Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Chấn động: Kẻ sát hại vợ chồng đạo diễn Rob Reiner bị nghi là con trai ruột

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
16/12/2025 13:33 GMT+7

Cảnh sát Los Angeles (Mỹ) vừa công bố thông tin mới liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại tư gia của đạo diễn Rob Reiner và vợ. Nghi phạm trong vụ việc được xác định là Nick Reiner - con trai ruột hai nạn nhân.

Theo thông tin từ Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD), Nick Reiner (32 tuổi), đã bị bắt giữ với cáo buộc giết người sau khi cha mẹ anh là đạo diễn Rob Reiner và vợ ông - bà Michele Reiner, được phát hiện tử vong tại nhà riêng ở Los Angeles (Mỹ), theo tờ Mirror đưa tin ngày 16.12.

Ông Rob Reiner và con trai đã tranh cãi gay gắt trước khi thảm kịch xảy ra

Tại buổi họp báo tổ chức vào ngày 15.12, Cảnh sát trưởng LAPD - Jim McDonnell xác nhận danh tính hai nạn nhân là Rob Reiner và Michele Reiner. Ông cho biết Nick Reiner hiện là nghi phạm chính trong vụ án và đã bị khởi tố với tội danh giết người.

"Thông tin ở thời điểm hiện tại vẫn còn hạn chế. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và bạn bè của ông bà Reiner. Đây là vụ việc vô cùng đau lòng", ông Jim McDonnell phát biểu.

Chấn động: Kẻ sát hại vợ chồng đạo diễn Rob Reiner bị nghi là con trai ruột - Ảnh 1.

Đạo diễn Rob Reiner và vợ Michele Reiner được tìm thấy chết tại nhà riêng ở Brentwood, Los Angeles (Mỹ) hôm 14.12

Ảnh: Mirror

Theo cảnh sát, vào khoảng 15 giờ 40 chiều 14.12 (giờ địa phương), lực lượng chức năng đã có mặt tại nơi ở của vợ chồng ông Rob Reiner sau khi nhận được tin báo. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện hai người trưởng thành, một nam và một nữ, đã tử vong. Qua quá trình phối hợp với cơ quan pháp y trong đêm, danh tính các nạn nhân được xác nhận chính thức là Rob Reiner và Michele Reiner.

Vụ việc hiện do Đơn vị Điều tra cướp và giết người của LAPD phụ trách. Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã bắt giữ Nick Reiner và tiến hành lập hồ sơ truy tố với tội danh giết người. Ban đầu, Nick Reiner bị áp mức tiền bảo lãnh 4 triệu USD. Tuy nhiên, theo hồ sơ mà tờ Mirror tiếp cận được, nghi phạm hiện không được tại ngoại và đang bị giam giữ tại nhà tù thuộc quận Los Angeles, khu vực trung tâm thành phố.

Theo nguồn tin ban đầu, cả hai bị giết sau một cuộc tranh cãi, nghi do người thân trong gia đình gây ra. Cảnh sát xác nhận trên thi thể các nạn nhân có những vết thương phù hợp với dấu hiệu của một vụ tấn công bằng dao. Lực lượng cứu hỏa Los Angeles được gọi đến hiện trường vào khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày để hỗ trợ y tế nhưng khi tới nơi, một người đàn ông 78 tuổi và một phụ nữ 68 tuổi đã không còn dấu hiệu sự sống.

Chấn động: Kẻ sát hại vợ chồng đạo diễn Rob Reiner bị nghi là con trai ruột - Ảnh 2.

Nick Reiner - con trai của Rob Reiner và Michele Reiner đã bị bắt giữ

Ảnh: FilmMagic

Cũng theo thông tin mới được hé lộ với tờ Mirror, người phụ trách mát xa đã đến căn nhà của vợ chồng Rob Reiner vào khoảng 14 giờ chiều 14.12 với mục đích giúp hai vợ chồng thư giãn, giải tỏa căng thẳng. Tuy nhiên, người này đã nhiều lần bấm chuông và gõ cửa nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ bên trong căn nhà.

Theo tờ Daily Mail, con gái của vợ chồng Reiner là Romy, người đang sinh sống tại một căn nhà lân cận, sau đó đã sang căn biệt thự và phát hiện cha mẹ mình đã bị sát hại dã man.

Đáng chú ý, chỉ vài giờ trước khi hai vợ chồng tử vong, Rob Reiner và con trai Nick Reiner được cho là đã xảy ra một cuộc tranh cãi gay gắt khi cùng tham dự bữa tiệc do MC Conan O'Brien tổ chức vào tối 13.12. Các nguồn tin cho biết cuộc cãi vã giữa hai cha con diễn ra rất căng thẳng. Sau sự việc này, Rob Reiner và Michele Reiner đã rời bữa tiệc sớm.

Một nguồn tin chia sẻ với TMZ tiết lộ rằng trong những tháng cuối đời, bà Michele Reiner từng tâm sự với bạn bè rằng bà và chồng đã "hoàn toàn bế tắc" trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến Nick Reiner, bao gồm nghi vấn anh này lạm dụng chất gây nghiện. "Chúng tôi đã thử mọi cách nhưng thằng bé vẫn không khá hơn", bà Michele Reiner được cho là đã tâm sự với bạn bè.

Chấn động: Kẻ sát hại vợ chồng đạo diễn Rob Reiner bị nghi là con trai ruột - Ảnh 3.

Trước khi xảy ra vụ việc, vợ chồng Rob Reiner đã xảy ra cãi vã với con trai

Ảnh: The Hollywood Reporter

Trong khi đó, Tracy Reiner - con gái lớn của Rob Reiner, người được ông nhận nuôi trong cuộc hôn nhân đầu tiên với bà Penny Marshall, cho biết cô đang rơi vào trạng thái bàng hoàng. Chia sẻ với NBC, Tracy Reiner nói: "Tôi đến từ một gia đình tuyệt vời nhất. Tôi không biết phải nói gì. Tôi thực sự sốc". Cô cho biết đã gặp cha mình chỉ một ngày trước đó trong một buổi họp mặt gia đình.

Một sĩ quan cấp cao tiết lộ với Mirror rằng các điều tra viên sẽ làm việc với toàn bộ thành viên gia đình và những người liên quan theo đúng quy trình điều tra thông thường đối với các vụ án nghiêm trọng như vậy. Cảnh sát cũng sẽ quay lại căn biệt thự 6 phòng ngủ để tiến hành khám nghiệm pháp y chi tiết. Ngôi nhà được giữ nguyên hiện trạng sau khi lực lượng chức năng xác định không còn mối đe dọa nào tiếp diễn.

Phó Cảnh sát trưởng Los Angeles Alan Hamilton cho biết lực lượng chức năng sẽ tiếp tục thẩm vấn nhiều thành viên trong gia đình. Đáng chú ý, không có dấu hiệu bị đột nhập tại căn biệt thự trị giá 13,5 triệu USD này.

Tin liên quan

Đạo diễn Rob Reiner và vợ tử vong tại nhà, nghi bị sát hại

Đạo diễn Rob Reiner và vợ tử vong tại nhà, nghi bị sát hại

Đạo diễn lừng danh Rob Reiner cùng vợ được phát hiện đã tử vong tại biệt thự riêng. Cơ quan chức năng Los Angeles xác nhận đang thụ lý vụ việc theo hướng một vụ án mạng nghiêm trọng.

Khám phá thêm chủ đề

Rob Reiner Sở cảnh sát Los Angeles Nick Reiner tử vong
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận