'Tôn Ngộ Không' Lục Tiểu Linh Đồng ở tuổi U.70

Lục Tiểu Linh Đồng ở hiện tại

Hình ảnh mới nhất của Lục Tiểu Linh Đồng khi ông tiễn biệt "Phật Tổ Như Lai" Chu Long Quảng cách đây ít ngày ẢNH: WEIBO NV

Gần 40 năm kể từ khi Tây Du Ký của đạo diễn Dương Khiết lần đầu ra mắt khán giả, cuộc sống của dàn diễn viên huyền thoại năm xưa vẫn luôn nhận được sự quan tâm của truyền thông, công chúng. Trong khi nhiều bạn diễn Tây Du Ký đã chuyển hướng sang lĩnh vực khác hay về hưu, Lục Tiểu Linh Đồng vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật ở tuổi 66.

Ông tích tham gia các hoạt động nghệ thuật, giải trí, chú trọng các dự án tôn vinh văn hóa, nghệ thuật dân gian. Đặc biệt, đặt nhiều tâm huyết trong việc tôn vinh "văn hóa Tây Du Ký", "tinh thần Tây Du Ký", quảng bá nghệ thuật hầu hí (kịch khỉ). Năm ngoái, ông quay phim truyền hình dài tập Vân tước khiếu thiên lục đóng cùng diễn viên trẻ Trương Nhất Sơn, đóng vai sư phụ giúp anh học các động tác xiếc khỉ. Bên cạnh đó, nghệ sĩ kỳ cựu cũng tham gia dự án phim hoạt hình Tây Du Ký: Mỹ Hầu Vương thật - giả (tạm dịch) cùng với "Trư Bát Giới" Mã Đức Hoa.

Nghệ sĩ kỳ cựu trong một chương trình tạp kỹ phát sóng cách đây ít lâu ẢNH: YOUKU

Hồi tháng 4.2025, truyền thông xứ Trung đưa tin Lục Tiểu Linh Đồng được bổ nhiệm làm viện trưởng danh dự của một học viện thuộc đại học có tiếng ở quê nhà Thiệu Hưng (Chiết Giang, Trung Quốc). Ngôi sao U.70 cũng tiết lộ kế hoạch xuất bản một cuốn sách mới trong năm 2025.

Gần đây, Lục Tiểu Linh Đồng còn tham gia chương trình Hành trình Tây du của tôi (tạm dịch), xuất hiện cùng những gương mặt trẻ. Ông xúc động nhắn nhủ ở cuối chương trình: "Một lần nữa, tôi lại cảm nhận được sự ấm áp và sức mạnh của văn hóa Tây Du Ký trong chương trình này. Mong mọi người luôn trân trọng tinh thần nỗ lực, kiên trì, chăm chỉ luyện tập 72 phép thần thông, dũng cảm đối mặt 81 thử thách của Tôn Ngộ Không và can đảm theo đuổi khát vọng trong lòng. Mong mỗi người bạn đều nắm chắc 'chiếc gậy vàng' của đức tin, can đảm và không sợ hãi trong thế giới của riêng và trở thành 'Tôn Ngộ Không' của chính mình".

Dù không còn lớp hóa trang, ngoại hình cũng thay đổi theo năm tháng, Lục Tiểu Linh Đồng vẫn được nhiều khán giả nhận ra là Tôn Ngộ Không một thời qua ánh mắt, biểu cảm và cử chỉ của ông ẢNH: WEIBO NV

Tháng 5 vừa qua, Lục Tiểu Linh Đồng khai trương thư viện Tôn Ngộ Không ở Thiểm Tây (Trung Quốc). Ông gây chú ý khi xuất hiện với trang phục sắc đỏ quen thuộc, phong thái hoạt bát, nhanh nhẹn cùng đôi mắt tinh anh như Tôn Ngộ Không trên màn ảnh một thời và rạng rỡ chào đám đông khán giả vây quanh mình. Thư viện mang chủ đề văn hóa Tây Du Ký, trưng bày các tác phẩm liên quan đến kiệt tác kinh điển này cùng nhiều sách thiếu nhi, các tài liệu về văn hóa truyền thống…

Tuy nhiên, dù là thần tượng của bao thế hệ khán giả nhờ vai Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký, Lục Tiểu Linh Đồng vẫn không tránh khỏi việc bị nhiều người chỉ trích mãi sống trong cái bóng của nhân vật kinh điển này. Nhiều năm qua, ông bị mỉa mai là liên tục "bào tiền" từ hình ảnh "Tề Thiên Đại Thánh", "ăn mày quá khứ", mãi đóng đinh trong hình tượng cũ thay vì mang đến những vai diễn mới mẻ hơn… Trước những bình luận tiêu cực, Lục Tiểu Linh Đồng vẫn giữ thái độ lạc quan và say sưa theo đuổi đam mê cả đời.

Nam nghệ sĩ mải mê với những dự án mới ẢNH: WEIBO NV

Hôn nhân viên mãn bên Vu Hồng

Tây Du Ký đưa sự nghiệp của Lục Tiểu Linh Đồng lên đỉnh cao đồng thời cũng âm thầm đem đến cho ông mối duyên với vợ - Vu Hồng. Thời điểm quay tác phẩm, Vu Hồng đảm nhiệm vai trò thư ký trường quay đồng thời đóng một số vai nhỏ trong phim như nữ sứ giả ngoại quốc, hoàng hậu Thiên Trúc… Quá trình làm việc chung và thấu hiểu nỗi vất vả của nhau khiến họ cảm mến nhau rồi trở thành một đôi. Năm 1988, Lục Tiểu Linh Đồng và Vu Hồng kết hôn, lặng lẽ gắn bó bền chặt cho đến hiện tại.

Lục Tiểu Linh Đồng bên vợ - nghệ sĩ Vu Hồng ẢNH: WEIBO NV

37 năm qua, Vu Hồng vẫn âm thầm đứng sau sự nghiệp của Lục Tiểu Linh Đồng, chuyên tâm chăm sóc, vun vén tổ ấm để chồng tập trung theo đuổi đam mê nghệ thuật. Hiện cặp đôi sống kín tiếng, thỉnh thoảng chia sẻ một vài khoảnh khắc giản dị, hạnh phúc lên mạng xã hội. Con gái của họ là Chương Đồng Đồng đã 34 tuổi, tốt nghiệp ở nước ngoài và có cuộc sống riêng.

Nam diễn viên từng chia sẻ hôn nhân của ông hạnh phúc, lâu bền là nhờ sự thấu hiểu, hy sinh của bạn đời. Vu Hồng biết lúc nào cần để ông phát triển sự nghiệp, lúc nào nhắc ông làm tròn trách nhiệm của một trụ cột trong nhà. "Vợ là một trong những người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi sẽ luôn trân trọng và chăm sóc cô ấy thật tốt", Lục Tiểu Linh Đồng từng bày tỏ.