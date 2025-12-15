Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Đạo diễn Rob Reiner và vợ tử vong tại nhà, nghi bị sát hại

Cao Hân
Cao Hân
15/12/2025 18:45 GMT+7

Đạo diễn lừng danh Rob Reiner cùng vợ được phát hiện đã tử vong tại biệt thự riêng. Cơ quan chức năng Los Angeles xác nhận đang thụ lý vụ việc theo hướng một vụ án mạng nghiêm trọng.

Theo People, thông tin từ Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD), thi thể của cặp đôi được tìm thấy vào chiều 14.12 (giờ địa phương) tại khu Brentwood (một khu dân cư cao cấp quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng). Cảnh sát xác nhận nạn nhân là một người đàn ông 78 tuổi và một phụ nữ 68 tuổi, trùng khớp với độ tuổi của vợ chồng đạo diễn Rob Reiner.

Phát ngôn viên của Sở Cứu hỏa Los Angeles cho biết họ nhận được cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ y tế vào lúc 15 giờ 38. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, cả hai nạn nhân đều đã tử vong. Đáng chú ý, các báo cáo ban đầu ghi nhận trên thi thể nạn nhân có dấu hiệu bị đâm.

ẢNH: BBC

Trong cuộc họp báo diễn ra vào tối cùng ngày, Phó cảnh sát trưởng Alan Hamilton từ chối cung cấp chi tiết về tình trạng thi thể cũng như việc có hay không sự xuất hiện của hung khí. Ông cho biết nguyên nhân tử vong chính thức sẽ được Văn phòng Giám định pháp y Los Angeles công bố sau khi hoàn tất khám nghiệm.

Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có lệnh bắt giữ nào được đưa ra và cảnh sát cũng chưa công bố danh tính bất kỳ nghi phạm hay đối tượng tình nghi nào.

ẢNH: BBC

Trong một tuyên bố gửi tới truyền thông Mỹ, đại diện gia đình Reiner chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng đau đớn thông báo về sự ra đi bi thảm của Michele và Rob Reiner. Trước mất mát đột ngột này, gia đình mong muốn nhận được sự riêng tư trong khoảng thời gian khó khăn không thể tưởng tượng nổi này".

Rob Reiner: Sự nghiệp lẫy lừng và di sản để lại

Sự ra đi của Rob Reiner là một tổn thất to lớn đối với ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ. Là con trai của danh hài Carl Reiner, ông bắt đầu sự nghiệp vào thập niên 1960 và trở thành ngôi sao sáng với vai diễn Meathead trong bộ phim truyền hình sitcom đình đám All in the family. Vai diễn đã mang về cho ông hai giải Emmy.

Tuy nhiên, dấu ấn lớn nhất của Reiner nằm ở vai trò đạo diễn. Ông là người đứng sau hàng loạt tác phẩm kinh điển định hình văn hóa đại chúng như The princess bride, When Harry met Sally, Misery, Stand by me và bộ phim được đề cử Oscar cho Phim hay nhất - A few good men. Mới tháng 9 vừa qua, ông vừa cho ra mắt phần hậu truyện được chờ đợi từ lâu của bộ phim giả tài liệu đình đám This is spinal tap.

ẢNH: BBC

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, vợ chồng Reiner còn nổi tiếng với các hoạt động xã hội. Michele Reiner, một nhiếp ảnh gia và nhà sản xuất, cùng chồng đã dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động thiện nguyện, bảo vệ quyền lợi trẻ em, ủng hộ cộng đồng LGBTQ+ và các vấn đề môi trường.

