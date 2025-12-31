Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chân dung 2 tướng quân đội mới được phong Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Đình Huy
Đình Huy
31/12/2025 11:31 GMT+7

Đại tướng Lê Văn Dũng và thiếu tướng Trần Ngọc Thổ đều là những người có đóng góp to lớn, góp phần quan trọng vào thắng lợi của nhiều trận đánh, chiến dịch lớn và sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Mới đây, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký Quyết định số 2582/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đại tướng Lê Văn Dũng và thiếu tướng Trần Ngọc Thổ do đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước.

- Ảnh 1.

Đại tướng Lê Văn Dũng và thiếu tướng Trần Ngọc Thổ

ẢNH: QK7

Đây là sự ghi nhận cao quý của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những cống hiến đặc biệt xuất sắc của đại tướng Lê Văn Dũng và thiếu tướng Trần Ngọc Thổ. Đồng thời, góp phần bồi đắp truyền thống vẻ vang, tinh thần yêu nước và ý chí quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Ngày 28.12, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đại tướng Phan Văn Giang đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đại tướng Lê Văn Dũng.

Ngày 30.12, thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó tư lệnh Quân khu 7, đã đến chúc mừng thiếu tướng Trần Ngọc Thổ. Tại buổi gặp mặt, thiếu tướng Đặng Văn Lẫm khẳng định, việc phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến to lớn của thiếu tướng Trần Ngọc Thổ trong suốt quá trình công tác.

Đại tướng Lê Văn Dũng và thiếu tướng Trần Ngọc Thổ là ai?

Đại tướng Lê Văn Dũng tên thật là Nguyễn Văn Nới (80 tuổi, quê xã Phong Mỹ, H.Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre; nay là xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long). Ông tham gia cách mạng từ khi còn rất trẻ. Trong chiến dịch Bình Giã (1964 - 1965), trên cương vị là chiến sĩ, ông cùng đồng đội mưu trí, dũng cảm phục kích, chặn đánh một chi đoàn xe M113 của địch, một tiểu đoàn bộ binh của địch và đã bắn cháy 5 xe M113, đánh lui các đợt tiến công ác liệt của địch.

Sau chiến dịch, ông được tặng danh hiệu Chiến sĩ Ấp Bắc.

- Ảnh 2.

Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ tại chương trình Giao lưu trực tuyến Những câu chuyện thời hoa lửa do Báo Thanh Niên tổ chức

ẢNH: THANH HẢI

Trong trận tập kích tại Trảng Bàng (Tây Ninh) năm 1968, ông Dũng đã tiếp cận địch và dùng súng B40 bắn cháy 1 xe M113, 1 máy ủi của địch đang đào công sự. Với thành tích này, ông được tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt xe cơ giới.

Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, trên cương vị là Chính ủy Trung đoàn 1, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 (nay là Quân đoàn 34), ông đã cùng tập thể Trung đoàn 1 chỉ huy đơn vị tiêu diệt và làm bị thương 1.372 tên địch, bắn rơi 16 máy bay…

Sau ngày đất nước thống nhất, đại tướng Lê Văn Dũng tiếp tục được Đảng, Nhà nước và quân đội tin tưởng giao giữ nhiều trọng trách quan trọng như: Tư lệnh Quân đoàn 4; Tư lệnh Quân khu 7; Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ (78 tuổi, quê quán xã Tứ Dân, H.Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; nay là xã Châu Ninh, tỉnh Hưng Yên); ông nhập ngũ khi mới 17 tuổi và được biên chế vào Tiểu đoàn 304, Trung đoàn 5, Sư đoàn 320, Quân khu 3.

Sau 3 tháng huấn luyện, ông cùng đơn vị vào chiến trường miền Nam chiến đấu, biên chế về Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 88, Sư đoàn bộ binh 5, chiến đấu tại chiến trường Tây nguyên. Tiếp đó, ông được điều động bổ sung cho chiến trường Đông Nam bộ.

Suốt cuộc đời binh nghiệp, ông đã trực tiếp tham gia hàng trăm trận đánh lớn nhỏ trên khắp các chiến trường ác liệt. Ông đi qua kháng chiến chống Mỹ, trải qua những trận đánh trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc; tham gia làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc chiến trường biên giới Tây Nam. 

Mỗi mặt trận là một thử thách mới, mỗi trận đánh là một lần đối diện ranh giới sống - chết. Ông bị thương 11 lần, mang trên mình 61% thương tật nhưng chưa một lần rời bỏ hàng ngũ.

Những năm xây dựng và phát triển đất nước, ông tiếp tục công tác trong quân đội, gắn bó với Quân khu 7, đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng. Trên cương vị Tham mưu trưởng Quân khu 7, ông bước vào một "mặt trận" khác, nơi không còn tiếng súng, nhưng mỗi quyết định đều gắn liền với con người, với trách nhiệm và sự ổn định lâu dài của quân đội.

Năm 2007, ông nghỉ hưu theo chế độ nhưng vẫn tiếp tục tham gia nhiều hoạt động ở địa phương, là Phó chủ tịch T.Ư Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam...

Xem thêm bình luận