tâm thành phố.

Theo nguồn tin ban đầu, cả hai bị giết sau một cuộc tranh cãi, nghi do người thân trong gia đình gây ra. Cảnh sát xác nhận trên thi thể các nạn nhân có những vết thương phù hợp với dấu hiệu của một vụ tấn công bằng dao. Lực lượng cứu hỏa Los Angeles được gọi đến hiện trường vào khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày để hỗ trợ y tế nhưng khi tới nơi, một người đàn ông 78 tuổi và một phụ nữ 68 tuổi đã không còn dấu hiệu sự sống.

Nick Reiner - con trai của Rob Reiner và Michele Reiner đã bị bắt giữ Ảnh: FilmMagic

Cũng theo thông tin mới được hé lộ với tờ Mirror, người phụ trách mát xa đã đến căn nhà của vợ chồng Rob Reiner vào khoảng 14 giờ chiều 14.12 với mục đích giúp hai vợ chồng thư giãn, giải tỏa căng thẳng. Tuy nhiên, người này đã nhiều lần bấm chuông và gõ cửa nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ bên trong căn nhà.

Theo tờ Daily Mail, con gái của vợ chồng Reiner là Romy, người đang sinh sống tại một căn nhà lân cận, sau đó đã sang căn biệt thự và phát hiện cha mẹ mình đã bị sát hại dã man.

Đáng chú ý, chỉ vài giờ trước khi hai vợ chồng tử vong, Rob Reiner và con trai Nick Reiner được cho là đã xảy ra một cuộc tranh cãi gay gắt khi cùng tham dự bữa tiệc do MC Conan O'Brien tổ chức vào tối 13.12. Các nguồn tin cho biết cuộc cãi vã giữa hai cha con diễn ra rất căng thẳng. Sau sự việc này, Rob Reiner và Michele Reiner đã rời bữa tiệc sớm.

Một nguồn tin chia sẻ với TMZ tiết lộ rằng trong những tháng cuối đời, bà Michele Reiner từng tâm sự với bạn bè rằng bà và chồng đã "hoàn toàn bế tắc" trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến Nick Reiner, bao gồm nghi vấn anh này lạm dụng chất gây nghiện. "Chúng tôi đã thử mọi cách nhưng thằng bé vẫn không khá hơn", bà Michele Reiner được cho là đã tâm sự với bạn bè.

Trước khi xảy ra vụ việc, vợ chồng Rob Reiner đã xảy ra cãi vã với con trai Ảnh: The Hollywood Reporter

Trong khi đó, Tracy Reiner - con gái lớn của Rob Reiner, người được ông nhận nuôi trong cuộc hôn nhân đầu tiên với bà Penny Marshall, cho biết cô đang rơi vào trạng thái bàng hoàng. Chia sẻ với NBC, Tracy Reiner nói: "Tôi đến từ một gia đình tuyệt vời nhất. Tôi không biết phải nói gì. Tôi thực sự sốc". Cô cho biết đã gặp cha mình chỉ một ngày trước đó trong một buổi họp mặt gia đình.

Một sĩ quan cấp cao tiết lộ với Mirror rằng các điều tra viên sẽ làm việc với toàn bộ thành viên gia đình và những người liên quan theo đúng quy trình điều tra thông thường đối với các vụ án nghiêm trọng như vậy. Cảnh sát cũng sẽ quay lại căn biệt thự 6 phòng ngủ để tiến hành khám nghiệm pháp y chi tiết. Ngôi nhà được giữ nguyên hiện trạng sau khi lực lượng chức năng xác định không còn mối đe dọa nào tiếp diễn.

Phó Cảnh sát trưởng Los Angeles Alan Hamilton cho biết lực lượng chức năng sẽ tiếp tục thẩm vấn nhiều thành viên trong gia đình. Đáng chú ý, không có dấu hiệu bị đột nhập tại căn biệt thự trị giá 13,5 triệu USD này.