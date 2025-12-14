'Đệ nhất mỹ nhân cổ trang' Hà Tình qua đời

Hà Tình trên màn ảnh ẢNH: BAIDU

Hôm 14.12, Sina cùng nhiều trang tin tức đưa tin diễn viên Hà Tình vừa qua đời. Theo cáo phó được gia đình cố nghệ sĩ đăng tải ngày 13.12, bà qua đời ở Bắc Kinh (Trung Quốc), thọ 61 tuổi. Người thân không đề cập đến nguyên nhân khiến sao phim Tây du ký mất. Lễ truy điệu dự kiến được tổ chức vào 10 giờ ngày 15.12.2025 tại sảnh Cửu An, nhà tang lễ Trường Bình, Bắc Kinh.

Nhà làm phim Dư Vịnh tiết lộ gia đình của Hà Tình chỉ đăng cáo phó trong vòng bạn bè, mong muốn chỉ báo tin đến những người quen biết, không công khai rộng rãi. Người thân của cố diễn viên cũng từ chối trả lời phỏng vấn, cho biết bà đã lâm bệnh nhiều năm, muốn giữ lại hình ảnh đẹp đẽ của giai nhân vang bóng một thời trong lòng khán giả.

Thông tin Hà Tình lập tức trở thành chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội xứ Trung, những hình ảnh, video về vai diễn cùng thời vàng son của cố nghệ sĩ thu hút lượng tương tác "khủng". Trên mạng xã hội, "Tôn Ngộ Không" Lục Tiểu Linh Đồng đăng dòng trạng thái mong đồng nghiệp yên nghỉ. Trong khi đó, "Trư Bát Giới" Mã Đức Hoa trả lời phỏng vấn rằng sức khỏe của Hà Tình vốn không được tốt và bày tỏ nỗi tiếc thương khi nữ diễn viên ra đi. Ông cũng chia sẻ mỹ nhân họ Hà là diễn viên xuất sắc, làm việc tận tâm, có trách nhiệm. "Cô ấy ra đi sớm quá, tôi mong cô ấy được yên nghỉ", ngôi sao kỳ cựu nói thêm.

Hà Tình sinh năm 1964 tại Chiết Giang (Trung Quốc). Bà yêu nghệ thuật từ nhỏ, sớm được cha mẹ theo học lớp văn nghệ rồi gia nhập Đoàn Côn khúc Chiết Giang. Theo Sina, bà chính thức bước chân vào con đường diễn xuất năm 1983 với bộ phim Thiếu Lâm tục gia đệ tử.

Hà Tình là nữ diễn viên duy nhất của Trung Quốc đại lục từng tham gia phim chuyển thể của "Tứ đại danh tác" xứ tỉ dân: Tây du ký (vai Liên Liên, hóa thân của Văn Thù Bồ Tát), Hồng lâu mộng (vai Tần Khả Khanh), Tam quốc diễn nghĩa (vai Tiểu Kiều) và Thủy hử (vai Lý Sư Sư). Nghệ sĩ này được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân cổ trang".

Ngoài ra, Hà Tình còn ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim khác: Cỏ xanh bên bờ sông, Câu chuyện Macau, Nữ y Minh phi truyện, Ái ngã Trung Hoa, Anh hùng xạ điêu (bản Trương Kỷ Trung sản xuất, vai Bao Tích Nhược)… Theo Baidu, từ năm 2022, nữ nghệ sĩ không còn đóng phim, lui về sống kín tiếng. Bà trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân, có một con trai hiện đã trưởng thành.

Mấy chục năm theo đuổi nghệ thuật, Hà Tình được đánh giá là nghệ sĩ thực lực của làng giải trí Trung Quốc. Trang Sina đánh giá ngôi sao quá cố: "Hà Tình nắm bắt nhân vật rất chính xác, diễn xuất chân thật, mộc mạc, tự nhiên và thoải mái. Nhiều năm rèn luyện và thực hành nghệ thuật đã giúp diễn xuất của bà dung hòa hài hòa giữa cổ trang và hiện đại, ngày càng chín muồi, vững vàng. Bà chứng minh năng lực bằng diễn xuất chắc tay, và hình tượng ngọt ngào, cổ điển thiên bẩm của bà đã ăn sâu vào lòng công chúng. Dù là những vai diễn xuất sắc trong 'Tứ đại danh tác', hay hình ảnh người phụ nữ đô thị đương đại trong các tác phẩm khác, tất cả đều chứng minh bà là một diễn viên ưu tú".

NetEase Entertainment nhận xét: "Hà Tình với vẻ đẹp cổ điển thanh tú, rạng rỡ cùng khí chất dịu dàng, điềm đạm, đã tạo nên nhiều hình tượng kinh điển trên màn ảnh: khi thì hiền thục, duyên dáng, ánh mắt đưa tình, khi lại là mỹ nhân bạc mệnh, khiến người xem không khỏi thương cảm, xót xa".