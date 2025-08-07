Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa Câu chuyện văn hóa

'Tôn Ngộ Không' Lục Tiểu Linh Đồng tiễn biệt 'Phật Tổ Như Lai' Chu Long Quảng

Thanh Chi
Thanh Chi
07/08/2025 17:11 GMT+7

Hôm 6.8, Lục Tiểu Linh Đồng lặng lẽ đến viếng Chu Long Quảng - diễn viên đóng Phật Tổ Như Lai trong 'Tây Du Ký'. Trương Thanh (đóng Vạn Thánh công chúa), Vương Bá Chiêu (đóng Bạch Long Mã) cũng đến tiễn tiền bối.

'Tôn Ngộ Không' Lục Tiểu Linh Đồng tiễn biệt 'Phật Tổ Như Lai' Chu Long Quảng - Ảnh 1.
'Tôn Ngộ Không' Lục Tiểu Linh Đồng tiễn biệt 'Phật Tổ Như Lai' Chu Long Quảng - Ảnh 2.

Khán giả, đồng nghiệp đến viếng "Phật Tổ Như Lai" Chu Long Quảng

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Nghệ sĩ Chu Long Quảng vừa qua đời hôm 2.8 vì bệnh tật, thọ 86 tuổi. Sự ra đi của ngôi sao đóng Phật Tổ Như Lai trong Tây Du Ký (1986) là nỗi mất mát với gia đình, đồng nghiệp, làng nghệ thuật xứ Trung cũng như những khán giả yêu mến ông. 

Theo Sina, hôm 6.8, gia đình tổ chức lễ viếng, tiễn biệt cố diễn viên tại Bắc Kinh (Trung Quốc), thu hút nhiều nghệ sĩ, bạn bè và khán giả đến đưa tiễn ông. Không gian tang lễ được bài trí trang trọng với hoa tươi, một màn hình lớn phát những hình ảnh, tư liệu gắn với cuộc đời, sự nghiệp của Chu Long Quảng khiến nhiều người tham dự không khỏi bùi ngùi, xúc động. 

Các diễn viên Tây Du Ký tiễn biệt Chu Long Quảng

'Tôn Ngộ Không' Lục Tiểu Linh Đồng tiễn biệt 'Phật Tổ Như Lai' Chu Long Quảng - Ảnh 3.

Lục Tiểu Linh Đồng tại lễ viếng của tiền bối. "Tôn Ngộ Không" bị khán giả, phóng viên bủa vây

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Lục Tiểu Linh Đồng lặng lẽ hòa cùng dòng người đến viếng tiền bối Chu Long Quảng. Khi được phỏng vấn, "Tôn Ngộ Không" bồi hồi kể nhiều câu chuyện, kỷ niệm giữa ông và nam nghệ sĩ quá cố. Nam diễn viên chia sẻ lần cuối gặp ông Chu là tại một sự kiện vài năm trước. Lúc đó, Chu Long Quảng vẫn còn minh mẫn, khỏe mạnh... Lục Tiểu Linh Đồng bày tỏ điều đáng buồn khi nhiều nghệ sĩ kỳ cựu dần khuất bóng.

Trước đó, khi hay tin Chu Long Quảng từ trần, Lục Tiểu Linh Đồng đăng bài tưởng nhớ đồng nghiệp lâu năm. Ngôi sao kỳ cựu gọi Chu Long Quảng là bậc thầy về kịch, điện ảnh và truyền hình, cho biết ông qua đời do bệnh tật. Nam nghệ sĩ cũng bày tỏ: "Ông mãi mãi là Phật Tổ Như Lai trong lòng khán giả, vô cùng thương tiếc và thương nhớ ông".

'Tôn Ngộ Không' Lục Tiểu Linh Đồng tiễn biệt 'Phật Tổ Như Lai' Chu Long Quảng - Ảnh 4.

Trương Thanh và Vương Bá Chiêu

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo Sina, nữ diễn viên Trương Thanh (đóng Vạn Thánh công chúa trong Tây Du Ký) cũng chia sẻ một video trên trang cá nhân, bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của Chu Long Quảng. Trong loạt khoảnh khắc được chia sẻ, bà cùng một vài người bạn đến viếng tiền bối. Đáng chú ý, "Bạch Long Mã" Vương Bá Chiêu cũng đến viếng Chu Long Quảng.

Cuộc hội ngộ hiếm hoi giữa ông và Trương Thanh nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nhiều người nhắc lại vai diễn của họ, cảm thán rằng thời gian trôi qua quá nhanh, nhiều ngôi sao quen thuộc trong tác phẩm kinh điển này đã rời xa trần thế.

'Tôn Ngộ Không' Lục Tiểu Linh Đồng tiễn biệt 'Phật Tổ Như Lai' Chu Long Quảng - Ảnh 5.

Chu Long Quảng vừa ra đi ở tuổi 86 vì bệnh tật

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Chu Long Quảng sinh năm 1939 tại tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc), ông hoạt động trong lĩnh vực kịch, phim ảnh từ cuối thập niên 1950 đầu 1960. Nam diễn viên quen thuộc với nhiều khán giả châu Á khi hóa thân thành Phật Tổ Như Lai đầy uy nghi, sống động trong phim Tây Du Ký của đạo diễn Dương Khiết. Sau tác phẩm kinh điển này, Chu Long Quảng còn hóa thân thành Phật Tổ Như Lai trong một vài dự án phim, chương trình giải trí khác. Ông từng bày tỏ được đóng vai Phật Tổ Như Lai và có được sự đón nhận tích cực từ công chúng là cơ hội, trải nghiệm quý báu trong cuộc đời mình.

Ngoài Tây Du Ký, Chu Long Quảng còn ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim: Địa đạo chiến, Võ Lâm ngoại truyện, Ngô Thừa Ân và Tây Du Ký, Tân Bạch nương tử truyền kỳ

Về đời tư, Chu Long Quảng kết hôn với diễn viên Ngô Huệ Phương từ năm 1967 và có 3 con gái. Những năm qua, Chu Long Quảng đã chia tay phim trường, lui về vui vầy bên con cháu, thỉnh thoảng xuất hiện tại một số sự kiện, chương trình giải trí.

Diễn viên đóng Phật Tổ Như Lai trong 'Tây Du Ký' qua đời

Diễn viên đóng Phật Tổ Như Lai trong 'Tây Du Ký' qua đời

Nghệ sĩ Chu Long Quảng - người đóng vai Phật Tổ Như Lai trong 'Tây Du Ký' bản 1986 vừa qua đời ở tuổi 86. Trên trang cá nhân, 'Tôn Ngộ Không' Lục Tiểu Linh Đồng đăng bài thương tiếc ông.

