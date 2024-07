Chấn động vụ ám sát cựu Tổng thống Trump

Chỉ vài ngày trước khi được đảng Cộng hòa chính thức đề cử làm ứng viên tổng thống cho cuộc bỏ phiếu cuối năm nay, cựu Tổng thống Trump bị bắn giữa lúc đang phát biểu trước đám đông người ủng hộ trong cuộc mít tinh ngày 13.7 (sáng 14.7 theo giờ VN) tại TP.Butler, bang Pennsylvania.



Ông Trump đổ máu

Theo Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), vụ tấn công xảy ra vào khoảng 18 giờ 15 (giờ địa phương) và tay súng đã nã nhiều phát đạn về phía bục phát biểu từ một vị trí cao bên ngoài khuôn viên diễn ra sự kiện, vốn là một bãi đất trống chuyên làm nơi tổ chức các hội chợ nông nghiệp. Đoạn phim được truyền thông Mỹ phát sóng cho thấy những tiếng nổ vang lên khiến nhà lãnh đạo đang nói bị giật mình, sờ vào tai thấy máu và nhanh chóng nấp xuống bục phát biểu. Trong chớp mắt, các nhân viên Mật vụ Mỹ xông lên che chắn cho ông Trump trong khi loạt đạn thứ hai vang lên giữa tiếng la hét từ đám đông.

Các đặc vụ vây lấy ông Trump sau khi súng nổ Reuters

Bức ảnh do phóng viên hiện trường của tờ The New York Times chụp cho thấy viên đạn bay sượt qua đầu cựu tổng thống. Trong chưa đầy một phút, ông Trump được đưa ra xe nhưng vẫn cố gắng giơ nắm đấm để thông báo vẫn ổn và miệng hô vang từ "chiến đấu". Tay súng bị bắn chết trên mái của tòa nhà cách đó khoảng 120 m.

Theo giới chức, một người dự khán bị trúng đạn tử vong trong khi 2 người khác bị thương nguy kịch, toàn bộ đều là nam giới ở tuổi trưởng thành. Ông Trump được đưa đến bệnh viện địa phương để kiểm tra và ít giờ sau đó được nhìn thấy tự bước xuống cầu thang máy bay tại sân bay Newark, bang New Jersey. Nhóm vận động tranh cử của ông Trump và Mật vụ Mỹ thông báo cựu tổng thống vẫn "ổn và an toàn".

Ông Trump bị bắn: Nghi phạm là ai?

Ông Biden gọi cho đối thủ

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social sau đó, cựu Tổng thống Trump cho biết một viên đạn đã xuyên qua phần trên vành tai phải của ông. Ông cảm ơn Mật vụ Mỹ và tất cả cơ quan thực thi pháp luật vì phản ứng nhanh chóng trong vụ nổ súng, đồng thời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. "Thật không thể tin được rằng một hành động như vậy lại có thể xảy ra ở đất nước chúng ta… Tôi bị một viên đạn bắn xuyên qua phần trên tai phải. Tôi biết ngay có điều gì đó không ổn khi tôi nghe thấy tiếng rít, tiếng súng và ngay lập tức cảm thấy viên đạn xé toạc da. Máu chảy nhiều nên lúc đó tôi nhận ra chuyện gì đang xảy ra", vị ứng viên tổng thống sắp được đảng Cộng hòa đề cử viết.

Sơ đồ phác họa hiện trường của tờ The New York Times

Từ bang nhà Delaware, Tổng thống Mỹ Joe Biden tổ chức họp báo khẩn sau khi nhận báo cáo từ các cơ quan và quyết định cắt ngắn kỳ nghỉ cuối tuần để trở về Nhà Trắng. "Thật bệnh hoạn. Nước Mỹ không có chỗ cho hành vi bạo lực như vậy", nhà lãnh đạo tuyên bố và kêu gọi đoàn kết lên án vụ tấn công. Ông Biden, người dự kiến sẽ đối đầu ông Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11, cũng đã gọi điện cho đối thủ và bày tỏ nhẹ nhõm khi ông Trump vẫn ổn.

Ông Trump nói gì về vết thương sau khi bị bắn?

Đại diện FBI xác nhận đang điều tra vụ nổ súng theo hướng ám sát và thừa nhận lực lượng hành pháp đã bị bất ngờ. Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ James Comer thông báo ủy ban này sẽ mở cuộc điều tra vụ nổ súng và yêu cầu Giám đốc Mật vụ Mỹ Kimberly Cheatle sớm điều trần. Một số đồng minh của ông Trump trong đảng Cộng hòa cáo buộc chính những lời lẽ công kích của Tổng thống Biden đã dẫn đến vụ tấn công.

Tay súng bắn ông Trump là ai? FBI xác định Thomas Matthew Crooks (20 tuổi) là nghi phạm trong vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Donald Trump tại TP.Butler thuộc bang Pennsylvania. Crooks bị các Mật vụ Mỹ bắn hạ ngay tại hiện trường. Thi thể người này được tìm thấy bên cạnh một khẩu súng trường AR-15. Theo CNN dẫn lại hồ sơ của Ủy ban Bầu cử liên bang Mỹ, nghi phạm đến từ quận Bethel Park (bang Pennsylvania) là cử tri đảng Cộng hòa, nhưng lại từng ủng hộ 15 USD (381.000 đồng) cho một nhóm liên kết với đảng Dân chủ vào năm 2021. Ngoài ra, thông tin cho thấy Crooks không có tiền án tiền sự và từng nhận "giải thưởng ngôi sao" trị giá 500 USD từ tổ chức Sáng kiến toán học và khoa học quốc gia khi theo học tại Trường trung học Bethel Park vào năm 2022. Cơ quan điều tra đang xác minh động cơ vụ việc. Lực lượng chức năng cũng phong tỏa toàn bộ tuyến đường dẫn đến nhà nghi phạm Crooks tại Bethel Park. Trí Đỗ

'Không bao giờ đầu hàng'

Trong một email gửi tới những người ủng hộ sau vụ nổ súng, ông Trump tuyên bố ngắn gọn: "Đây là thông điệp từ Donald Trump. Tôi sẽ không bao giờ đầu hàng". Trong khi đó, CNN dẫn lời một đại diện nhóm vận động tranh cử của Tổng thống Biden cho biết sẽ tạm dừng các hoạt động truyền thông tranh cử của nhà lãnh đạo cũng như dừng phát sóng các đoạn quảng cáo trên truyền hình sớm nhất có thể.

Những người con của ông Trump cho biết tinh thần của cha họ vẫn "tuyệt vời" sau khi bị tấn công, và gọi ông là "chiến binh mà nước Mỹ cần". Nhiều đồng minh của ông Trump tại quốc hội cầu nguyện cho ông và lên án hành động bạo lực. Các cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, George W.Bush và Barack Obama đều ra tuyên bố chia sẻ với ông Trump sau "vụ tấn công hèn nhát", khẳng định bạo lực chính trị không có chỗ tại Mỹ.

Trong khi đó, hôm qua, hàng loạt thuyết âm mưu và tin giả xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội kể từ vụ tấn công, trong đó có những suy đoán vô căn cứ về danh tính, quan điểm chính trị của tay súng hay tuyên bố cho rằng vụ nổ súng "thực chất chỉ là màn kịch được dàn dựng", theo NBC News.